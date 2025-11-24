เมาแล้วขับฝ่าไฟแดง พุ่งใส่ร้านนม ลูกค้านั่งกินอยู่โดนชนกวาด เจ็บระนาว 12 ราย

กระบะเมาแล้วขับ ฝ่าไฟแดงพุ่งใส่ร้านนม ลูกค้านั่งกินอยู่เจ็บระนาว 12 คน กวาดข้าวของกระจาย คนก่อเหตุรีบเผ่น สภาพนุ่ง กกน. ตัวเดียว แต่ไม่รอด
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ไบรท์ทีวี รายงานว่า เมื่อเวลา 00.30 น. ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุบริเวณสี่แยกเตียวฮง จ.ขอนแก่น มีรถกระบะสีขาวซิ่งฝ่าไฟแดง ชนรถเก๋งที่วิ่งมาตามไฟเขียว ก่อนกระบะเสียหลักพุ่งทะลุเข้าใส่ร้าน ศรีจันทร์นมสด ทำให้มีลูกค้าที่นั่งกินอยู่หน้าร้านโดนลูกหลง ได้รับบาดเจ็บระนาว 12 ราย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำเครื่องตัดถ่างมางัด เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 2 รายที่อยู่ในรถเก๋ง รวมถึงนำตัวผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ส่งโรงพยาบาล
หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ เล่าถึงนาทีช็อกว่า รถมันฝ่าไฟแดงมาตรง ๆ ชนดังสนั่น แล้วก็พุ่งผ่านหน้าผมไป เฉียดนิดเดียว ก่อนจะไปชนคนที่กำลังนั่งกินอยู่
ทั้งนี้ พบว่าหลังเกิดเหตุ ชายวัยกลางคนที่เป็นผู้ขับขี่รถกระบะ ในสภาพสวมกางเกงสีแดงตัวเดียว อาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหนีออกจากร้าน แต่พนักงานถ่ายรูปไว้ได้ทัน ก่อนตำรวจไล่ตามไปจับตัวได้ ห่างจากจุดเกิดเหตุราว 200 เมตร โดยวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ 199 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ขอบคุณข้อมูลจาก Bright TV