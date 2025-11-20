หนุ่มต่างชาติหวั่นไหว สาวไทยให้แสตมป์สื่อรัก ทำสดใสใจพองโต จนเจอคนใจดีดับฝัน

หนุ่มต่างชาติเกิดอาการหวั่นไหว หลังสาวไทยให้แสตมป์สื่อรัก รูปน้องเนยสุดคิวต์ ทำสดใสใจพองโต ก่อนเจอคนใจดีช่วยบอกความจริง ดับฝันสุด ๆ
ภาพจาก Reddit
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 มีหนุ่มผู้ใช้โซเชียลชาวต่างชาติรายหนึ่ง ได้โพสต์ภาพและเรื่องราวผ่านทางชุมชนออนไลน์ Reddit ภายหลังจากมาท่องเที่ยวที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ก่อนที่จะเดินทางกลับ มีหญิงสาวคนหนึ่งได้มอบแสตมป์พิเศษกับเขาเป็นลายสุดน่ารัก จนทำให้เขารู้สึกหวั่นไหว อดสงสัยไม่ได้ว่าอาจจะเป็นแสตมป์สื่อรัก จึงได้มาโพสต์ถามเพื่อน ๆ ในกลุ่มดังกล่าว
เจ้าของโพสต์เผยว่า "มีหญิงคนหนึ่งที่ 7-11 ให้แสตมป์ผมมา 1 ดวง เธอน่ารักและร่าเริงมากตอนที่ให้แสตมป์ดวงนี้กับผม ตอนนั้นเธอพูดอะไรบางอย่างด้วย ซึ่งผมไม่เข้าใจเลย ในวันถัดมาผมออกจากกรุงเทพฯ และไม่มีโอกาสได้พบเธออีก ตอนนี้ผมหยุดคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลย มันเป็นความรู้สึกเชิงบวกที่เรายิ้มให้กัน ผมอยากรู้ว่าแสตมป์นี้คืออะไร และทำไมเธอถึงให้สิ่งนี้กับผม"
โดยโพสต์ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นภาพของ "แสตมป์สื่อรัก" นั่นคือ เป็นสแตมป์คอลเลกชั่นพิเศษของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น รูปตัวการ์ตูนคิตตี้กับน้องหมีเนย
ภาพจาก Reddit
"มันเป็นแสตมป์โปรโมชั่น สำหรับเอาไปแลกของ เธอแจกให้ทุกคนเลย"
"แสตมป์ 1 ดวง มีค่าเท่ากับ 1 บาท มันเป็นหน้าที่ของเธอที่ต้องแจกให้ลูกค้า"
"มันเหมือนคูปองมูลค่า 1 บาท สะสมไว้ใช้แลกเงินที่ 7-11 หรือแคมเปญพิเศษต่าง ๆ เขามีสมุดเล่มเล็ก ๆ ให้สะสมด้วย ส่วนตัวฉันให้พนักงานโรงแรมไป"
นอกจากนี้ยังมีบางคนเข้าไปแซวขำขันว่า
"แค่ผู้หญิงยิ้มให้ โลกของเขาก็เปลี่ยนไปในทันที.."
"กำลังสดใสหัวใจพองโต พอปริศนาคลี่คลายฝันสลายในพริบตา"
"ชายคนหนึ่งได้รับแสตมป์ และตอนนี้กำลังหวั่นไหว แต่สุดท้ายพลิกล็อก มันไม่ใช่สแตมป์สื่อรักอย่างที่เขาเข้าใจ"
"น่าเอ็นดูมากทั้งสแตมป์ และพ่อหนุ่มคนนี้"
ขอบคุณข้อมูลจาก Reddit