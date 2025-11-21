HILIGHT
กรรชัย เปิดเช็ค 5 ใบ 200 ล้าน ชี้ น. บอกคนอื่นลงทุนกับ ต. แต่ ต. โอนเงินให้ น. ยังไง !

          หนุ่ม กรรชัย เปิดหลักฐานเด็ด เช็ค 5 ใบ โอนให้ น. 200 ล้าน พร้อมเล่าไทม์ไลน์ ต. คือคนลงทุน แต่แท้จริง ต. ก็โอนเหมือนกัน

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 หนุ่ม กรรชัย เล่าถึงประเด็นร้อน 400 ล้านว่า เรื่องเกิด 2 ปีก่อน โดยทาง น. เคยชวนเพื่อนสนิทอย่าง ข. มาลงทุนบางอย่าง และ น. จะส่งเงินลงทุนจะถูกส่งต่อไปให้คนอึกคนหนึ่งคือ ต. ซึ่ง ข. คือคนแรกที่ลงทุนรวม 7 ล้านบาท ก่อนขยายไปที่ 70 ล้าน

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ทาง น. ก็ได้รับเงินส่วนแบ่ง 7% ก่อนลดมาเหลือ 4% และทาง น. ก็ห้ามคุยกับคนอื่น เพราะกลัวมีปัญหา

          จากนั้นก็มีการชวนลงทุนอีก 4 คน ได้รับส่วนแบ่ง 4% เงินลงทุนรวมทั้งหมด 100 ล้านบาท


          สุดท้าย พี่หนุ่ม พูดเตือน น. ให้รีบออกมาพูด เพราะความจริงอาจเป็นอีกด้าน คือ ต. ที่ถูกกล่าวอ้างว่าจะเอาเงินไปลงทุน แท้จริงเป็นคนเอาเงินให้ น. และ ต. ก็ได้คุยกับผู้เสียหายอีก 5 คนเรียบร้อย

          จากนั้น พี่หนุ่ม ก็เปิดหลักฐาน เช็ค 5 ใบที่จ่ายให้ น. ราคา 202.8 ล้านบาท แต่เช็คนี้ น. อาจทำเอง และมีเช็คเด้ง

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์


21 พฤศจิกายน 2568
