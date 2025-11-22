สองผัวเมียพ้อ ซื้อบ้าน 8 ล้าน เจอโครงการแจ้งปรับเงิน 1.5 แสน เหตุขนส่งลูกชิ้นหน้าบ้าน

สามีภรรยาถูกหมู่บ้านหรูแจ้งปรับเงิน 150,000 บาท ชี้ใช้บ้านขนส่งสินค้า-รบกวนเพื่อนบ้าน พ้อซื้อบ้านราคา 7-8 ล้านบาท และสอบถามแล้วว่าสามารถทำได้
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า นายพิศาล และนางสาวจารวี สองสามีภรรยา ออกมาร้องเรียนกรณีถูกเจ้าของโครงการหมู่บ้าน แจ้งปรับ โดยระบุว่าบ้านของตนละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบโครงการ ใช้บ้านพักขนส่งลูกชิ้น มีรถกระบมาจอดส่งสินค้าเป็นประจำในช่วงเวลากลางคืน ส่งเสียงดังทำให้เพื่อนบ้านได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จึงใช้สิทธิตามข้อ 5 ของบันทึกข้อตกลงฯ ปรับเงินจำนวน 150,000 บาท และปรับเพิ่มวันละ 15,000 บาท เมื่อพ้นกำหนด 7 วัน
ภายหลังจากได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากอาชีพที่ทำอยู่คือขายลูกชิ้น–ฮอตด็อก ซึ่งซีลแพ็กมาจากร้านส่ง โดยตนเปิดร้านขายอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี จะมีรถขนส่งนำสินค้าที่ที่สั่งมาส่งให้ที่บ้าน ก่อนจะนำออกไปขายที่ตลาด และไม่มีการขายภายในหมู่บ้าน มีเพียงการขนถ่ายสินค้าที่หน้าบ้าน หลังจากนั้นในช่วงเช้ามืด ตนจะขับรถออกไปขายที่ตลาด
ส่วนน้ำบริเวณหน้าบ้าน ไม่ใช่น้ำเสีย แต่เป็นน้ำแข็งที่ละลาย ซึ่งมีปริมาณไม่มาก ทางสาธารณสุขได้มาตรวจสอบแล้ว เรื่องเสียงดังจากรถขนส่ง ตนก็ไม่ได้นิ่งเฉย แจ้งพนักงานไม่ให้พูดคุยเสียงดัง และให้ยกของเบา ๆ ส่วนเรื่องการจอดรถและการเข้ามาส่งของในเวลากลางคืน ตอนนี้ได้ปรับเวลาการส่งไม่เกิน 4 ทุ่ม รถขนส่งเข้ามาส่งเพียงวันละ 2-3 เที่ยว ใช้เวลาขนของประมาณ 20-30 นาที จากนั้นก็ออกจากหมู่บ้านทันที
สามีภรรยา เปิดใจว่า ซื้อบ้านในโครงการนี้ในราคา 7-8 ล้านบาท ก่อนจะซื้อได้สอบถามเซลแล้วว่า ตนประกอบอาชีพค้าขายที่ตลาด จึงจำเป็นต้องมีรถขนส่งเข้ามาส่งของที่บ้าน จะผิดเงื่อนไขของหมู่บ้านหรือไม่ ซึ่งทางเซลแจ้งว่าสามารถให้รถเข้ามาส่งได้ในบางช่วงเวลา และโครงการไม่ติดขัดอะไร เนื่องจากลูกบ้านในโครงการก็มีรถขนส่งของออนไลน์เข้ามาส่งเช่นกัน ตนและแฟนจึงตัดสินใจซื้อบ้าน ไม่ได้ใช้บ้านเลขที่นี้จดทะเบียนการค้าหรือประกอบธุรกิจใด ๆ แต่กลับถูกชาวบ้านร้องเรียนและถูกปรับเงินถึง 150,000 บาท
ต่อมา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ตนและครอบครัว พร้อมและทนายเข้าพูดคุยกับผู้จัดการโครงการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย นำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไปชี้แจง แต่ทางกรรมการและเจ้าหน้าที่ของโครงการกลับไม่สนใจ และอ้างเพียงว่า เป็นระเบียบตามข้อกำหนดการอยู่อาศัยในโครงการ โดยกล่าวหาว่า ตนใช้บ้านพักผิดวัตถุประสงค์ ที่ผ่านมา ไม่เคยมีการมาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบ้านของตนผิดถึงขนาดต้องเสียค่าปรับหลักแสนหรือไม่ จึงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะตนก็เป็นลูกบ้านคนหนึ่งที่เสียค่าสาธารณูปโภคและค่าส่วนกลางเหมือนทุกบ้าน
ขณะที่ รายการข่าวช่องวัน เสาร์-อาทิตย์ รายงานว่า ในวันที่ 24 พฤศจิกายน นี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองบางกะดี จะทำหนังสือให้โครงการเรียกคนที่ถูกร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้องมารับฟังปัญหา มาพูดคุยกันเพื่อหาทางยุติสิ่งที่กำลังสร้างความไม่สบายใจ
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3, ข่าวช่องวัน เสาร์-อาทิตย์