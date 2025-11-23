ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เผย 4 ลักษณะคนรวย คนเซอร์ไพรส์ แบรนด์เสื้อที่ใส่เยอะสุด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เผย 4 ลักษณะหลักของคนรวยในญี่ปุ่น พร้อมแบรนด์เสื้อผ้าที่ใส่กันมากที่สุด หลายคนเซอร์ไพรส์ ย้ำคนรวยไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์เนมเสมอไป
ในขณะที่คนทั่วไปมักคิดว่ากลุ่มคนรวย มักจะใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพง หรือใช้ของที่มีความหรูหรา อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป ดังสิ่งที่พนักงานธนาคารชาวญี่ปุ่นได้สังเกตเห็น พร้อมนำมาบอกเล่าให้ฟัง เผยลักษณะหลัก ๆ 4 อย่างของคนรวย ที่ทำให้เราประหลาดใจ รวมถึงเสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งที่กลุ่มคนรวยในญี่ปุ่นใช้กันมากที่สุด
จากรายงานของเว็บไซต์ CTWANT เปิดเผยว่า เอริ สึบากิ เป็นนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ที่ทำงานในธนาคารมา 10 ปี โดยเมื่อปี 2567 เธอได้โพสต์ข้อความระบุว่า คนรวยมีลักษณะสำคัญ 4 ประการ หนึ่งในนั้นคือนิสัยที่ไม่ยึดติดกับแบรนด์เนม แม้แต่เสื้อผ้าก็ยังเลือกใช้แบรนด์ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้อย่าง UNIQLO
จากสถิติของสถาบันวิจัยโนมุระ พบว่าคนรวยในญี่ปุ่นที่มีสินทรัพย์มากกว่า 100 ล้านเยน (ราว 20 ล้านบาท) คิดเป็น 2.7% ของประชากรทั้งหมด คนกลุ่มนี้ยังเป็นลูกค้ากลุ่มหลักที่ถือบัตรเครดิตแบบลักซูรี ซึ่งจากผลการสำรวจของธนาคารต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและพฤติกรรมในการบริโภค รวมถึงค่านิยมของผู้ถือบัตรเครดิตลักซูรีเหล่านี้ เอริ สึบากิ ได้ระบุลักษณะเด่นไว้ 4 ประการ ดังนี้
- ออกกำลังกายเป็นประจำ
คนรวยมักเห็นด้วยว่าการออกกำลังกายช่วยในเรื่องการเสริมสร้างร่างกาย ทำให้จิตใจผ่อนคลาย และคลายความเครียด การรักษาสุขภาพยังถูกมองเป็นเรื่องการลงทุน ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าคนที่ถือบัตรแบล็กการ์ดมักให้ความสำคัญกับการนอนหลับ การกิน และจ็อกกิ้งหรือไปออกกำลังกายแบบเทรนนิ่งเป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่ดี
- ไม่ยึดติดกับแบรนด์เนม
ลักษณะทั่วไปของคนรวยอีกอย่าง คือจะไม่ยึดติดกับแบรนด์เนมและชอบใส่เสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO มากที่สุด โดยอ้างอิงจากผลสำรวจผู้ถือบัตรลักซูรี เกี่ยวกับแบรนด์เสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่มากที่สุด พบว่า UNIQLO คือแบรนด์ที่มาเป็นอันดับ 1
โดยผู้ถือบัตรที่ทำแบบสำรวจ 42.1% ชี้ว่า พวกเขาให้คุณค่ากับความสะดวกสบายและการใช้งานของวัสดุเสื้อผ้า มากกว่าเน้นใช้แค่เสื้อผ้าหรูหรา
เอริ สึบากิ ชี้ว่าเมื่อพูดถึงคนรวย คนทั่วไปมักจะนึกถึงเสื้อผ้าแบรนด์เนม แต่ในความเป็นจริงแล้วหลายคนให้ความสนใจกับเสื้อผ้าที่เหมาะกับตัวเองและการใช้งานมากกว่า
- ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
นอกจากนี้ คนรวยยังให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เอริ สึบากิ ระบุว่า เธอเคยมีประสบการณ์ดีลงานกับคนรวย และมักได้ยินลูกค้าคนรวยเล่าให้ฟังในทำนองว่า "ฉันมักจะไปพบปะกับเพื่อนอยู่บ่อย ๆ ตั้งแต่สมัยเรียน", "ฉันสนิทกับครอบครัวดี และเรามักไปเที่ยวด้วยกัน" แถมลูกค้าบางคนยังบอกว่า พวกเขาพาพนักงานไปเที่ยวต่างประเทศทุกปี ซึ่งในเรื่องนี้ เธอเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน เป็นกุญแจหลักในการช่วยพัฒนาธุรกิจ
- มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแก่ต่อผู้อื่น
สุดท้าย คนรวยมักเต็มใจใช้เงินเพื่อคนอื่นมาก ๆ แม้คนส่วนใหญ่จะมองว่าคนรวยอาจจะใช้เงินตามใจชอบ แต่คนรวยที่เธอเคยเจอมากับตัวเอง ส่วนมากระมัดระวังการใช้จ่ายในเรื่องของตัวเองมาก ๆ แต่พวกเขายินดีที่จะใช้เงินเพื่อคนอื่น ลูกค้าบางคนยังบอกเธอว่า "ฉันจะใช้เงินจำนวนมากกับทริปครอบครัว" หรือ "ฉันจะใช้เงินไปมากเพื่อสนุกไปกับประสบการณ์พิเศษกับเพื่อน ๆ"
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT