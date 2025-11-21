เซเว่น อีเลฟเว่น เครื่องดื่มชงแบบนี้เก็บได้กี่วัน ฟังเคล็ดลับจากปากพนักงาน

เซเว่น อีเลฟเว่น เครื่องดื่มชงแบบนี้เก็บได้กี่วัน พนักงานบอกเคล็ดลับ ส่วนชาวเน็ตบอก บางเมนูยิ่งเก็บนานยิ่งนัวมาก
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก แพรว เลงนนทรี มีการโชว์ภาพเครื่องดื่มชงของเซเว่น อีเลฟเว่น วางเรียงรายอยู่ในตู้เย็นกว่า 6 เมนู เห็นแล้วก็สงสัยว่า จะดื่มทันได้อย่างไร โดยชาวเน็ตบอกว่า ถ้าแช่ตู้เย็นแบบนี้ พนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น เคยบอกว่าอยู่ได้ประมาณ 3 วัน แต่ถ้าแช่ช่องฟรีซ อาจอยู่ได้นานกว่านั้น
หนึ่งในสินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ไม่แพ้คาเฟ่ ก็คือ เครื่องดื่มชง ทั้งกาแฟ ชาเขียว ชานม และอื่น ๆ อีกมายมาย ถ้าใครไม่อยากกิน ณ เวลานั้น ก็สั่งใส่ถุงกลับบ้านได้
ความเห็นอีกแนวหนึ่งก็แนะนำว่า ไม่ควรแช่ฟรีซนานเกินไป เพราะทำให้เครื่องดื่มเสียรสชาติ หรือกลิ่นในช่องฟรีซเข้าไปในเครื่องดื่มได้ บางคนก็บอกว่า เป็นเฉพาะกาแฟที่เป็นแบบนี้ แต่เมนูอื่นยิ่งเก็บนานยิ่งนัว
