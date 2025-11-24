มรดกจากคุณแม่ ถูกขู่ห้ามขาย เดี๋ยวโดนจับ 5 ปีผ่านไปถึงยิ้มออก รู้มูลค่าแท้จริง

มรดกจากคุณแม่ เก็บไว้ 5 ปี หลังถูกขู่ห้ามนำไปขาย เดี๋ยวตำรวจจับ วันนี้ได้พิสูจน์ความจริงที่สงสัย ยิ้มออกหลังรู้ของแท้ไหม รับทรัพย์กว่าครึ่งล้าน !
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่ ได้เผยคลิปของลูกค้าหญิงรายหนึ่ง ซึ่งนำทองคำมรดกจากคุณแม่มาให้ทางร้านช่วยตรวจสอบ พร้อมเล่าว่าตัวเองเก็บทองเหล่านี้มานานถึง 5 ปีแล้ว ไม่กล้าขายที่ไหนเพราะถูกร้านทองขู่ไว้ ว่าห้ามนำไปขาย เดี๋ยวตำรวจจับ
โดยทองคำเหล่านี้คุณแม่ให้เธอมา จากนั้นในปี 2563 เธอคิดว่าจะนำทองไปขาย แต่เมื่อร้านทองทำการเป่าไฟ ก็พบว่าทองกลายเป็นสีดำ แจ้งว่าน่าจะมีทองแดงผสมหรือเป็นของปลอม ไม่ควรนำไปขายที่ไหน ตำรวจจะจับได้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่กล้านำทองไปขาย ได้แต่เก็บไว้กับตัวมานาน 5 ปีแล้ว
แต่เธอก็ยังมีความหวังว่าจะเป็นทองคำแท้ จนเมื่อได้เห็น ช่างนะโม ในรายการทีวี จึงอยากลองนำมาให้ทางร้านช่วยพิสูจน์ในครั้งนี้
ด้าน ช่างนะโม อธิบายว่า ร้านทองต้องทำการเป่าไฟเพื่อเป็นการพิสูจน์ ซึ่งหากทองแท้โดนไฟก็จะเป็นสีเหลืองทองเหมือนเดิม แต่ในเคสนี้โดนเป่าไฟแล้วดำ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีส่วนผสมของทองแดงอยู่สูงเกินไป ดังนั้นแม้จะเป็นทองคำที่มีเปอร์เซนต์สูง ก็สามารถดำได้
แต่เบื้องต้นจับแล้ว สัมผัสได้ว่าความหนักระดับนี้น่าจะเป็นทอง จากนั้นทางร้านลองนำทองที่ดำไปเข้าเครื่องเอกซเรย์ พบว่าเป็นทองคำเกือบ 95% ซึ่งทางลูกค้าได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มกว้างด้วยความดีใจ
ทั้งนี้ ภายหลังจากนำทองทั้ง 3 เส้นไปหลอม ก็ได้ทองที่มีเปอร์เซ็นต์ดีมาก อยู่ที่ 98%, 96.5% และ 96% สามารถขายได้ที่ราคารวม 523,997 บาท ซึ่งเมื่อทราบราคาลูกค้าก็ยิ้มด้วยความดีใจ กับมูลค่าที่แท้จริงของมรดกที่ได้แต่เก็บไว้ และถูกห้ามไม่ให้ขายก่อนหน้านี้
ทองแท้ ทำไมเป่าแล้วดำได้ ?
ช่างนะโม เผยว่า บางคนมีทองเก่า ๆ แบบนี้แล้วมีความแดง มีคราบสนิม ก็ไม่ต้องตกใจไป เมื่อก่อนช่างทองเป็นคนทำทองรูปพรรณ์ ไม่มีเครื่องมือต่าง ๆ หรือเครื่องยิงเลเซอร์แบบสมัยนี้ ช่างทองต้องปรุงทองเอง ทำให้ทองโบราณมีทั้งเปอร์เซ็นต์ดีและไม่ดี ซึ่งวิธีพิสูจน์เมื่อก่อนก็จะเป็นการเป่าไฟ
ส่วนทองคำ 96.5% ของลูกค้าที่เป่าไฟแล้วดำ ต้องอธิบายว่าหากเป็นทองสมัยนี้ก็คงมีเงินเป็นองค์ประกอบ 3.5% และทองคำ 96.5% แทบไม่มีทองแดงปน เมื่อเป่าไฟก็จะไม่ดำ แต่ทองสมัยก่อนอาจใช้ทองแดงเป็นส่วนผสม พร้อมเงิน เพื่อให้เกิดความแข็ง เวลาเป่าไฟจึงมีคราบแดงและดำ แต่ไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ทองคำ
