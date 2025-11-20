HILIGHT
หนุ่ม กรรชัย เผย ดาด้า ฝากแจงอีกรอบ ปมพูดเรื่อง นานา ไรบีนา ดราม่าเงิน 400 ล้าน
           หนุ่ม กรรชัย เผยคำ ดาด้า ฝากชี้แจงประเด็นที่พูดถึง นานา ไรบีนา ดราม่าหนี้ 400 ล้าน แค่เล่าในมุมส่วนตัว แนะรอฟังจากปากเจ้าตัว

หนุ่ม กรรชัย เผย ดาด้า แจงอีกรอบ ปมเดราม่า นานา
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

           จากกรณีเพจดังแฉดาราสาวตัวแม่ชักชวนเพื่อนร่วมลงทุนจนเกิดความเสียหายกว่า 400 ล้านบาท กระแสสังคมก็เริ่มจับตาไปที่ชื่อของ "ดารา น." และโยงไปถึง นานา ไรบีนา ซึ่งต่อมา ดาด้า วรินดา เปิดใจกลางรายการแฉว่า นานา ไม่ได้มีการระดมทุน ไม่มีผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่มีจริง ๆ ตัวเลข 400 ล้านก็ไม่ใช่ ในฐานะเพื่อนใกล้ชิด นานาไม่เคยยืมเงินใคร และเพื่อนสนิทก็ไม่มีใครได้รับข้อเสนอระดมทุนแม้แต่คนเดียวนั้น
           
           เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 หนุ่ม กรรชัย กล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 เผยว่า ทางฝั่ง ดาด้า ฝากบอกทางคุณผู้ชมด้วยว่า จริง ๆ ในสิ่งที่ดาด้าพูดออกไป มันคือมุมของดาด้ากับนานาที่เล่าให้คนดูฟังว่ากับตัวของดาด้าเองนานาไม่เคยมายืมเงิน ไม่เคยมาอะไรแบบนั้นเลย แต่ดาด้าก็บอกผมมาคำหนึ่งว่า "แต่ในส่วนอื่น ๆ อันนี้ต้องให้นานาพูดเองนะ" คือตัวเธอเองก็ไม่ได้ไปรู้ทั้งหมดในเรื่องราวของทางคุณนานา ก็ต้องให้คุณนานาออกมาชี้แจง

หนุ่ม กรรชัย เผย ดาด้า แจงอีกรอบ ปมเดราม่า นานา
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

หนุ่ม กรรชัย เผย ดาด้า แจงอีกรอบ ปมเดราม่า นานา
Instagram nanarybena


           เมื่อถามว่าพี่หนุ่มรู้เรื่องนี้มานานแล้วหรือยัง เรื่อง 400 ล้าน หนุ่ม กรรชัย ถึงกับถอนหายใจแล้วทำหน้าบอกไม่ถูก พร้อมกล่าวว่า "มันจะผ่านไปดีอยู่แล้ว ... พอได้ยิน พอได้ยิน" คือเรื่องนี้เดี๋ยวให้เขาออกมาพูดดีกว่า เราคงตอบอะไรไม่ได้มาก ก็ต้องให้เขาออกมาพูดกันเอง ว่าข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงไหน อะไรยังไง แต่ก็มีหลายเพจที่พูดกันว่าเป็นคนนั้น คนนี้ แต่เราไม่รู้ เพราะมันอาจจะมีบริบทในชีวิตเขาที่เกิดขึ้นก็ได้

           ผมไม่ได้พูดว่าเป็นใครนะ แต่ในชีวิตเขาอาจจะมีเหตุพลิกผัน มีเหตุเดือดร้อน accident อะไรก็แล้วแต่ แล้วสุดท้ายอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ได้ ก็ต้องรอเขาออกมาพูด ออกมาชี้แจง ทั้งฝั่งผู้เสียหาย และฝั่งคนที่ถูกกล่าวหา เดี๋ยวรอให้เขาออกมาพูด 

           แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า พอมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีมูล ผมเชื่อว่ามีมูล เพียงแต่มูลที่เรารู้ มันอาจเป็นมูลที่จริง หรือเป็นมูลที่แรงเกินไป หรือกล่าวหาเกินไปหรือเปล่า อันนี้ตอบไม่ได้ ต้องรอเขาออกมาพูด แต่ขอว่าอย่าไปเขียนว่ากรรชัยบอกว่ามีมูล เดี๋ยวงานเข้าผมอีก ผมแค่อธิบายให้ฟังว่า พอมันมีเพจเขียนแบบนี้ มันอาจจะมีดีเทลที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ไม่งั้นคงไม่เกิดเป็นข่าวขึ้นมา ก็ต้องรอเขาออกมาชี้แจง  ไม่ได้หมายความว่า มันต้องเป็นแบบนั้นแน่ ๆ ไม่ใช่นะ

หนุ่ม กรรชัย เผย ดาด้า แจงอีกรอบ ปมเดราม่า นานา
Instagram nanarybena

หนุ่ม กรรชัย เผย ดาด้า แจงอีกรอบ ปมเดราม่า นานา
Instagram nanarybena





หนุ่ม กรรชัย เผย ดาด้า ฝากแจงอีกรอบ ปมพูดเรื่อง นานา ไรบีนา ดราม่าเงิน 400 ล้าน โพสต์เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22:00:26
