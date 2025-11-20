HILIGHT
หนุ่มต่างชาติหวั่นไหว สาวไทยให้แสตมป์สื่อรัก ทำสดใสใจพองโต จนเจอคนใจดีดับฝัน

 
           หนุ่มต่างชาติเกิดอาการหวั่นไหว หลังสาวไทยให้แสตมป์สื่อรัก รูปน้องเนยสุดคิวต์ ทำสดใสใจพองโต ก่อนเจอคนใจดีช่วยบอกความจริง ดับฝันสุด ๆ 

สแตมป์สื่อรัก เจอดับฝันแรง..
ภาพจาก Reddit 

           เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 มีหนุ่มผู้ใช้โซเชียลชาวต่างชาติรายหนึ่ง ได้โพสต์ภาพและเรื่องราวผ่านทางชุมชนออนไลน์ Reddit ภายหลังจากมาท่องเที่ยวที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ก่อนที่จะเดินทางกลับ มีหญิงสาวคนหนึ่งได้มอบแสตมป์พิเศษกับเขาเป็นลายสุดน่ารัก จนทำให้เขารู้สึกหวั่นไหว อดสงสัยไม่ได้ว่าอาจจะเป็นแสตมป์สื่อรัก จึงได้มาโพสต์ถามเพื่อน ๆ ในกลุ่มดังกล่าว 

           เจ้าของโพสต์เผยว่า "มีหญิงคนหนึ่งที่ 7-11 ให้แสตมป์ผมมา 1 ดวง เธอน่ารักและร่าเริงมากตอนที่ให้แสตมป์ดวงนี้กับผม ตอนนั้นเธอพูดอะไรบางอย่างด้วย ซึ่งผมไม่เข้าใจเลย ในวันถัดมาผมออกจากกรุงเทพฯ และไม่มีโอกาสได้พบเธออีก ตอนนี้ผมหยุดคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลย มันเป็นความรู้สึกเชิงบวกที่เรายิ้มให้กัน ผมอยากรู้ว่าแสตมป์นี้คืออะไร และทำไมเธอถึงให้สิ่งนี้กับผม"   

           โดยโพสต์ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นภาพของ "แสตมป์สื่อรัก" นั่นคือ เป็นสแตมป์คอลเลกชั่นพิเศษของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น รูปตัวการ์ตูนคิตตี้กับน้องหมีเนย  

สแตมป์สื่อรัก เจอดับฝันแรง..

ภาพจาก Reddit 

           งานนี้ชาวเน็ตใจดีไม่ปล่อยให้หนุ่มคนนี้หัวใจว้าวุ่นอยู่นาน จึงได้เข้าไปแชร์ประสบการณ์ให้ข้อมูลความจริงว่า 

          "มันเป็นแสตมป์โปรโมชั่น สำหรับเอาไปแลกของ เธอแจกให้ทุกคนเลย"

          "แสตมป์ 1 ดวง มีค่าเท่ากับ 1 บาท มันเป็นหน้าที่ของเธอที่ต้องแจกให้ลูกค้า" 

          "มันเหมือนคูปองมูลค่า 1 บาท สะสมไว้ใช้แลกเงินที่ 7-11 หรือแคมเปญพิเศษต่าง ๆ เขามีสมุดเล่มเล็ก ๆ ให้สะสมด้วย ส่วนตัวฉันให้พนักงานโรงแรมไป" 

          นอกจากนี้ยังมีบางคนเข้าไปแซวขำขันว่า 

          "แค่ผู้หญิงยิ้มให้ โลกของเขาก็เปลี่ยนไปในทันที.."  

          "กำลังสดใสหัวใจพองโต พอปริศนาคลี่คลายฝันสลายในพริบตา" 

          "ชายคนหนึ่งได้รับแสตมป์ และตอนนี้กำลังหวั่นไหว แต่สุดท้ายพลิกล็อก มันไม่ใช่สแตมป์สื่อรักอย่างที่เขาเข้าใจ" 

          "น่าเอ็นดูมากทั้งสแตมป์ และพ่อหนุ่มคนนี้"   

สแตมป์สื่อรัก เจอดับฝันแรง..

สแตมป์สื่อรัก เจอดับฝันแรง..

สแตมป์สื่อรัก เจอดับฝันแรง..



ขอบคุณข้อมูลจาก Reddit







โพสต์เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:04:21
