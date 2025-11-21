HILIGHT
ต๊ะ นารากร ตีแผ่กลไก นักแฉ อ้างทำเพื่อสังคม แต่เบื้องหลังมีดีลลับ…

          ต๊ะ นารากร โพสต์ตีแผ่กลไกการทำงานของ นักแฉ ที่อ้างตัวว่าทำเพื่อสังคม ตะครุบเรื่องที่กำลังอยู่ในกระแส ตีแผ่ทางสื่อ แต่เบื้องหลังมีการต่อรองแลกผลประโยชน์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน

          เป็นโพสต์ที่ทำเอาหลายคนให้ความสนใจไม่น้อย เมื่อล่าสุด (20 พฤศจิกายน 2568) ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ว่าด้วยเรื่อง กลไกลทำงานของ "นักแฉ" กับลักษณะพฤติกรรม ซึ่งตนเองเคยเจอมาแล้ว โดยข้อความทั้งหมดมีดังนี้ 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน

          "กลไกการทำงานของคนที่ทำตัวเป็น "นักแฉ" แล้วอ้างตัวว่าทำเพื่อสังคม 

          1.) ตะครุบเรื่องที่กำลังอยู่ในกระแส  เพื่อสร้างเครดิต  ให้คนส่งข้อมูลมาให้ หรือแสร้ง โทร. คุยกับแหล่งข่าวแล้วแอบอัดเสียง

          2.) จากนั้นเอาข้อมูลออกมาตีแผ่ทางสื่อต่าง ๆ ให้เป้าหมายเห็นว่าตนนั้นมีข้อมูลมากมาย  เพื่อต่อรองแลกผลประโยชน์  ถ้าอยากให้หยุดก็จ่ายมา ถ้าไม่จ่ายก็เสียกันไปข้างนึง  

          ถ้ามีข้อมูลแฉยิ่งเยอะ สามารถลากกระแสได้นาน ราคาต่อรองยิ่งสูง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน

          กลไกมีแค่นี้แหละ ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน แต่ทำแล้วได้ผลทุกครั้ง  เพราะสื่อก็กระหายคอนเทนต์  เป้าหมายก็มีแผลเหวอะหวะ  คนส่วนใหญ่ก็ชอบฟังเรื่องด้านลบของคนอื่น

          ส่วนตัวนักแฉเองนั้น เวลาถูกถามเรื่องความโปร่งใสของตนเอง  เช่นถามว่ามีรายได้ทางไหนบ้าง  ทำมาหากินอะไร  ก็จะพาลโมโหโกรธา  ด่าคนถาม  แถมเรียกทัวร์มาลงคนถามอีก

ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน

          ฉันเคยเจอกับตัวมาแล้ว ฉันเป็นพิธีกรมืออาชีพฉันก็ต้องถามตามหน้าที่  คำถามไหนตอบไม่ชัด ฉันก็ถามย้ำเพื่อให้ได้คำตอบ

          แต่พอถามถึงเรื่องที่นักแฉเคลียร์ตัวเองไม่ได้  นักแฉคนนั้นก็เอาฉันไปด่าให้เสียหาย พูดความจริงครึ่งเดียวให้เหล่าเอฟซีของตัวเองฟัง  แล้วยุให้มารุมด่าฉัน เอาทัวร์มาลงฉัน

          เรื่องแบบนี้ฉันเจอมาเยอะ  และบอกได้เลยว่า "นักแฉ" แทบทุกคนมีกลไกการทำงานแบบนี้"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน

          งานนี้ก็มีหลายคนเข้ามากดไลก์ บ้างก็คอมเมนต์บอกว่า อ่านแล้วรู้เลยว่าหมายถึงใคร ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายคนอยากใส่ใจ อยากรู้ว่าประเด็นในโพสต์ดังกล่าว สื่อถึงเรื่องไหนกันแน่ เพราะช่วงนี้มีหลายเรื่องราวให้ได้จับตามองเหลือเกิน


โพสต์เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11:46:41
