ร้านค้าที่จริงใจ สิ่งที่แถมให้หลังเห็นโน้ตลูกค้า ชาวเน็ตอ่านออร์เดอร์ดี ๆ ถึงกับเอ๊ะ !?

ร้านอาหารเห็นลูกค้าขอกระดูกไก่จะเอาไปให้น้องหมา เลยแถมอาหารเม็ดแทนด้วยความหวังดี ด้านชาวเน็ตสังเกตความโป๊ะจนขำลั่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก ผู้บริโภค แชร์เรื่องราวชวนใจฟู หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่มร้านอาหาร เป็นภาพของออร์เดอร์ลูกค้าที่ขอบางอย่างจากร้าน แต่ร้านไม่นิ่งนอนใจ พร้อมกับมอบน้ำใจกลับไปให้อย่างน่าชื่นชม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
จากภาพลูกค้าสั่งออร์เดอร์ข้าวมันไก่ต้ม โดยหมายเหตุว่า น้ำซุปขอกระดูกไก่ด้วยเยอะ ๆ (ให้น้องหมา)
หลังจากร้านได้รับออร์เดอร์ ร้านตัดสินใจไม่ได้ให้กระดูกไก่เยอะ ๆ ตามที่ลูกค้าขอ แต่ได้เทอาหารเม็ดของสุนัขใส่ถุงแถมไปให้แทน ก่อนจะนำภาพมาโพสต์ในกลุ่มพร้อมระบุว่า "สงสารหมาค่ะ น้องหมาไม่ควรกินกระดูกค่ะ มันทิ่มลำไส้น้อง"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ปรากฏว่า เรื่องราวนี้กลายเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตต่างชื่นชม มองว่าร้านนั้นใส่ในรายละเอียดมาก ซึ่งลูกค้าอาจจะไม่รู้ว่าหมานั้นไม่สามารถกินกระดูกได้ เพราะถ้ากินไปเยอะ ๆ จะกระทบต่อร่างกายในระยะยาว แถมร้านยังมอบน้ำใจสุดน่ารัก แบ่งอาหารสุนัขให้ลูกค้าอีกด้วย
อย่างไรก็ดี ชาวเน็ตหลายคนต่างฟันธงว่าลูกค้าไม่น่าจะสั่งกระดูกไปให้หมาตามที่บอก แต่น่าจะเอามาเป็นข้ออ้างในการขอไปกินเองเท่านั้น เพราะสังเกตว่าน้ำซุปที่สั่งคือ ซุปต้มยำ ซึ่งมีปกติก็มีแต่คนเท่านั้นที่กินรสชาตินี้ เมื่อเจอของแถมจากทางร้านไปแบบนี้ อาจมีเลิ่กลั่กแน่นอน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค