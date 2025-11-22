HILIGHT
สลด 8 ชีวิตช่วยกันขนของหนีน้ำท่วม ถูกไฟช็อตพร้อมกัน ดับแล้ว 2 - บาดเจ็บ 6


ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

          วานนี้ (21 พฤศจิกายน 2568) เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานเหตุสลดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช หลังพบเหตุครอบครัว 8 คน ถูกไฟช็อตพร้อมกัน ระหว่างช่วยกันขนของหนีน้ำท่วม ซึ่งเบื้องต้นพบเสียชีวิตแล้ว 1 ราย และอีก 4 คนยังไม่รู้สึกตัว
          
          เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 18.10 น. โดยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสยาม จุด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เข้าตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ พบผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 8 คน มีอาการสาหัส ไม่รู้สึกตัว 4 คน เจ้าหน้าที่จึงรีบทำ CPR และรีบนำส่งโรงพยาบาลชะอวด ก่อนส่งรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
          
          พบในกลุ่มผู้บาดเจ็บเสียชีวิต 1 คน ทราบชื่อคือ นายณัฐฐากูล อายุ 21 ปี และยังมีอีก 4 คน อาการอยู่ในระดับสีเหลือง ยังไม่รู้สึกตัว
          
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หน่วยกู้ภัยสยาม อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

          ทั้งนี้ ทราบว่าทั้ง 8 คนกำลังช่วยกันยกทรัพย์สินในบ้านขึ้นที่สูง เพื่อหนีน้ำที่กำลังท่วมเข้าบ้าน โดยขณะที่คนแรกยกถังแก๊ส กลับมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ทำให้ถูกไฟช็อตจนล้ม จากนั้นคนที่เห็นรีบเข้ามาช่วยจนเกิดไฟช็อตหมู่ นำมาซึ่งความสูญเสียดังกล่าว
          
          อย่างไรก็ตาม ต่อมาเฟซบุ๊ก หน่วยกู้ภัยสยาม อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อัปเดตในเวลา 01.00 น. ว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ที่โรงพยาบาลมหาราช ทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว 2 ราย 


