ซื้อส้มปอกเปลือก 3 ลูก 20 บาท อีกวันเห็นให้เยอะขึ้น รีบซื้อนึกว่าคุ้ม สุดท้ายโดนเข้าแล้ว

           รีวิวซื้อส้มปอกเปลือก วันแรกซื้อ 3 ลูก 20 บาท อีกวันเห็นถุงใหม่เหมือน 6 ลูก 20 บาท รีบซื้อคิดว่าคุ้ม แต่พอพลิกถุงถึงกับเซ็งเลย 

           วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @zomzy รีวิวประสบการณ์สุดพีคกับการซื้อส้มแบบปอกเปลือก ตัวเลือกสำหรับคนไม่สะดวกปอกเอง แต่ก็ตามมาซึ่งราคาที่อาจจะสูงกว่าปกติเช่นกัน

           จากภาพเผยให้เห็นส้มปอกเปลือกที่ขายมาในถุงพลาสติกพร้อมกับไม้แหลมสำหรับจิ้มกิน โดยร้านขายในราคาถุงละ 20 บาท ในถุงมีส้มปอกเปลือกทั้งหมด 3 ลูก ซึ่งปริมาณอาจจะไม่จุใจ จนเธอเองต้องซื้อมากิน 2 ถุง เท่ากับราคา 40 บาททีเดียว

           อย่างไรก็ดี วันต่อมาร้านทำการขายใหม่ เหมือนจะเป็นส้ม 6 ลูก ใส่มาในถุงขนาดใหญ่ถึง แต่ขายราคา 20 บาทเท่าเดิม ทำให้ไม่รอช้ารีบซื้อมากินทันที 1 ถุง คิดว่าประหยัดกว่ารอบแรกไป 20 บาท แต่ที่ไหนได้ พอหยิบออกมาดูกลับไม่ใช่อย่างที่คิด เพราะส้ม 6 ลูกที่เข้าใจ ที่แท้คือส้มหั่นครึ่งแล้วหันหน้าออกมาหน้าถุงทั้งหมด สุดท้ายแล้วก็คือส้ม 3 ลูก ขาย 20 บาทอยู่ดี

           คลิปนี้กลายเป็นไวรัลชวนอมยิ้มที่โดนใจชาวเน็ต บ้างถึงกับขอโทษที่เห็นแล้วหลุดขำออกมา บ้างก็ชื่นชมการตลาดของร้านที่ทำเอาลูกค้าซื้อแบบไม่ลังเล ตอนแรกคิดว่าคุ้ม นึกว่าร้านน่าจะพลาดให้ แต่สุดท้ายเป็นคนซื้อเองที่โดนหลอกตาเข้าไปเต็ม ๆ 

