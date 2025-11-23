ไหม้ระทึก ! หม้อแปลงระเบิดย่านรามคำแหง ไฟไหม้ลุกลาม ภาพสะพรึงกลางถนน

ไหม้ระทึก ! หม้อแปลงระเบิดย่านรามคำแหง ทำไฟไหม้ลุกลามสายสื่อสาร รถยังวิ่งผ่านกันฉิว พบเหตุเกิดเมื่อเช้า จนท. รุดดับเพลิงแล้ว
ภาพจาก เรารักด่านตรวจ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เพจ เรารักด่านตรวจ รายงานว่า เกิดเหตุหมอแปลระเบิด บริเวณปากซอยรามคำแหง 60 ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปยังสายไฟสื่อสาร ทำให้ไฟฟ้าดับยกโซน
ภาพจาก เรารักด่านตรวจ
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand
ด้านเพจ Fire & Rescue Thailand ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณซอยรามคำแหง 58/5 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายด่วน 199 เวลา 07.38 น. จึงรุดไปยังที่เกดิเหตุ
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand
เวลา 07.48 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากถึงที่เกิดเหตุ เพลิงกำลังลุกไหม้สายไฟ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างใช้น้ำทำการดับ สามารถควบคุมเพลิงสงบได้เวลา 07.54 . โดยจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการต่อไป
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand