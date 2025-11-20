HILIGHT
ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู แจ้งข่าวใจหาย ปิดตำนาน 63 ปี ตอบลูกค้าประจำ จากนี้ไปขายที่ไหน

           ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู ประกาศปิดบริการวันสุดท้าย สิ้นสุดตำนานยาวนานกว่า 63 ปี พร้อมแจ้งช่องทางซื้อของสำหรับลูกค้าประจำ

ปิดตำนาน ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู

           วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก Tang Hua Seng Group ระบุว่า "วันนี้ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู เปิดบริการวันสุดท้ายค่ะ ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุน"

          ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2497 โดยยุคเริ่มต้น เปิดเป็นร้านขายถ้วยชาม ในย่านบางลำพู ชื่อว่า ร้านห่วงเส็ง จากนั้นในปี 2505 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ตั้งฮั่วเส็ง และปรับมาเป็นการขายเครื่องเย็บปักถักร้อย อุปกรณ์งานฝีมือ ถือเป็นร้านขนาดใหญ่ในยุคดังกล่าว

          ต่อมาได้ขยายกิจการเปิดมินิซูเปอร์มาเก็ต และเปิดเป็นห้างสรรพสินค้า รวมทั้งขยายไปเปิด ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี กระทั่งปี 2567 มีการประกาศปิดสาขาธนบุรีก่อนที่ล่าสุด จะมีการประกาศปิดสาขาบางลำพู ซึ่งถือว่าเป็นสาขาแรกแล้ว

ปิดตำนาน ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู


          ขณะที่ทางเพจได้ตอบคอมเมนต์ลูกค้าที่สอบถามว่า ที่ตั้งบริเวณดังกล่าวจะนำไปทำอะไรต่อ โดยระบุว่า "ตึกเป็นของเจ้าของใหม่ค่ะ ไม่ทราบว่าจะทำอะไรต่อ"

          ส่วนลูกค้าที่สอบถามเรื่องการซื้ออุปกรณ์งานฝีมือ ถ้าห้างไม่ได้ขายแล้วจะสั่งซื้อได้ทางไหน โดยทางเพจระบุว่า สั่งซื้อออนไลน์ได้ แต่สถานที่ขาย ยังไม่มีกำหนด 
          
          สำหรับช่องทางสั่งซื้อ 

          - เว็บไซต์ www.tanghuasengcraft.com
          - LINE : tmcraft58
          - เฟซบุ๊ก : tanghuasengcraft, tanghuaseng174 , bookattanghuaseng


ปิดตำนาน ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tang Hua Seng Group


ปิดตำนาน ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู

ปิดตำนาน ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู





