ไขปริศนา ทำไมฤดูหนาวถึงเห็นเครื่องบินบินต่ำผ่านกรุงเทพฯ มาดูเฉลยกัน

          ปรากฏการณ์กรุงเทพฯ เห็นเครื่องบินบินผ่านเมืองในระดับต่ำ สาเหตุเป็นเพราะอะไร ล่าสุด เพจ Takeoff your Life กัปตันหมี ได้อธิบายถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุดังกล่าว

เครื่องบินบินต่ำช่วงหน้าหนาว เพราะ
ภาพจากเพจ Takeoff your Life

          ช่วงนี้หลายคนอาจสังเกตเห็นเครื่องบินบินผ่านกรุงเทพฯ ในระดับต่ำ และเกิดความสงสัยว่าเกิดจากสาเหตุใด ? ล่าสุด กัปตันหมี จากเพจ Takeoff your Life กัปตันหมี ได้ออกมาอธิบายที่มาของปรากฏการณ์นี้ ว่าทำไมท้องฟ้าเหนือกรุงเทพฯ ถึงเปลี่ยนไปในช่วงฤดูหนาว โดยชี้ว่าทิศทางลมคือปัจจัยสำคัญที่บังคับให้เครื่องบินใช้รันเวย์แตกต่างไปจากปกติ

เครื่องบินบินต่ำช่วงหน้าหนาว เพราะ
ภาพจากเพจ Takeoff your Life

          โดย เพจ Takeoff your Life กัปตันหมี ได้อธิบายข้อความทั้งหมด ดังนี้ 
 
"เรื่องลม" ที่ทำให้ท้องฟ้าเหนือกรุงเทพฯ เปลี่ยนไป … และทำให้ภาพเครื่องบินที่เราเห็นก็เปลี่ยนตามฤดูกาลเช่นกัน

     • เมื่อลมเปลี่ยนทิศ … ภาพของเครื่องบินก็เปลี่ยนไป

          ปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เวลาประเทศไทยก้าวเข้าสู่ ฤดูหนาว เราจะเริ่มรู้สึกถึงอากาศเย็นแผ่ว ๆ ที่ลอยมาจากทาง จีน - ลาว - เวียดนามตอนบน กระแสอากาศเย็นนี้เรียกว่า "มวลอากาศเย็นจากจีน" เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ค่อย ๆ ไหลลงสู่ประเทศไทยเหมือนม่านบาง ๆ ที่ค่อย ๆ ปกคลุมกรุงเทพฯ ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่จนถึงกลางวัน

          ลมเย็นพวกนี้ … ไม่ได้ส่งผลเฉพาะอากาศที่เราหายใจเท่านั้นครับแต่ยังส่งผลโดยตรงกับ รันเวย์ของสนามบิน ด้วย

     • ทำไมลมถึงบังคับให้เครื่องบินต้อง "ใช้รันเวย์ตามทิศทางลม" ?

          ในตำราและในชีวิตจริง นักบินมักจะลงจอดสวนทางลม นี่ไม่ใช่กฎเล่น ๆ แต่ "เป็นเรื่องอากาศพลศาสตร์และเรื่องสนามบินที่ถูกออกแบบตาม ICAO Annex 14" 

          ดังนั้นสนามบินจะ "เปลี่ยนรันเวย์" ตามทิศลมโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่ว่านักบินอยากลงทางไหนก็ลงครับ แต่ "ลม" เป็นคนเลือกให้ และนี่คือจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์: กรุงเทพฯ เห็นเครื่องบินบินผ่านเมืองในระดับต่ำ

          Don Mueang RWY 03 (สนามบินดอนเมือง รันเวย์ 03) หันหน้าไปทางทิศเหนือ 

          แปลว่าเครื่องบินจะต้องบิน "ทวนลม" โดยการมุ่งหน้าไปทางทิศ 03 และผ่านใจกลางเมืองในระดับต่ำ ก่อนจะเลี้ยวเข้าไป lining up เข้ารันเวย์ 03R หรือ 03L จึงเกิดภาพที่คนกรุงเทพฯ ในทุกปีจะเห็นเครื่องบินหลายแบบ บินผ่านเมืองที่ความสูงต่ำกว่าปกติ เพราะกำลังลดระดับเข้า final

          ใครอยู่ย่าน หลักสี่ - แจ้งวัฒนะ - บางเขน - ดินแดง - วิภาวดี - สวนจตุจักร จะเห็นภาพนี้ชัดที่สุด เหมือนเครื่องบินลอยเหนือหลังคาบ้านแบบเอื้อมแทบถึง

          ในทางการบิน เราบังคับบางอย่างได้ แต่ไม่มีใครบังคับลมได้เลย

          กัปตันหมี



