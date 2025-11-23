เพจดังแฉอีกมุม ลูกหนี้คนดัง ทำเพื่อนสุดอึดอัดมานาน เผยสาเหตุเพิ่งถูกอันฟอลฯ

เพจดังแฉ ลูกหนี้คนดัง ใช้ชีวิตหรูแต่ไม่คืนเงิน เพื่อนสุดลำบากใจ บ้างถึงขั้นต้องแกล้งจน ซ้ำล่าสุดกลับถูกคนมองว่าไม่ใช่เพื่อนแท้
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา โพสต์ปริศนาเกี่ยวกับลูกหนี้รายหนึ่งที่ติดหนี้เพื่อน ซึ่งอาจจะมองว่าเพื่อนบางคนไม่ได้อยู่ด้วยในยามลำบาก แต่ในมุมของเพื่อนนั้นพยายามเคลียร์มาตลอดแต่ไม่เป็นผล และเลือกที่จะให้เกียรติมาตลอด 2 ปี แต่ปัจจุบันกลับถูกมองว่าไม่ใช่เพื่อนแท้
เพจดังกล่าว ระบุว่า "เพื่อนที่ติดหนี้เรา กลับใช้ชีวิตหรูหรามาตลอดเกือบ 2 ปี พยายามเคลียร์กันแล้วแต่ไม่สำเร็จ ใจหนึ่งอยากอันฟอลฯ (unfollow) เพื่อนตั้งนานแล้ว แต่ก็กลัวคนสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้น เลยพยายามยื้อความสัมพันธ์เอาไว้เพราะไม่อยากให้เพื่อนเสียหายหรือกลายเป็นข่าว แต่สุดท้าย…ถูกคนประเมินว่าคนพวกนี้ไม่ใช่ เพื่อนแท้ ในเวลาที่ยากลำบาก"
นอกจากนี้ยังคอมเมนต์เพิ่มในโพสต์ดังกล่าวว่า "เอาแบบชาวบ้าน สมมติเรามีเงินในบัญชี 300,000 เพื่อนรัก ขอยืม 10,000 ไม่คิดดอก สุดท้ายไม่คืน เรายังแอบเคือง นี่ 50 ล้าน+ เอาเงินเก็บมาให้เพราะเพื่อนรักอ้างว่าเอาเงินไปต่อยอดลงทุน แล้วสุดท้ายไม่ได้คืน เป็นกูคงบุกทวงเช้าเย็น ยอมกางเต้นท์นอนทวงหน้าบ้าน ต่อให้เพื่อนรักก็เถอะ คงไม่นิ่งมาเป็นหลายเดือน หลายปี
ให้ยืม พอทวงบอกกูไม่หนีแน่ กูเพื่อนมึงนะ สุดท้ายไม่ได้คืน พอไม่ให้ยืม ก็ถูกด่าเพื่อนลำบากแบกหน้ามาขอยืม ไม่ให้ แม่งนี่หรอวะเพื่อน เราต้องทำตัวให้จนที่สุด เพื่อนจะได้มองข้ามเรื่องการยืมเงิน"
ขณะที่ เฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud หรือ สรปุก โพสต์ระบุว่า "ลูกหนี้ที่อุบาทว์ที่สุด คือ ลูกหนี้ประเภทชีวิตติดลบ เละเทะ ไม่มีเงินใช้คืนเจ้าหนี้ แต่ยังใช้ชีวิตสุขสบาย กินหรูอยู่แพง แบรนด์เนมหัวจรดเท้า จมไม่ลง พอโป๊ะแตกก็ร้องไห้ขอความเห็นใจ แล้วชาวเน็ตก็โอ๋ไม่หยุด บอกอย่าซ้ำ ชอบอ้างว่า ไม่เกิดกับตัวเองบ้างไม่รู้หรอก ห้ะ !"
ด้านเพจท่านเปา โผล่ไปคอมเมนต์ปริศนาว่า "แต่มันมีลูกหนี้บางประเภท ติดหนี้ แต่ไม่ยอมรับ วัน ๆ กินเหล้ากับผู้ชาย แทนที่จะทำมาหากินเอาเงินไปใช้หนี้ ทุกชั่วโมงฟุ้งซ่านโพสต์เพ้อเจ้อเหมือนคนประสาทแดก ไม่สำนึกกับเรื่องเลว ๆ ที่ทำกับเจ้าหนี้"