สาวถึงกับเซ็ง เจอโรงแรมดังห้ามเข้ากินมื้อเช้า ชี้ใส่ชุดไม่เหมาะสม ทำชาวเน็ตถกสนั่น

วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 เว็บไซต์ Daily Star รายงานว่า ผู้ใช้ TikTok ชื่อ แซฟฟรอน (Saffron) แชร์ประสบการณ์สุดเฟลหลังเข้าพักโรงแรมชื่อดัง แต่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าโซนบุฟเฟต์อาหารเช้า เนื่องจากแต่งกาย "ไม่เหมาะสม" จนกลายเป็นเรื่องราวที่เกิดข้อโต้เถียงเป็นสองฝ่ายในโลกโซเชียล
จากคลิป แซฟฟรอน สวมใส่ชุดนอน และกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ เดินลงมาที่โซนบุฟเฟต์อาหารเช้า ตอนเวลา 07.30 น. แต่กลับถูกห้ามไม่ให้เข้าไปด้านใน โดยให้เหตุผลว่าชุดของเธอไม่เหมาะสม สร้างความคาใจให้กับลูกค้ารายนี้อย่างมาก เธอมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ไร้เหตุผลสิ้นดี ซึ่งเธอมองว่าตัวเองนั้นแต่งชุดได้น่ารักกว่าหลาย ๆ คนที่อยู่ในนั้นเสียอีก
จากนั้นแซฟฟรอนจึงกลับไปเปลี่ยนชุด เป็นเสื้อคลุมแขนยาวสีขาว กางเกงขาสั้นสีขาว รองเท้าแตะเหมือนเดิม เพื่อที่จะเข้าไปกินอาหารเช้าที่โซนดังกล่าว ซึ่งเธอนั้นมองว่าเป็นเรื่องแปลกดี เพราะชุดที่สองนั้นเธอใส่กางเกงขาสั้นกว่าตอนแรกเสียอีก และเธอมงว่าชุดที่ใส่เข้าไปกินได้ ไม่ได้ดูดีไปกว่าชุดแรกด้วยซ้ำ
เรื่องราวดังกล่าวจุดกระแสให้เกิดข้อถกเถียงในโลกออนไลน์ บางส่วนต่างมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่โรงแรมไม่ให้คนสวมชุดนอนเข้าไปทานอาหารเช้า บางคนก็ตำหนิว่าเธอนั้นขี้เกียจและเอาแต่ใจเกินไป พร้อมแนะนำให้เธอนั้นปรับปรุงตนเองให้มีเกียรติกว่านี้ เช่น
"ไม่มีที่ไหนให้เข้าหรอก เพราะเขาต้องรักษาภาพลักษณ์ บางที่แค่ใส่รองเท้าแตะก็ไม่ให้เข้าแล้ว"
"คุณต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเวลาไปกินข้าวที่ร้านอาหาร"
"นั่นมันโรงแรมหรู พวกเขาก็ต้องมีมาตรฐานสูง การใส่ชุดนอนถือว่าไม่ควรนะ"
ขณะเดียวกันก็มีหลายคนที่ออกมาปกป้องเธอเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น
"ไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงถามว่า ทำไมต้องใส่ชุดนอน ก็แค่กินอาหารเช้าในโรงแรมเองนะ"
"มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่โรงแรมจะมองว่าชุดไม่เหมาะสม เธอก็ดูแต่งตัวดีอยู่นะ"
แม้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า แชฟฟรอน พักอยู่ที่โรงแรมดัง สาขาไหน เนื่องจากกฎการแต่งกายของแต่ละสาขาอาจแตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่โรงแรมมักกำหนดให้เป็น ดูดีแต่ไม่ต้องเป็นทางการ (smart casual) ลุคโดยรวมควรดูเรียบร้อย เข้ากัน และเหมาะสม หลีกเลี่ยงชุดที่ดูสบายเกินไป เช่น กางเกงยีนส์ขาด เสื้อยืดลายกราฟิก หรือชุดกีฬา ซึ่งกางเกงขาสั้นก็ไม่ได้ถูกห้าม แต่กรณuใส่ชุดนอนอาจจะถูกมองว่าไม่เหมาะสมในการเข้าโซนทานอาหารเช้าของโรมแรม
