แหนบเก่า 30 ปี ชิ้นเดียวขายได้เป็นแสน คนทึ่งต้องรวยเบอร์ไหน เอาไว้ถอนขนไหม

แหนบทองคำก็มา ! แค่ชิ้นเล็ก ๆ ขายได้ราคาเป็นแสน คนทึ่งมาก ต้องรวยเบอร์ไหนถึงซื้อแหนบทองคำ เฉลยแล้วเอาไว้ทำอะไร ใช้ถอนขนรักแร้ไหม
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เป็นอีกเรื่องราวที่ได้รับความสนใจบนโลกโซเชียล กับคลิปที่ TikTok @bussabongsomphamit จากนะโมบ้านช่างทอง นำมาโพสต์ไว้ เผยให้เห็นแหนบทองคำเก่าแก่ ที่เจ้าของซื้อเอาไว้เมื่อ 30 ปีก่อน จนเมื่อปัจจุบันตัดสินใจนำมาขาย ปรากฏว่ามูลค่าของแหนบทองคำชิ้นนี้ เพิ่มขึ้นถึง 12 เท่า !
โดยแหนบทองคำนี้ เจ้าของซื้อมาในราคา 10,000 กว่าบาท บนตัวแหนบมีโค้ดตอกไว้ 90% อย่างไรก็ตาม เมื่อนำมาตรวจสอบพบว่าเป็นทองคำ 85.06% เท่านั้น ขณะที่เปอร์เซนต์หลังหลอมอยู่ที่ 84.07%
ทั้งนี้ หลังจากการหลอมได้ทองคำแท่ง น้ำหนัก 36.22 บาท สามารถขายได้ที่ราคากว่า 120,000 บาท เรียกว่ามูลค่าพุ่งถึง 12 เท่า ทำเอาชาวเน็ตต่างทึ่งมากที่แหนบชิ้นเดียว สามารถขายได้ราคาเป็นแสน
ขณะที่บางคนถึงกับคอมเมนต์ว่า "แวบแรก ต้องรวยขนาดไหนใช้แหนบถอนขนรักแร้" ซึ่งทางเจ้าของคลิปได้เข้ามาอธิบายว่า ทางลูกค้าบอกว่าเอาไว้คีบแสตมป์ คาดว่าน่าจะเป็นนักสะสมแสตมป์ตัวยง ไม่น่าจะนำมาถอนขนรักแร้แต่อย่างใด
