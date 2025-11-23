HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สั่งกาแฟแยกน้ำแข็ง ร้านเสิร์ฟดีมาก แต่ทำไมตอนกินแปลก ๆ ทำลูกน้องหลุดประโยคพีค


          สาวสั่งกาแฟแยกน้ำแข็ง ร้านเสิร์ฟดีจนประทับใจ แต่ทำไมตอนเทมันดูแปลก ๆ ทำลูกน้องหลุดประโยคพีค หัวหน้าฉลาดมากเลย

สั่งกาแฟแยกน้ำแข็ง แต่กลับเทผิด ลูกน้องสิ้นหวังมาก
ภาพจาก TikTok @jirapornkl

           วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @jirapornkl ลงคลิปรีวิวสั่งกาแฟแบบแยกน้ำกับน้ำแข็ง ที่งานนี้ไม่รู้ว่าผิดที่คนเสิร์ฟหรือการเทของลูกค้ากันแน่

           จากคลิปเป็นการสั่งกาแฟจากร้านแบบแยกน้ำแข็ง เมื่อมาถึงที่ทำงานก็มาเปิดดู ทำเอาต้องชื่นชมว่า "แพคเกจดีมากเลย" เพราะร้านทำน้ำแข็งแยกใส่ถุงพลาสติกซิปล็อกไว้ให้ ส่วนในแก้วก็เป็นเครื่องดื่มที่ปริมาณสอดคล้องกับน้ำแข็งที่แถมมา ใส่แล้วน่าได้ 1 แก้วพอดี


สั่งกาแฟแยกน้ำแข็ง แต่กลับเทผิด ลูกน้องสิ้นหวังมาก
ภาพจาก TikTok @jirapornkl

สั่งกาแฟแยกน้ำแข็ง แต่กลับเทผิด ลูกน้องสิ้นหวังมาก
ภาพจาก TikTok @jirapornkl

           ปรากฏว่า พอหยิบออกดู เธอก็จัดการเปิดฝาแก้ว แต่เจ้าตัวนั้นกลับหยิบแก้วเครื่องดื่มไปเทน้ำใส่ถุงน้ำแข็ง ทำเอาลูกน้องถุงกับพูดประโยคพีคว่า "หูย หัวหน้าฉลาดมากเลย" ก่อนจะแก้ปัญหาด้วยการเอาหลอดมาดูดน้ำจากถุงใส่น้ำแข็ง เพราะแก้วได้ถูกทิ้งไปแล้วตั้งแต่เทหมด

สั่งกาแฟแยกน้ำแข็ง แต่กลับเทผิด ลูกน้องสิ้นหวังมาก
ภาพจาก TikTok @jirapornkl

สั่งกาแฟแยกน้ำแข็ง แต่กลับเทผิด ลูกน้องสิ้นหวังมาก
ภาพจาก TikTok @jirapornkl



           คลิปนี้กลายเป็นไวรัลชวนอมยิ้มซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 3 แสนครั้ง งานนี้ชาวเน็ตเห็นแล้วถึงกับโดนใจประโยคว่า "หัวหน้าฉลาดมากเลย" ได้ฟังแล้วรู้สึกสิ้นหวังแทนจริง ๆ บางก็แซวว่ากลุ่มนี้ไม่มีใครห้ามใครซะด้วย แยกไม่ออกแล้วว่าเป็นมุกหรือเข้าใจผิดกันแน่


สั่งกาแฟแยกน้ำแข็ง แต่กลับเทผิด ลูกน้องสิ้นหวังมาก

สั่งกาแฟแยกน้ำแข็ง แต่กลับเทผิด ลูกน้องสิ้นหวังมาก

สั่งกาแฟแยกน้ำแข็ง แต่กลับเทผิด ลูกน้องสิ้นหวังมาก

สั่งกาแฟแยกน้ำแข็ง แต่กลับเทผิด ลูกน้องสิ้นหวังมาก

สั่งกาแฟแยกน้ำแข็ง แต่กลับเทผิด ลูกน้องสิ้นหวังมาก

สั่งกาแฟแยกน้ำแข็ง แต่กลับเทผิด ลูกน้องสิ้นหวังมาก




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สั่งกาแฟแยกน้ำแข็ง ร้านเสิร์ฟดีมาก แต่ทำไมตอนกินแปลก ๆ ทำลูกน้องหลุดประโยคพีค โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21:44:04
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย