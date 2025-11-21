HILIGHT
โอ้โห ! บ้านผู้ใหญ่บ้านสุดอลังการ โอ่อ่าราวกับฉากถ่ายหนัง ชาวบ้านแห่ชมแน่น

          เปิดบ้านผู้ใหญ่บ้านในเวียดนาม หลังโตสุดอลังการ ราวกับฉากถ่ายหนัง แถมใจดีเปิดให้ชาวบ้านเข้าชม จนกลายเป็นกระแสฮือฮา 

บ้านผู้ใหญ่บ้านในเวียดนาม อลังการราวกับฉากถ่ายหนัง
ภาพจาก TikTok Trưởng thôn Phù Xá

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ ภาพบ้านของ "ผู้ใหญ่บ้านฟูซา" ในประเทศเวียดนาม ได้สร้างความตกตะลึงจนกลายเป็นกระแสไวรัลบนโซเชียลมีเดีย เมื่อบ้านของเขามีขนาดใหญ่และมีสวนไม้ประดับสุดอลังการ ราวกับฉากถ่ายภาพยนตร์ ส่งผลให้ผู้คนต่างฮือฮาพากันให้ความสนใจ

บ้านผู้ใหญ่บ้านในเวียดนาม อลังการราวกับฉากถ่ายหนัง
ภาพจาก TikTok Trưởng thôn Phù Xá

บ้านผู้ใหญ่บ้านในเวียดนาม อลังการราวกับฉากถ่ายหนัง
ภาพจาก TikTok Trưởng thôn Phù Xá

          รายงานเผยว่า ผู้ใหญ่บ้านรายนี้ชื่อว่า เหงียน วัน ได เป็นเศรษฐีเมืองบั๊กนิญ จังหวัดทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม เขาได้รับเลือกจากชาวบ้านให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านฟูซาในปี 2558 ขณะที่อายุเพียง 29 ปี เขาประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจ จึงมีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง เขามีชื่อเสียงในวงการธุรกิจ และให้ความสนใจในความงามทางศิลปะและสุนทรียศาสตร์ 

          บนโซเชียลมีเดียได้เผยแพร่ภาพบ้านหลังนี้ ที่เรียกกันว่า "วิลล่าสุดหรู" ตั้งตระหง่านอยู่ในชนบทอันเงียบสงบ ด้านในโดดเด่นด้วยการออกแบบอันประณีต และการลงทุนที่พิถีพิถัน ไม่เพียงกว้างขวางแต่ยังหรูหรา โดยใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่สถาปัตยกรรม ไปจนถึงการตกแต่งพื้นที่ใช้สอยของวิลล่ากว้างขวางถึงหลายพันตารางเมตร

บ้านผู้ใหญ่บ้านในเวียดนาม อลังการราวกับฉากถ่ายหนัง
ภาพจาก TikTok Trưởng thôn Phù Xá

บ้านผู้ใหญ่บ้านในเวียดนาม อลังการราวกับฉากถ่ายหนัง
ภาพจาก TikTok Trưởng thôn Phù Xá

          นอกจากนี้ ยังมีสวนไม้ประดับขนาดใหญ่ที่ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์ญี่ปุ่น สร้างบรรยากาศที่เงียบสงบ แต่ยังคงความหรูหรา ตรงทางเข้ามีต้นสนใบพาย 8 ต้น เรียงตัวอย่างสง่างามตามหลักฮวงจุ้ย พื้นที่สวนมีบริเวณกว้างขวาง และเต็มไปด้วยไม้ประดับอันทรงคุณค่าราคาสูงมากมาย

บ้านผู้ใหญ่บ้านในเวียดนาม อลังการราวกับฉากถ่ายหนัง
ภาพจาก TikTok Trưởng thôn Phù Xá

บ้านผู้ใหญ่บ้านในเวียดนาม อลังการราวกับฉากถ่ายหนัง
ภาพจาก TikTok Trưởng thôn Phù Xá

          ภาพของบ้านหรูหลังนี้ได้รับฉายาบนโลกออนไลน์ว่าเป็น "คฤหาสน์ของผู้ใหญ่บ้านที่ร่ำรวยที่สุดในเวียดนาม" โดยเฉพาะสวนของบ้านที่เปรียบเสมือนเป็น "โอเอซิสสุดหรู" หรือพื้นที่เขียวชอุ่มสุดอลังการใจกลางชนบทอันเงียบสงบ มองเผิน ๆ ดูเหมือนกับฉากถ่ายทำในภาพยนตร์เลยทีเดียว 

บ้านผู้ใหญ่บ้านในเวียดนาม อลังการราวกับฉากถ่ายหนัง
ภาพจาก TikTok Trưởng thôn Phù Xá

บ้านผู้ใหญ่บ้านในเวียดนาม อลังการราวกับฉากถ่ายหนัง
ภาพจาก TikTok Trưởng thôn Phù Xá

          หลังจากบ้านหรูหลังนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ ทางเจ้าของได้เปิดให้ชาวบ้านเข้าไปเยี่ยมชม โดยมีผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้าไปชื่นชมความงามของสถานที่ ทั้งนี้ด้วยพื้นที่กว้างขวาง จึงมีบริการรถพลังงานไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วย หลายคนต่างรู้สึกประทับใจ และให้ความสนใจต่อทรัพย์สินของเศรษฐีผู้ใหญ่บ้านรายนี้ 

บ้านผู้ใหญ่บ้านในเวียดนาม อลังการราวกับฉากถ่ายหนัง
ภาพจาก TikTok Trưởng thôn Phù Xá

บ้านผู้ใหญ่บ้านในเวียดนาม อลังการราวกับฉากถ่ายหนัง
ภาพจาก TikTok Trưởng thôn Phù Xá

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, Techz.vn 


