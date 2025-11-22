น้ำท่วมหาดใหญ่ เทศบาลประกาศเตือนภัยสูงสุด ยกธงแดง 103 ชุมชน เร่งอพยพประชาชน

น้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา หลังฝนถล่มต่อเนื่อง 3 วัน ปริมาณฝนสะสมสูงกว่าในอดีต เทศบาลเตือนภัยสูงสุด แจ้งยกธงแดง 103 ชุมชน ให้อพยพเข้าจุดปลอดภัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังคงน่าเป็นห่วง ล่าสุด ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 5 เรื่อง สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่
ตามที่มีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 จนถึงขณะนี้ (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 07.00 น.) รวมปริมาณน้ำฝนสะสม 3 วัน วัดได้ 595 มิลลิเมตร ซึ่งมากกว่าทั้งปี 2543 (497 มิลลิเมตร) และปี 2553 (516 มิลลิเมตร) โดยฝนได้ตกหนักทั้งลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา โดยเฉพาะในบริเวณด้านตะวันออกของเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งแนวเขาคอหงส์ ลุ่มน้ำคลองเปล และลุ่มน้ำคลองเรียน ซึ่งทั้ง 3 ลุ่มน้ำไม่มีคลองสายใหญ่รองรับ มีเพียงแก้มลิง คลองเรียนที่มีไว้สำหรับหน่วงน้ำที่จะไหลเข้าสู่เมือง แต่ในขณะนี้ไม่สามารถที่จะกักน้ำไว้ได้แล้ว จึงจำเป็นต้องปล่อยให้น้ำไหลเข้าสู่คลองแม่เรียน และคลองสามสิบเมตร เพื่อรักษาขอบของแก้มลิงเอาไว้ไม่ให้น้ำเซาะจนแตกร้าว
ประกอบกับคลองสามสิบเมตรไม่สามารถที่รองรับมวลน้ำขนาดใหญ่จากแก้มลิง ตลอดจนระดับน้ำในคลองหวะสูงมากกว่าปีที่ผ่านมา วัดได้ 11.08 เมตร (ปี 2567 วัดได้ 10.14 เมตร) ทำให้เกิดน้ำไหลบ่าเข้าท่วมชุมชนจันทร์ประทีป จันทร์วิโรจน์ จันทร์นิเวศน์ และรัตนวิบูลย์ และน้ำไหลเข้าสู่เมืองชั้นในอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสาย 1 สาย 2 สาย 3 และเสน่หานุสรณ์ รวมถึงอุโมงค์ศรีภูวนารถ ผ่านทางโครงข่ายระบบคูระบายน้ำกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่
จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ดังนี้
เขต 1 ทั้งหมด จำนวน 28 ชุมชน
เขต 2 ทั้งหมด จำนวน 29 ชุมชน
เขต 3 ทั้งหมด จำนวน 25 ชุมชน
เขต 4 ทั้งหมด จำนวน 21 ชุมชน
จึงขอประกาศแจ้งเตือนประชาชนภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ "ยกธงแดง" จำนวนทั้งหมด 103 ชุมชน โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในในพื้นที่อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของ และเตรียมเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสาร และการแจ้งเตือนจากเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างใกล้ชิด สามารถ สอบถามข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลต่าง ๆ ได้ทางสถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ FM 96.0 MHz., ศูนย์วิทยุกุญชร 074-200028, สายด่วนกุญชร 074-200000 ตลอด 24 ชั่วโมง, Facebook : เทศบาลนครหาดใหญ่, Line : @hatyaicity และเว็บไซต์ www.hatyaicity.go.th
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่
ขณะที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ (PEA) เรื่อง พื้นที่ปลดดับกระแสไฟฟ้าเนื่องจากเหตุอุทกภัย (ฉบับที่ 1)
เนื่องจากเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ และมีระดับน้ำสูงเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้ไฟฟ้า PEA จำเป็นต้อง ปลดดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่
พื้นที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่
1. ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1, 2, 3
2. ถนนศรีภูวนารถ (บริเวณใกล้สะพานลอดรถไฟ)
3. ถนนปุณณกัณฑ์ (ต้นซอย) และถนนทุ่งรี
4. บ้านปลักธง – ควนจง
5. ถนนจันทร์นิเวศน์
6. ถนนจุติอนุสรณ์
7. ถนนรัถการ
8. ถนนราษฎร์ยินดี (บางส่วน)
9. บ้านกลาง – หูแร่ – นาแสน
พื้นที่อื่น ๆ ที่มีระดับน้ำท่วมสูง จะมีการประเมินและประกาศเพิ่มเติมตามสถานการณ์
ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยขณะน้ำท่วม
- ขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ ห้ามเปิด–ปิดสวิตช์ไฟฟ้าเด็ดขาด
- ปลั๊กไฟ/อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม ห้ามใช้งาน อันตรายถึงชีวิต
- หากพบสายไฟขาดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้ง PEA ทันทีที่ โทร. 1129
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว