พ่อพาลูกสาวไปทัวร์มหาวิทยาลัยชื่อดัง เด็กหญิงถ่ายรูปคู่บัณฑิตหนุ่มแปลกหน้า 20 ปี ผ่านไปเจอเรื่องไม่คาดคิด แต่จบหักมุม
ภาพจาก Facebook
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวจากหญิงสาวรายหนึ่งในประเทศจีน เมื่อไม่นานมานี้โพสต์ของเธอได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์จนกลายเป็นไวรัล ภาพหลังจากเธอได้แชร์ภาพถ่ายในความทรงจำใบหนึ่ง ซึ่งเป็นภาพถ่ายของเธอสมัยเด็กยืนอยู่คู่กับบัณฑิตหนุ่มแปลกหน้ารายหนึ่งตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน แต่ด้วยพลังของโซเชียลมีเดียในปัจจุบันทำให้เธอได้เจอเรื่องที่เหนือความคาดหมาย
หญิงสาวเผยว่า ภาพถ่ายใบนี้ถูกถ่ายขึ้นเมื่อปี 2548 ตอนนั้นพ่อของเธอพาไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งพ่อของเธอชื่นชมและชื่นชอบมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาโดยตลอด เนื่องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน และเป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันการศึกษาที่ยอดเยี่ยม
โดยในวันนั้นตรงกับวันที่มีพิธีจบการศึกษาของนักศึกษาที่นั่น ในระหว่างที่พ่อของเธอกำลังถ่ายรูปให้เธอ มีบัณฑิตหนุ่มรายหนึ่งที่บังเอิญเดินผ่านมาพอดี พ่อของเธอจึงขอให้เขามาถ่ายรูปร่วมกับเธอเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก และเมื่อต้องถ่ายรูปคู่กับชายแปลกหน้า เธอในวัยเด็กตอนนั้นจึงแสดงท่าทางที่เคอะเขินและใบหน้าไร้ซึ่งรอยยิ้ม
ต่อมา พ่อของเธอได้นำภาพถ่ายใบนั้นไปขยายและอัดใส่กรอบมาตั้งประดับเอาไว้ที่บ้าน เสมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้กับลูกสาว เพื่อให้เธอมีแรงผลักดันในการตั้งใจเรียน และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติแห่งนี้ได้ ทว่าสุดท้ายดูเหมือนว่าฝัน (ของพ่อ) จะไม่ประสบความสำเร็จ เมื่อสุดท้ายแล้วเธอสอบตก
ภาพจาก Facebook
กระทั่งในที่สุด มีชาวเน็ตพบหน้าโปรไฟล์ของชายที่คาดว่าเป็นบัณฑิตหนุ่มในภาพเมื่อ 20 ปีก่อน เขาใช้ชื่อว่า Yang Wang ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต สหรัฐอเมริกา โดยก่อนหน้านั้นเขาทำงานที่ Meta และศึกษาที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน
ด้วยโปรไฟล์ด้านการทำงานและประวัติการศึกษาที่น่าทึ่งของเขา ทำให้เรื่องราวเกี่ยวกับภาพถ่ายของหญิงสาวได้รับความสนใจมากกว่าเดิม กระทั่งเธอได้รับรู้พลังโซเชียลมีเดีย และมันทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ยังมี บุคคลที่อ้างว่าเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานของชายรายนี้ เผยว่า ตนยังคงติดต่อกับรองศาสตราจารย์ Yang Wang และได้เล่าให้เขาฟัง เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แม้ว่าเขาจะจำอะไรเกี่ยวกับภาพเมื่อ 20 ปีก่อนไม่ได้เลยก็ตาม
ภาพจาก Facebook
แม้ว่าเรื่องราวนี้จะไม่ได้จบลงที่พรหมลิขิตให้ทั้งสองได้มาลงเอยกันชีวิตจริงเหมือนกับเรื่องราวชวนเหลือเชื่ออื่น ๆ แต่หญิงสาวก็รู้สึกซาบซึ้งใจและขอบคุณชาวเน็ตที่ช่วยเธอได้ "เจอ" กับเขาอีกครั้ง แม้จะผ่านช่องทางโซเชียล โดยไม่มีการพบปะ หรือพูดคุยอย่างเป็นทางการใด ๆ แต่พวกเขาได้ทำให้ "ภาพน่าอับอาย" ของเธอกลับกลายเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่น่าประทับใจ
"โชคชะตาเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้อย่างแท้จริง"
"พ่อน่าจะภูมิใจ ลูกสาวสอบไม่ผ่านไม่เป็นไร อย่างน้อยเธอก็ได้ถ่ายรูปกับรองศาสตราจารย์ในอนาคต"
"บางครั้งช่วงเวลาเล็ก ๆ ก็สามารถสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ บนโซเชียลมีเดียมีให้เรื่องเซอร์ไพรส์ได้ตลอด"
"ใครจะรู้ บางทีในอนาคตพวกคุณสองคนอาจจะได้เจอกันอีก"
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha