HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เซเว่น อีเลฟเว่น เครื่องดื่มชงแบบนี้เก็บได้กี่วัน ฟังเคล็ดลับจากปากพนักงาน

          เซเว่น อีเลฟเว่น เครื่องดื่มชงแบบนี้เก็บได้กี่วัน พนักงานบอกเคล็ดลับ ส่วนชาวเน็ตบอก บางเมนูยิ่งเก็บนานยิ่งนัวมาก

เครื่องดื่มชงเซเว่นเก็บได้กี่วัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แพรว เลงนนทรี

          หนึ่งในสินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ไม่แพ้คาเฟ่ ก็คือ เครื่องดื่มชง ทั้งกาแฟ ชาเขียว ชานม และอื่น ๆ อีกมายมาย ถ้าใครไม่อยากกิน ณ เวลานั้น ก็สั่งใส่ถุงกลับบ้านได้

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก แพรว เลงนนทรี มีการโชว์ภาพเครื่องดื่มชงของเซเว่น อีเลฟเว่น วางเรียงรายอยู่ในตู้เย็นกว่า 6 เมนู เห็นแล้วก็สงสัยว่า จะดื่มทันได้อย่างไร โดยชาวเน็ตบอกว่า ถ้าแช่ตู้เย็นแบบนี้ พนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น เคยบอกว่าอยู่ได้ประมาณ 3 วัน แต่ถ้าแช่ช่องฟรีซ อาจอยู่ได้นานกว่านั้น

          ความเห็นอีกแนวหนึ่งก็แนะนำว่า ไม่ควรแช่ฟรีซนานเกินไป เพราะทำให้เครื่องดื่มเสียรสชาติ หรือกลิ่นในช่องฟรีซเข้าไปในเครื่องดื่มได้ บางคนก็บอกว่า เป็นเฉพาะกาแฟที่เป็นแบบนี้ แต่เมนูอื่นยิ่งเก็บนานยิ่งนัว

เครื่องดื่มชงเซเว่นเก็บได้กี่วัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แพรว เลงนนทรี

เครื่องดื่มชงเซเว่นเก็บได้กี่วัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แพรว เลงนนทรี


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เซเว่น อีเลฟเว่น เครื่องดื่มชงแบบนี้เก็บได้กี่วัน ฟังเคล็ดลับจากปากพนักงาน โพสต์เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:14:52
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย