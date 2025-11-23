HILIGHT
คนเกาหลี รีวิว รพ. หลังป่วยในไทย ชมดีที่สุดเท่าที่เคยเจอ เทียบห้องกับโรงแรม

          นายแบบเกาหลี รีวิวสภาพหลังป่วยแอตมิตในไทย ทำงานหนัก-นอนน้อย จนภาพตัด ตื่นมาอีกทีใน รพ. ชมดีที่สุดเท่าที่เคยเจอ ห้องใหญ่ สรุปค่าใช้จ่ายให้ ก่อนเผยเดี๋ยวต้องทำประกัน 

คนเกาหลี รีวิว รพ. หลังป่วยในไทย
ภาพจาก Instagram hello.coolk

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ TV Report สื่อเกาหลีใต้ รายงานกรณี Cool K นายแบบและนักธุรกิจหนุ่มจากเกาหลีใต้ ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์หลังป่วยไข้หวัดใหญ่ที่ประเทศไทย อาการหนักจนถึงขั้นต้องแอดมิท 
คนเกาหลี รีวิว รพ. หลังป่วยในไทย
ภาพจาก Instagram hello.coolk

          โดย Cool K โพสต์คลิปลงอินสตาแกรม ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.8 แสนคน ระบุว่า เขาตื่นมาในโรงพยาบาลและคิดว่าเกือบตายซะแล้ว เป็นเวลา 5 เดือนที่เขาทำคอนเทนต์ต่าง ๆ โดยนอนวันละไม่ถึง 4 ชั่วโมง แม้แต่ตอนถ่ายคลิปล่าสุดเขาก็ยังมีไข้ หลังฮึดถ่ายจนเสร็จและนั่งตัดต่อทั้งคืน เมื่ออัปโหลดคลิปเรียบร้อย ภาพก็ตัดไปเลย แล้วมาตื่นอีกทีที่โรงพยาบาล  

คนเกาหลี รีวิว รพ. หลังป่วยในไทย
ภาพจาก Instagram hello.coolk

          Cool K เผยว่า เขาเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ด้วยความเหนื่อยล้าร่วมกับนอนไม่พอ ทำให้เขาฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลของไทยหลังผ่านไป 4 วัน และกำลังจะกลับบ้านได้ 
 
          พร้อมกันนั้น เขายังรีวิวห้องภายในโรงพยาบาล ว่าใหญ่ยิ่งกว่าโรงแรมส่วนใหญ่ แถมมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างสบู่ แชมพู เกรดเดียวกับโรงแรม เขายังเผยภาพอาหารผู้ป่วยที่กินในโรงพยาบาลอีกด้วย 

คนเกาหลี รีวิว รพ. หลังป่วยในไทย
ภาพจาก Instagram hello.coolk

          Cool K ระบุอีกว่า ในบรรดาโรงพยาบาลที่เขาเคยรักษา ที่นี่สิ่งอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่ดีที่สุด ค่าใช้จ่ายในการตรวจและรักษาอยู่ที่ 900,000 วอน (ราว 19,000 บาท) ส่วนค่าห้องอยู่ที่วันละ 500,000 วอน (ราว 11,000 บาท) เขามีแผนจะทำประกันในไทยทันทีที่ออกจาโรงพยาบาล 

คนเกาหลี รีวิว รพ. หลังป่วยในไทย
ภาพจาก Instagram hello.coolk

          ทั้งนี้ เขายังเผยบทเรียนสำคัญที่ได้รู้ โดยชี้ว่า ตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา เขาวิ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่หันหลังกลับ กว่าจะรู้ตัว เขาก็มาลงเอยในโรงพยาบาลแล้ว แต่จากเหตุการณ์นี้ทำให้เขาตั้งใจว่าจะนอนให้พอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมงทุก ๆ วันธรรมดา 
 
คนเกาหลี รีวิว รพ. หลังป่วยในไทย
ภาพจาก Instagram hello.coolk

ขอบคุณข้อมูลจาก TV Report


23 พฤศจิกายน 2568
