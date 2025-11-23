สั่งกาแฟแยกน้ำแข็ง ร้านเสิร์ฟดีมาก แต่ทำไมตอนกินแปลก ๆ ทำลูกน้องหลุดประโยคพีค

สาวสั่งกาแฟแยกน้ำแข็ง ร้านเสิร์ฟดีจนประทับใจ แต่ทำไมตอนเทมันดูแปลก ๆ ทำลูกน้องหลุดประโยคพีค หัวหน้าฉลาดมากเลย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @jirapornkl ลงคลิปรีวิวสั่งกาแฟแบบแยกน้ำกับน้ำแข็ง ที่งานนี้ไม่รู้ว่าผิดที่คนเสิร์ฟหรือการเทของลูกค้ากันแน่
จากคลิปเป็นการสั่งกาแฟจากร้านแบบแยกน้ำแข็ง เมื่อมาถึงที่ทำงานก็มาเปิดดู ทำเอาต้องชื่นชมว่า "แพคเกจดีมากเลย" เพราะร้านทำน้ำแข็งแยกใส่ถุงพลาสติกซิปล็อกไว้ให้ ส่วนในแก้วก็เป็นเครื่องดื่มที่ปริมาณสอดคล้องกับน้ำแข็งที่แถมมา ใส่แล้วน่าได้ 1 แก้วพอดี
ปรากฏว่า พอหยิบออกดู เธอก็จัดการเปิดฝาแก้ว แต่เจ้าตัวนั้นกลับหยิบแก้วเครื่องดื่มไปเทน้ำใส่ถุงน้ำแข็ง ทำเอาลูกน้องถุงกับพูดประโยคพีคว่า "หูย หัวหน้าฉลาดมากเลย" ก่อนจะแก้ปัญหาด้วยการเอาหลอดมาดูดน้ำจากถุงใส่น้ำแข็ง เพราะแก้วได้ถูกทิ้งไปแล้วตั้งแต่เทหมด
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลชวนอมยิ้มซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 3 แสนครั้ง งานนี้ชาวเน็ตเห็นแล้วถึงกับโดนใจประโยคว่า "หัวหน้าฉลาดมากเลย" ได้ฟังแล้วรู้สึกสิ้นหวังแทนจริง ๆ บางก็แซวว่ากลุ่มนี้ไม่มีใครห้ามใครซะด้วย แยกไม่ออกแล้วว่าเป็นมุกหรือเข้าใจผิดกันแน่