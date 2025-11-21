จุฑาทิพย์ วิลาด กว่าจะมาถึงตำแหน่งคุณหญิง ก่อนถูกยึดใน 1 เดือน ทำอะไร แค่บัตรก็กินขาด

เจาะประวัติจุฑาทิพย์ วิลาด คดียาวเป็นหางว่าว หนึ่งในสาเหตุถูกยึดเครื่องราชย์ - ตำแหน่งคุณหญิง เผยสาเหตุ ทำไมมาถึงจุดนี้ได้
ภาพจาก รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand มีการรายงานเรื่องนางสาวจุฑาทิพย์ วิลาด โดยหมาแก่ ดนัย กล่าวว่า เธอเป็นคนที่แทรกตัวไปอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงได้สำเร็จ แล้วเอาชื่อเสียงตรงนั้นมาหากินเรื่องการช่วยเคลียร์คดี การซื้อขายตำแหน่งทั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการฟอกเงิน
นอกจากนี้ เมื่อดูบัตรประชาชนก็พบว่า ชุดที่ใส่มีสร้อย ยิ่งทำให้ดูเป็นไฮโซน่าเชื่อถือมากขึ้น แม้ข้างในไม่มีอะไรก็ตาม
หมาแก่ ดนัย ระบุต่อไปว่า เธอชื่อเล่นว่าโอ๋ บางคนเรียกว่าท่านโอ๋ บางคนก็เรียกว่า คุณหญิงโอ๋ ซึ่งที่มาของการเป็นคุณหญิง เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2568 เธอได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3 คาดว่ามาจากการแทรกซึมไปอยู่กลุ่มชนชั้นสูง และที่่น่าห่วงคือ ใครทูลเกล้าขึ้นไป
ต่อมาในเดือนกันยายน 2568 มีการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า ทำให้มีคำนำหน้าชื่อเป็นคุณหญิง
อย่างไรก็ตาม ได้เป็นคุณหญิงแค่เดือนครึ่งก็ตกสวรรค์ เรียกคืนเครื่องราชย์ เนื่องจากมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง พร้อมกับเปิดแฟ้มคดีว่าทำอะไรบ้าง
1. ร่วมกันโกงเจ้าหนี้ หมายจับ ปี 2563
2. ความผิดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย มีลักษณะหรือมีการกระทำเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น หรือเรียกเช็คเด้ง หมายจับ ปี 2563
3. นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามกำหนด หมายจับ ปี 2563
4. นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามกำหนด หมายจับ ปี 2563 เป็นอีกคดีหนึ่ง ข้อหาแบบเดียวกับคดีที่ 3
ภาพจาก รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ส่วนอาชีพอื่น ๆ มีแฟ้มธุรกิจที่เป็นกรรมการบริษัท ดังนี้
1. บริษัท อะโกร โกลบอล จำกัด ตอนนี้ปิดบริษัทเรียบร้อยแล้ว
2. นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับสายการบิน
3. สาย เคเทอริ่ง จำกัด
4. ไทย-อาฟริกา เฟรนชิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
5. จี.พี คอร์ท จำกัด
ที่น่าแปลกคือ ที่ตั้งของบริษัท 3-5 เป็นที่ตั้งเดียวกันหมด
ขอบคุณข้อมูลจาก รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand