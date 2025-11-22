HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แหนบเก่า 30 ปี ชิ้นเดียวขายได้เป็นแสน คนทึ่งต้องรวยเบอร์ไหน เอาไว้ถอนขนไหม


          แหนบทองคำก็มา ! แค่ชิ้นเล็ก ๆ ขายได้ราคาเป็นแสน คนทึ่งมาก ต้องรวยเบอร์ไหนถึงซื้อแหนบทองคำ เฉลยแล้วเอาไว้ทำอะไร ใช้ถอนขนรักแร้ไหม 

แหนบทองคำ ขายได้เป็นแสน
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

แหนบทองคำ ขายได้เป็นแสน
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เป็นอีกเรื่องราวที่ได้รับความสนใจบนโลกโซเชียล กับคลิปที่ TikTok @bussabongsomphamit จากนะโมบ้านช่างทอง นำมาโพสต์ไว้ เผยให้เห็นแหนบทองคำเก่าแก่ ที่เจ้าของซื้อเอาไว้เมื่อ 30 ปีก่อน จนเมื่อปัจจุบันตัดสินใจนำมาขาย ปรากฏว่ามูลค่าของแหนบทองคำชิ้นนี้ เพิ่มขึ้นถึง 12 เท่า ! 
          
          โดยแหนบทองคำนี้ เจ้าของซื้อมาในราคา 10,000 กว่าบาท บนตัวแหนบมีโค้ดตอกไว้ 90% อย่างไรก็ตาม เมื่อนำมาตรวจสอบพบว่าเป็นทองคำ 85.06% เท่านั้น ขณะที่เปอร์เซนต์หลังหลอมอยู่ที่ 84.07%

แหนบทองคำ ขายได้เป็นแสน
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit   
          
          ทั้งนี้ หลังจากการหลอมได้ทองคำแท่ง น้ำหนัก 36.22 บาท สามารถขายได้ที่ราคากว่า 120,000 บาท เรียกว่ามูลค่าพุ่งถึง 12 เท่า ทำเอาชาวเน็ตต่างทึ่งมากที่แหนบชิ้นเดียว สามารถขายได้ราคาเป็นแสน 

          ขณะที่บางคนถึงกับคอมเมนต์ว่า "แวบแรก ต้องรวยขนาดไหนใช้แหนบถอนขนรักแร้" ซึ่งทางเจ้าของคลิปได้เข้ามาอธิบายว่า ทางลูกค้าบอกว่าเอาไว้คีบแสตมป์ คาดว่าน่าจะเป็นนักสะสมแสตมป์ตัวยง ไม่น่าจะนำมาถอนขนรักแร้แต่อย่างใด 

แหนบทองคำ ขายได้เป็นแสน
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

แหนบทองคำ ขายได้เป็นแสน
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

แหนบทองคำ ขายได้เป็นแสน
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

แหนบทองคำ ขายได้เป็นแสน
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แหนบเก่า 30 ปี ชิ้นเดียวขายได้เป็นแสน คนทึ่งต้องรวยเบอร์ไหน เอาไว้ถอนขนไหม โพสต์เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:08:54 1,153 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย