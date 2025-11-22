ส่งผู้หญิงบำเรอ VIP ทุกวันอาทิตย์ ยันเจอ ผบ.เรือนจำ ในเหตุการณ์ แถมมีคราบในห้อง

คุก VIP ส่งผู้หญิงปรนเปรอทุกวันอาทิตย์ ยันเจอ ผบ.เรือนจำ ในเหตุการณ์ แถมมีคราบกระเด็นในห้อง
ลงพื้นที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ สอบปมเรือนจำ VIP ส่ง 2 นางแบบปรนเปรอจีนเทา ยัน ผบ.เรือนจำ อยู่ในเหตุการณ์ มีคราบเปื้อนหลายจุดในห้อง ส่วนใหญ่อยู่ในทิชชู่
จากกรณีฉาว เรือนจำ VIP ของกลุ่มจีนเทา มีการนำนางแบบเข้ามาปรนเปรอผู้ต้องหาจีนเทาภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ รวมถึงมีการดัดแปลงเรือนจำ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นั้น
ล่าสุด (22 พฤศจิกายน) พล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ซึ่งจะมีการเข้าไปดูห้องที่ถูกดัดแปลงให้มีสภาพคล้ายห้องรับรอง ในห้องผู้คุม ซึ่งมีการนำนางแบบจีน 2 คน เข้าไปในพื้นที่หวงห้าม โดยเบื้องต้นจะให้ทาง DSI รับสืบสวนเป็นคดีพิเศษ พร้อมเข้าตรวจสอบพื้นที่ด้านในพร้อมผู้บริหารเรือนจำ
ขณะที่ พ.ต.ท. ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ระบุว่า หลังจากตนเพิ่งมารับตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม ก็ได้ทราบข้อมูลเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารเรือนจำ จึงมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หลังจากเก็บข้อมูลจนแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมการกระทำโดยมิชอบ จึงมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่ไว้ใน ในการเข้ามาตรวจสอบวันที่ 16 พฤศจิกายน
โดยมีข้อมูลบางส่วนว่ามีหญิงชาวจีน 2 คนเข้ามาที่เรือนจำแห่งนี้ มีลักษณะคล้ายเข้ามาขายบริการทางเพศ เมื่อเข้าปฏิบัติการก็เจอหญิงชาวจีน 2 คน ซึ่งขณะนั้นทั้งคู่อยู่ในห้อง 2 ต่อ 2 กับผู้ต้องขังชาวจีน คนหนึ่งอยู่ระหว่างรอด้านบน จึงเรียกหญิงชาวจีนทั้ง 2 คนมาสอบสวน เขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มาขายบริการ
เจอล็อก 2 ชั้น กว่าจะถึงตัวก็เสร็จกิจ พบพกถุงยาง - กกน. มาด้วย
ขณะนั้นที่เข้าไป พบว่าทั้งคู่มีการแต่งกายเรียบร้อยหมดแล้ว เพราะมีการปิดล็อกประตูถึง 2 ชั้น กว่าจะเข้าไปถึงก็ต้องใช้เวลา เมื่อเข้าไปก็พบว่าแต่งกายเรียบร้อย แต่ก็พบร่องรอยคล้ายคราบอสุจิ จึงเก็บข้อมูลส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบ เบื้องต้นทั้งคู่ปฏิเสธว่าไม่ได้เข้ามาค้าบริการ แต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะคนที่จะมาพบ ทั้งคู่ยังไม่รู้จัก ทำให้เชื่อว่าทั้งคู่น่าจะมีส่วนในการค้าบริการ และยังพบว่ามีถุงยางอนามัย มีกางเกงในติดตัวมา
จากนั้นทำการตรวจค้นในพื้นที่เรือนจำ ก็พบสิ่งของต้องห้ามหลายอย่าง รวมถึงยาเส้น และสุรา จึงมีการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน จากนั้นก็ได้ย้ายบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ถูกสอบสวนออกจากพื้นที่ เพื่อให้คณะทำงานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียด
ฉวยโอกาสทุกวันอาทิตย์ พาคนมา ทั้งที่ไม่เปิดให้ญาติเยี่ยม
ในช่วงที่เกิดเหตุตอนประมาณ 11.00 น. กลุ่มแรกที่เข้ามาเป็นญาติผู้ต้องขัง ซึ่งปกติวันอาทิตย์จะไม่เปิดให้มีการเยี่ยมญาติ แต่ก็มีญาติของผู้ต้องขังชาวจีนเข้าเยี่ยม จากนั้นก็มีผู้หญิงซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่มาค้าประเวณีเข้ามา แต่จะยืนยันก็ต้องมีหลักฐานชัดเจน เมื่อทั้งคู่ปฏิเสธก็ต้องหาหลักฐานที่จะมายืนยันตรงนั้นต่อไป
เมื่อสอบถามว่ากลุ่มผู้ต้องขังมีพฤติการณ์แบบนี้มาแค่ไหนแล้ว พ.ต.ท. ประวุธ ระบุว่า ตนไม่ทราบว่านานเท่าไร แต่ตั้งแต่การสืบสวนช่วงเดือนพฤศจิกายนมา เชื่อว่ามี และยืนยันว่าในกลุ่มคนที่พาเข้าไป 6-7 คน มี ผบ.เรือนจำ อยู่ในกลุ่มด้วย อยู่ในเหตุการณ์ ส่วนความถี่ของการพาเข้ามาในลักษณะของการค้าบริการ เท่าที่สืบสวนมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน พบว่าเป็นทุกวันอาทิตย์
สำหรับห้องที่เกิดเหตุนั้น สภาพภายในห้องเหมือนห้องรับรอง มีโต๊ะ โซฟา และตู้เย็น เท่านั้น ห้องนี้ส่วนใหญ่จะใช้รับรองผู้บังคับบัญชาที่เข้ามา จะไม่ได้ให้ผู้ต้องขังเข้ามาใช้ประโยชน์
ขณะนี้ทางหน่วยมีการเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดแล้ว แม้จะถูกลบไปแต่ก็ได้กู้คืนมาบางส่วน และจะต้องมาดูไทม์ไลน์ต่อไป ภาพที่ปรากฏนั้นก็คงจะเป็นภาพหญิงสาวที่เข้ามา ส่วนจะเข้ามาทำอะไรต้องสืบสวนต่อไป
คราบกระเด็นในห้อง ส่วนมากอยู่ที่ทิชชู่
พ.ต.ท. ประวุธ เผยอีกว่า ตอนที่เข้าไปในห้องที่เกิดเหตุ แม้หญิงสาวจะแต่งตัวเรียบร้อยแล้ว แต่พบว่ามีกล่องถุงยางอนามัย และมีทิชชู่ที่ตกอยู่ในพื้นที่ เราก็ได้เก็บมาส่งตรวจเป็นหลักฐานแล้วว่าจะมีอสุจิหรือไม่ ส่วนคราบสารคัดหลั่งในห้องมีพอสมควรในวันนั้น ส่วนมากจะติดอยู่ที่ทิชชู่ ตนมองด้วยตาเปล่าเห็น 1-2 จุด ที่เหลือต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ
สำหรับผู้หญิงทั้ง 2 คน เราไม่สามารถควบคุมตัวได้ และน่าจะกลับออกจากไทยไปแล้ว แต่มีการสอบสวนไว้แล้ว เรามีข้อมูลแล้ว หากพบว่ามีมูลความผิดก็อาจจะเสนอทางตำรวจในการขึ้นแบล็กลิสต์ต่อไป
ในวันเกิดเหตุ ผู้หญิงทั้ง 2 คน เข้าเรือนจำจากทางด้านหน้า และขึ้นไปที่ห้องผู้บังคับบัญชาก่อน จากนั้นก็จะมีบันไดลงมา โดยวันนั้นก็มีผู้บัญชาการอยู่ด้วย
สำหรับตัวบันไดนั้นเป็นโครงสร้างของเรือนจำอยู่แล้ว แต่ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องที่มีการดัดแปลงเพื่อให้เข้ามาอยู่ด้วยกัน ห้องไม่กว้างมาก ประมาณ 10 ตารางเมตร ไม่แน่ใจเป็นห้องเก็บเสียงไหม แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นลูกน้องเขา อยู่ทั้งซ้าย-ขวาของห้อง เบื้องต้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องประมาณเกือบ 20 คน ซึ่งก็มีตั้งแต่ระดับ รอง ผบ. ไปจนถึงระดับเล็ก
นอกจากผู้ต้องขัง ไม่พบว่าเจ้าหน้าที่ร่วมมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่เข้ามา ส่วนจำนวนผู้หญิงที่เข้ามาน่าจะมากกว่า 2 คน
