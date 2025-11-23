ลือสนั่น บอสคนดังโผล่วงจรปิดคุก VIP - DSI เรียกสอบ แฉมีล็อกคิวเยี่ยมวันอาทิตย์

ลือสนั่น บอสคนดังโผล่คลิปวงจรปิดคุก VIP ไปทำอะไรที่แดน 1 วันที่จู่โจม ฝั่ง DSI เรียกสอบ แฉมีล็อกคิวเยี่ยมวันอาทิตย์
เป็นเรื่องราวสุดฉาวปมเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ซึ่งกำลังถูกสอบสวนปม คุก VIP และการนำผู้หญิงเข้าไปบำเรอกามจีนเทา โดยพบว่าภาพวงจรปิดในที่เกิดเหตุถูกลบ แต่กู้คืนได้บางส่วนแล้ว
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (22 พฤศจิกายน 2568) เพจ บิ๊กเกรียน ได้เปิดประเด็นใหม่ เกี่ยวกับผู้ต้องขังคนดังที่ถูกเรียกว่า บอส ก. ซึ่งกำลังจะถูกเรียกสอบ เมื่อมีกระแสข่าวว่าเจอภาพของเขาในกล้องวงจรปิดที่กู้ได้ พบว่ามีการเดินอู๋อี๋ที่แดน 1 วันที่มีการจู่โจม
โดยทางเพจระบุว่า "สายลับ บิ๊กเกรียน กระซิบบอก DSI รุกหนัก เรียกสอบ ก. กล้องวงจรปิดที่กู้ได้ เห็นภาพเดินอู๋อี๋ที่แดน 1" และ "เมียของ ก. ยังต้องจ่าย 4 หมื่นล็อกคิวเยี่ยมวันอาทิตย์"
บิ๊กเกรียน ชี้อีกว่า ก. ติดคุกจากคดีดังแต่ไม่ได้รับการประกันตัว เนื่องจากศาลเห็นว่าเป็นคดีที่มีความร้ายแรง มีผู้เสียหายจำนวนมาก เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน จึงต้องถูกส่งเข้าเรือนจำที่เป็นประเด็น
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (23 พฤศจิกายน) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุว่า ตนเพิ่งได้รับเรื่องการตรวจสอบการทุจริตภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ มาดำเนินการ แต่ในส่วนกระแสข่าวของ กันต์ กันตถาวร หรือ บอสกันต์ ที่มีเจ้าหน้าที่ DSI สอบปากคำนั้น ตนยังไม่ทราบข้อมูลตามที่มีกระแสข่าว แต่พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่สอบปากคำหรือไม่
* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14.24 น.
* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14.24 น.
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์