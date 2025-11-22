เว็บไซต์ดัง จัด 10 อันดับประเทศ ที่มีอาหารที่ดีที่สุดในโลก 2025 - เอเชียมีชาติไหนติดบ้าง

เว็บไซต์ชื่อดังจัดอันดับ 10 ประเทศที่มีอาหารที่ดีที่สุดในโลก ปี 2025 ด้านฝั่งเอเชียติดเพียงแค่ 3 ชาติ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า TasteAtlas เว็บไซต์ด้านท่องเที่ยวชื่อดัง รวมทั้งยังแนะสูตรอาหาร รีวิว และชี้เป้าร้านอาหารเด็ด ๆ ทั่วโลก ทำการจัดอันดับ ประเทศที่มีอาหารที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2025 ซึ่งผลที่ออกมาสร้างความประหลาดใจให้กับนักชิมทั่วโลกไม่น้อย
การจัดอันดับดังกล่าว พบว่า ประเทศที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดคือ กรีซ ที่มาเป็นอันดับ 1 ตามมาด้วย อิตาลี และเม็กซิโก ส่วนประเทศในเอเชียมีเพียง 3 ประเทศเท่านั้นที่ติด Top 10 ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และอินโดนีเซีย ส่วน ไทย อยู่ดันดับที่ 28
ผู้เข้าชม Taste Atlas โหวตให้ กรีซ มีอาหารที่ดีที่สุดในโลกในปี 2025 โดยจุดเด่นอยู่ที่วัตถุดิบอย่าง น้ำมันมะกอก สมุนไพร ผักสด และเนื้อย่าง โดยมีเมนูขึ้นชื่อ ประกอบด้วย (Moussaka), ซูวลากี้ (Souvlaki) และขนมหวาน บัคลาวา (Baklava) นำเสนอรสชาติแบบเมดิเตอร์เรเนียน
อาหารอิตาเลียน ซึ่งมีพิซซ่า พาสต้า ริซอตโต้ และเจลาโต้ ติดอันดับสองของโลก ส่วนเม็กซิโก ซึ่งมี ทาโก้ ทามาเล และโมเล่ ติดในอันดับสาม
10 อันดับ ประเทศที่มีอาหารที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2025
1. กรีซ
2. อิตาลี
3. เม็กซิโก
4. สเปน
5. โปรตุเกส
6. ตุรกี
7. อินโดนีเซีย
8. ฝรั่งเศส
9. ญี่ปุ่น
10. จีน
ตัวแทนจากเอเชีย ติดเพียง 3 อันดับ
อินโดนีเซีย ติดอันดับ 7 ซึ่งมีเมนูชื่อดังอย่าง นาซีโกเร็ง (Nasi Goreng), สะเต๊ะ (Satay) และ เรนดัง (Rendang) ตามมาด้วย ญี่ปุ่น ในอันดับที่ 9 จากเมนูดังเช่น ซูชิ ราเมน และเทมปุระ ส่วนจีนติดอันดับ 10 ซึ่งประกอบด้วยอาหารหลากหลายภูมิภาค ทั้งอาหารเสฉวน กวางตุ้ง และปักกิ่ง
ขณะที่ อินเดีย แม้จะไม่ได้ติด 10 อันดับแรก แต่ก็ยังอยู่ในอันดับที่ 12 โดยมีชื่อเสียงในด้านเครื่องเทศ เช่น ยี่หร่า เมล็ดผักชี และผงกะหรี่ เมนูดังคือ บิรยานี (Biryani), บัตเตอร์ชิกเกน (Butter Chicken) และ โดซ่า (Dosa) นอกจากนี้ เมืองมุมไบ ยังได้รับเลือกให้เป็น"เมืองอาหารอร่อยอันดับ 5 ของโลก ในปี 2025 อีกด้วย
อย่างไรก็ดี ภายหลังการจัดอันดับในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างมากในหมู่ชาวเน็ตเอเชีย หล่นคนต่างแปลกใจที่อาหารของประเทศตนเองไม่ติดโผ บ้างก็มองว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของอาหารเมดิเตอร์เรเนียน โดยภาพรวมนั้นอาหารยุโรปยังคงมีอิทธิพลมากที่สุด ส่วนฝั่งเอเชียมีเพียงญี่ปุ่น จีน และอินโดนีเซีย ที่ติดอันดับท็อป 10 อยู่ในครั้งนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, tasteatlas