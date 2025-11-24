HILIGHT
เมาแล้วขับฝ่าไฟแดง พุ่งใส่ร้านนม ลูกค้านั่งกินอยู่โดนชนกวาด เจ็บระนาว 12 ราย

 
            กระบะเมาแล้วขับ ฝ่าไฟแดงพุ่งใส่ร้านนม ลูกค้านั่งกินอยู่เจ็บระนาว 12 คน กวาดข้าวของกระจาย คนก่อเหตุรีบเผ่น สภาพนุ่ง กกน. ตัวเดียว แต่ไม่รอด 

เมาแล้วขับฝ่าไฟแดง พุ่งใส่ร้านนม

            วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ไบรท์ทีวี รายงานว่า เมื่อเวลา 00.30 น. ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุบริเวณสี่แยกเตียวฮง จ.ขอนแก่น มีรถกระบะสีขาวซิ่งฝ่าไฟแดง ชนรถเก๋งที่วิ่งมาตามไฟเขียว ก่อนกระบะเสียหลักพุ่งทะลุเข้าใส่ร้าน ศรีจันทร์นมสด ทำให้มีลูกค้าที่นั่งกินอยู่หน้าร้านโดนลูกหลง ได้รับบาดเจ็บระนาว 12 ราย 
  
            เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำเครื่องตัดถ่างมางัด เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 2 รายที่อยู่ในรถเก๋ง รวมถึงนำตัวผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ส่งโรงพยาบาล 
 
            หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ เล่าถึงนาทีช็อกว่า รถมันฝ่าไฟแดงมาตรง ๆ ชนดังสนั่น แล้วก็พุ่งผ่านหน้าผมไป เฉียดนิดเดียว ก่อนจะไปชนคนที่กำลังนั่งกินอยู่

            ทั้งนี้ พบว่าหลังเกิดเหตุ ชายวัยกลางคนที่เป็นผู้ขับขี่รถกระบะ ในสภาพสวมกางเกงสีแดงตัวเดียว อาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหนีออกจากร้าน แต่พนักงานถ่ายรูปไว้ได้ทัน ก่อนตำรวจไล่ตามไปจับตัวได้ ห่างจากจุดเกิดเหตุราว 200 เมตร โดยวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ 199 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

เมาแล้วขับฝ่าไฟแดง พุ่งใส่ร้านนม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา 

เมาแล้วขับฝ่าไฟแดง พุ่งใส่ร้านนม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา 

            เบื้องต้นผู้ก่อเหตุสารภาพ ดื่มเหล้าที่บ้านเช่า ก่อนจะขับรถออกมาทำธุระแล้วกำลังจะกลับบ้าน แต่เกิดเหตุเสียก่อน ทั้งนี้ ทางตำรวจมีหลักฐานครบ เตรียมแจ้งเอาผิดหลายข้อหา ทั้งเมาแล้วขับ ขับรถฝ่าไฟแดง ขับรถประมาททำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงชนแล้วหนี  

เมาแล้วขับฝ่าไฟแดง พุ่งใส่ร้านนม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

เมาแล้วขับฝ่าไฟแดง พุ่งใส่ร้านนม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+


ขอบคุณข้อมูลจาก Bright TV


24 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11:07:32
