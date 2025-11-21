HILIGHT
จุฑาทิพย์ วิลาด กว่าจะมาถึงตำแหน่งคุณหญิง ก่อนถูกยึดใน 1 เดือน ทำอะไร แค่บัตรก็กินขาด

          เจาะประวัติจุฑาทิพย์ วิลาด คดียาวเป็นหางว่าว หนึ่งในสาเหตุถูกยึดเครื่องราชย์ - ตำแหน่งคุณหญิง เผยสาเหตุ ทำไมมาถึงจุดนี้ได้

จุฑาทิพย์ วิลาด เจาะประวัติกว่าจะมาถึงตำแหน่งคุณหญิง
ภาพจาก รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand มีการรายงานเรื่องนางสาวจุฑาทิพย์ วิลาด โดยหมาแก่ ดนัย กล่าวว่า เธอเป็นคนที่แทรกตัวไปอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงได้สำเร็จ แล้วเอาชื่อเสียงตรงนั้นมาหากินเรื่องการช่วยเคลียร์คดี การซื้อขายตำแหน่งทั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการฟอกเงิน

          นอกจากนี้ เมื่อดูบัตรประชาชนก็พบว่า ชุดที่ใส่มีสร้อย ยิ่งทำให้ดูเป็นไฮโซน่าเชื่อถือมากขึ้น แม้ข้างในไม่มีอะไรก็ตาม

          หมาแก่ ดนัย ระบุต่อไปว่า เธอชื่อเล่นว่าโอ๋ บางคนเรียกว่าท่านโอ๋ บางคนก็เรียกว่า คุณหญิงโอ๋ ซึ่งที่มาของการเป็นคุณหญิง เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2568 เธอได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3 คาดว่ามาจากการแทรกซึมไปอยู่กลุ่มชนชั้นสูง และที่่น่าห่วงคือ ใครทูลเกล้าขึ้นไป

จุฑาทิพย์ วิลาด เจาะประวัติกว่าจะมาถึงตำแหน่งคุณหญิง
ภาพจาก รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          ต่อมาในเดือนกันยายน 2568 มีการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า ทำให้มีคำนำหน้าชื่อเป็นคุณหญิง

          อย่างไรก็ตาม ได้เป็นคุณหญิงแค่เดือนครึ่งก็ตกสวรรค์ เรียกคืนเครื่องราชย์ เนื่องจากมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง พร้อมกับเปิดแฟ้มคดีว่าทำอะไรบ้าง

          1. ร่วมกันโกงเจ้าหนี้ หมายจับ ปี 2563

          2. ความผิดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย มีลักษณะหรือมีการกระทำเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น หรือเรียกเช็คเด้ง หมายจับ ปี 2563

          3. นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามกำหนด หมายจับ ปี 2563

          4. นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามกำหนด หมายจับ ปี 2563 เป็นอีกคดีหนึ่ง ข้อหาแบบเดียวกับคดีที่ 3

จุฑาทิพย์ วิลาด เจาะประวัติกว่าจะมาถึงตำแหน่งคุณหญิง
ภาพจาก รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          ส่วนอาชีพอื่น ๆ มีแฟ้มธุรกิจที่เป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

          1. บริษัท อะโกร โกลบอล จำกัด ตอนนี้ปิดบริษัทเรียบร้อยแล้ว

          2. นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับสายการบิน

          3. สาย เคเทอริ่ง จำกัด

          4. ไทย-อาฟริกา เฟรนชิฟ เทรดดิ้ง จำกัด

          5. จี.พี คอร์ท จำกัด

          ที่น่าแปลกคือ ที่ตั้งของบริษัท 3-5 เป็นที่ตั้งเดียวกันหมด



