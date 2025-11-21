เตือนอย่าหลงเชื่อ ชวนสแกน QR Code อ้างได้เงินคืน รัฐช่วยเหลือ ระวังถูกดูดเงินจากบัญชี

ตำรวจเตือนภัย มิจฉาชีพใช้ QR Code หลอกอ้างรับเงินคืน-เงินช่วยเหลือจากรัฐ หากหลงสแกนเงินในบัญชีอาจจะถูกโอนหมดเกลี้ยง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โพสต์เตือนภัยประชาชน อย่าสแกน QR Code อ้างรับเงินคืน รับเงินรางวัล รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล หลงสแกนคนร้ายจะลวงให้ทำตามขั้นตอน หลอกดูดเงินจากบัญชี
ปัจจุบันมีมิจฉาชีพใช้ QR Code มาหลอกให้ประชาชนสแกนเป็นจำนวนมาก โดยจูงใจว่าเป็นการสแกนเพื่อรับเงินคืนจากสินค้าที่เคยซื้อ หรือบางกรณีอ้างว่าจะได้รับเงินรางวัล หรือเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ
หากเหยื่อหลงเชื่อสแกน QR Code ไปแล้ว คนร้ายจะหลอกให้เหยื่อทำตามขั้นตอนต่าง ๆ จนท้ายที่สุดเงินในบัญชีของคุณอาจจะถูกโอนไปยังบัญชีของคนร้าย
ดังนั้น ก่อนสแกน QR Code ทุกครั้ง ขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่า QR Code ดังกล่าวเป็น QR Code รับเงิน หรือ QR Code โอนเงิน
สำหรับประชาชนที่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อไปแล้ว ควรรีบโทร. แจ้งสายด่วนศูนย์ AOC 1441 จากนั้นให้นำภาพหลักฐานการพูดคุย รวมไปถึงภาพ QR Code ที่มิจฉาชีพหลอกให้สแกน ไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป