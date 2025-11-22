HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวถึงกับเซ็ง เจอโรงแรมดังห้ามเข้ากินมื้อเช้า ชี้ใส่ชุดไม่เหมาะสม ทำชาวเน็ตถกสนั่น

            สาวถูกปฏิเสธเข้าบุฟเฟต์โรงแรมดัง ระบุใส่ชุดไม่เหมาะสม แต่เจ้าตัวมั่นใจว่าชุดน่ารักแล้ว จุดกระแสดราม่าโซเชียลแตกเป็นสองขั้ว 

สาวถูกโรงแรมห้ามกินบุฟเฟต์เช้า ชี้ใส่ชุดไม่เหมาะสม

            วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 เว็บไซต์ Daily Star รายงานว่า ผู้ใช้ TikTok ชื่อ แซฟฟรอน (Saffron) แชร์ประสบการณ์สุดเฟลหลังเข้าพักโรงแรมชื่อดัง แต่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าโซนบุฟเฟต์อาหารเช้า เนื่องจากแต่งกาย "ไม่เหมาะสม" จนกลายเป็นเรื่องราวที่เกิดข้อโต้เถียงเป็นสองฝ่ายในโลกโซเชียล

สาวถูกโรงแรมห้ามกินบุฟเฟต์เช้า ชี้ใส่ชุดไม่เหมาะสม
ภาพจาก TikTok @saffronmariexx

            จากคลิป แซฟฟรอน สวมใส่ชุดนอน และกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ เดินลงมาที่โซนบุฟเฟต์อาหารเช้า ตอนเวลา 07.30 น. แต่กลับถูกห้ามไม่ให้เข้าไปด้านใน โดยให้เหตุผลว่าชุดของเธอไม่เหมาะสม สร้างความคาใจให้กับลูกค้ารายนี้อย่างมาก เธอมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ไร้เหตุผลสิ้นดี ซึ่งเธอมองว่าตัวเองนั้นแต่งชุดได้น่ารักกว่าหลาย ๆ คนที่อยู่ในนั้นเสียอีก

            จากนั้นแซฟฟรอนจึงกลับไปเปลี่ยนชุด เป็นเสื้อคลุมแขนยาวสีขาว กางเกงขาสั้นสีขาว รองเท้าแตะเหมือนเดิม เพื่อที่จะเข้าไปกินอาหารเช้าที่โซนดังกล่าว ซึ่งเธอนั้นมองว่าเป็นเรื่องแปลกดี เพราะชุดที่สองนั้นเธอใส่กางเกงขาสั้นกว่าตอนแรกเสียอีก และเธอมงว่าชุดที่ใส่เข้าไปกินได้ ไม่ได้ดูดีไปกว่าชุดแรกด้วยซ้ำ 

สาวถูกโรงแรมห้ามกินบุฟเฟต์เช้า ชี้ใส่ชุดไม่เหมาะสม
ภาพจาก TikTok @saffronmariexx

            เรื่องราวดังกล่าวจุดกระแสให้เกิดข้อถกเถียงในโลกออนไลน์ บางส่วนต่างมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่โรงแรมไม่ให้คนสวมชุดนอนเข้าไปทานอาหารเช้า บางคนก็ตำหนิว่าเธอนั้นขี้เกียจและเอาแต่ใจเกินไป พร้อมแนะนำให้เธอนั้นปรับปรุงตนเองให้มีเกียรติกว่านี้ เช่น

สาวถูกโรงแรมห้ามกินบุฟเฟต์เช้า ชี้ใส่ชุดไม่เหมาะสม
ภาพจาก TikTok @saffronmariexx

            "ไม่มีที่ไหนให้เข้าหรอก เพราะเขาต้องรักษาภาพลักษณ์ บางที่แค่ใส่รองเท้าแตะก็ไม่ให้เข้าแล้ว"

            "คุณต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเวลาไปกินข้าวที่ร้านอาหาร" 

            "นั่นมันโรงแรมหรู พวกเขาก็ต้องมีมาตรฐานสูง การใส่ชุดนอนถือว่าไม่ควรนะ"

            ขณะเดียวกันก็มีหลายคนที่ออกมาปกป้องเธอเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น

            "ไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงถามว่า ทำไมต้องใส่ชุดนอน ก็แค่กินอาหารเช้าในโรงแรมเองนะ"

            "มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่โรงแรมจะมองว่าชุดไม่เหมาะสม เธอก็ดูแต่งตัวดีอยู่นะ"

สาวถูกโรงแรมห้ามกินบุฟเฟต์เช้า ชี้ใส่ชุดไม่เหมาะสม
ภาพจาก TikTok @saffronmariexx

            แม้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า แชฟฟรอน พักอยู่ที่โรงแรมดัง สาขาไหน เนื่องจากกฎการแต่งกายของแต่ละสาขาอาจแตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่โรงแรมมักกำหนดให้เป็น ดูดีแต่ไม่ต้องเป็นทางการ (smart casual) ลุคโดยรวมควรดูเรียบร้อย เข้ากัน และเหมาะสม หลีกเลี่ยงชุดที่ดูสบายเกินไป เช่น กางเกงยีนส์ขาด เสื้อยืดลายกราฟิก หรือชุดกีฬา ซึ่งกางเกงขาสั้นก็ไม่ได้ถูกห้าม แต่กรณuใส่ชุดนอนอาจจะถูกมองว่าไม่เหมาะสมในการเข้าโซนทานอาหารเช้าของโรมแรม

ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Star


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวถึงกับเซ็ง เจอโรงแรมดังห้ามเข้ากินมื้อเช้า ชี้ใส่ชุดไม่เหมาะสม ทำชาวเน็ตถกสนั่น อัปเดตล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:42:38 2,601 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย