สาวอินเดียเตือนคนเที่ยวไทย โวยเจอค่ารักษาเฉียดแสน หลังกินเยลลี่ปริศนาแล้วป่วยเข้า รพ.

สาวบล็อกเกอร์ชาวอินเดียออกมาเตือนหลังป่วยกะทันหันจากเยลลี่ปริศนาในไทย ก่อนถูกเรียกเก็บค่ารักษาเฉียดแสน จนสงสัยอาจเป็นขบวนการหลอกนักเที่ยว
ภาพจาก travelwithshades
เมื่อไปถึงโรงพยาบาล ทั้งคู่ถูกให้น้ำเกลือ (IV drip) ซึ่งทำให้รู้สึกง่วงซึมไปประมาณ 30 นาที ตอนแรกพวกเธอได้รับบิลค่ารักษาประมาณ 48,000 รูปี (ประมาณ 17,500 บาท) แต่พวกเธอก็ยังไม่ฟื้นตัว หลับลึกไปกว่า 3 ชั่วโมง ทำให้พลาดไฟลต์กลับ หลังจากตื่นขึ้นและกลับไปชำระค่ารักษา ทางโรงพยาบาลกลับเรียกเก็บเงินราว 1 แสนรูปี (ประมาณ 36,000 บาท)
อย่างไรก็ดี หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 มุมมอง บางส่วนก็เคยเจอประสบการณ์คล้ายคลึงกัน แต่บางส่วนมองว่า นักท่องเที่ยวก็ต้องประเมินตัวเองเช่นกัน ก่อนที่จะกินกัมมี่ผสมกัญชาในปริมาณที่ร่างกายรับไม่ไหว
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Hindustan Times รายงานว่า นักท่องเที่ยวชาวอินเดียรายหนึ่ง อัดคลิปเตือนคนที่จะมาท่องเที่ยวประเทศไทย ให้ระวังการตกเป็นเหยื่อกลโกง หลังจากเผลอกินเยลลี่ปริศนา จนเกิดอาการแปลก ๆ และต้องเข้าโรงพยาบาล ก่อนจะถูกเรียกเก็บค่ารักษาที่ค่อนข้างแพงอย่างมาก
โมนิกา กุปตา สาวบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวชาวอินเดีย โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรม เล่าประสบการณ์ที่มาเที่ยว จ.กระบี่ ประเทศไทย ระบุว่า เธอและเพื่อนเริ่มรู้สึกมีอาการแปลก ๆ ทั้งคู่รู้สึกแน่นหน้าอกและหายใจลำบาก เพื่อนของเธออาเจียนอย่างน้อย 20 ครั้ง ภายในเวลาเพียง 15 นาที ด้วยความตกใจจึงรีบโทร. หาโรงพยาบาลท้องถิ่นเพื่อขอความช่วยเหลือทันที
กุปตา สังเกตเห็นภาพที่น่ากังวลระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาล เมื่อมีผู้ป่วยเตียงใกล้ ๆ หลายคนมีอาการคล้ายกับพวกเธอ หลังจากกินกัมมี่ประเภทเดียวกันเข้าไป ทำให้ตั้งข้อสงสัยว่า อาจเป็นขบวนการหลอกลวงอย่างเป็นรูปแบบ ระหว่างโรงพยาบาลบางแห่งกับผู้ขายกัมมี่เหล่านี้ เพื่อเอาเปรียบนักท่องเที่ยวที่ไม่รู้เท่าทัน
อย่างไรก็ดี หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 มุมมอง บางส่วนก็เคยเจอประสบการณ์คล้ายคลึงกัน แต่บางส่วนมองว่า นักท่องเที่ยวก็ต้องประเมินตัวเองเช่นกัน ก่อนที่จะกินกัมมี่ผสมกัญชาในปริมาณที่ร่างกายรับไม่ไหว
ขณะที่เรื่องค่ารักษาพยาบาลนั้น มีคนไทยและนักท่องเที่ยวอธิบายว่า ปกติไทยนั้นมีโรงพยาบาล 2 แบบ คือ โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน หากเข้าโรงพยาบาลเอกชนก็จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าเป็นปกติ นอกจากนี้ การจะไปเที่ยวต่างประเทศ ก็ควรทำประกันท่องเที่ยวไว้เสมอ เพราะจะมีเบี้ยประกันมาช่วยในเรื่องของการรักษาพยาบาลและกรณีที่จำเป็นอื่น ๆ ได้ เป็นต้น
