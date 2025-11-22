HILIGHT
รู้หรือไม่ เคยมีคนโดนจับ เหตุถ่ายรูปจากหน้าต่างเครื่องบิน ซ้ำลูกเรือเตือนแล้ว แต่ไม่ฟัง

          การถ่ายรูปบนเครื่องบิน เพื่ออวดวิวสวย ๆ จากริมหน้าต่าง หรือแม้กระทั่งเก็บโมเมนต์ดังกล่าวไว้เป็นความทรงจำนั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ทำกัน แต่ถึงอย่างนั้น กลับมีหญิงรายหนึ่งที่พบจุดจบไม่สวยนัก โดยจับเพียงเพราะถ่ายรูปและคลิปจากหน้าต่างเครื่องบิน ทั้งที่ลูกเรือเอ่ยปากห้ามแล้ว 

          เหตุการณ์ดังกล่าวกลายมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังถูกรายงานครั้งแรกเมื่อปี 2566 โดยพบว่าหญิงชาวจีน ซึ่งเป็นผู้โดยสารบนเที่ยวบิน DY8416 สายการบินนอร์วีเจียน (Norwegian Airlines) ถูกตำรวจทหารเข้าจับกุมตัว หลังถูกกล่าวหาว่าถ่ายภาพและคลิปจากหน้าต่างเครื่องบินของเธอ ที่สนามบิน Harstad/Narvik Airport หลังเดินทางมาจากออสโล 

          รายงานชี้ว่า สนามบิน Harstad/Narvik Airport มีพื้นที่สำหรับการขึ้นบินร่วมกันระหว่างสายการบินพลเรือนและฐานทัพ โดยมีฝูงเครื่องบินขับไล่ F-35 ประจำการอยู่ที่ฐานทัพ รวมถึงเครื่องบินลาดตระเวนต่าง ๆ ดังนั้นระหว่างเดินทางมา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงแจ้งผู้โดยสารเกี่ยวกับข้อห้ามถ่ายภาพแล้ว โดยแจ้งเป็นภาษาอังกฤษและภาษานอร์เวย์ อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารชาวจีนรายดังกล่าวดูเหมือนเพิกเฉยต่อคำเตือน และยังใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ

          เมื่อเครื่องบินลงจอด เธอยังคงถ่ายภาพและส่งข้อความเป็นภาษาจีน เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง ก็เข้าควบคุมตัวผู้โดยสารรายนี้ทันทีที่ออกจากสนามบิน 

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝั่งพลเรือนของสายการบิน ชี้ว่า มีป้ายคำเตือนติดตั้งอยู่ทั่วสนามบิน แต่ก็ยังคงมีเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารเพิกเฉยต่อกฎห้ามถ่ายภาพเกิดขึ้นเกือบทุกวัน อย่างไรก็ตาม ไม่แน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างไรกับหญิงจีนรายดังกล่าว 

