ไหม้ระทึก ! หม้อแปลงระเบิดย่านรามคำแหง ไฟไหม้ลุกลาม ภาพสะพรึงกลางถนน

          ไหม้ระทึก ! หม้อแปลงระเบิดย่านรามคำแหง ทำไฟไหม้ลุกลามสายสื่อสาร รถยังวิ่งผ่านกันฉิว พบเหตุเกิดเมื่อเช้า จนท. รุดดับเพลิงแล้ว 

ไหม้ระทึก หม้อแปลงระเบิดย่านรามคำแหง
ภาพจาก เรารักด่านตรวจ

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เพจ เรารักด่านตรวจ รายงานว่า เกิดเหตุหมอแปลระเบิด บริเวณปากซอยรามคำแหง 60 ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปยังสายไฟสื่อสาร ทำให้ไฟฟ้าดับยกโซน

ไหม้ระทึก หม้อแปลงระเบิดย่านรามคำแหง
ภาพจาก เรารักด่านตรวจ

ไหม้ระทึก หม้อแปลงระเบิดย่านรามคำแหง
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand

          ด้านเพจ Fire & Rescue Thailand ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณซอยรามคำแหง 58/5 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายด่วน 199 เวลา 07.38 น. จึงรุดไปยังที่เกดิเหตุ 

ไหม้ระทึก หม้อแปลงระเบิดย่านรามคำแหง
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand

ไหม้ระทึก หม้อแปลงระเบิดย่านรามคำแหง
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand

          เวลา 07.48 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากถึงที่เกิดเหตุ เพลิงกำลังลุกไหม้สายไฟ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างใช้น้ำทำการดับ สามารถควบคุมเพลิงสงบได้เวลา 07.54 . โดยจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการต่อไป 

ไหม้ระทึก หม้อแปลงระเบิดย่านรามคำแหง
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand

