ปรากฏการณ์กรุงเทพฯ เห็นเครื่องบินบินผ่านเมืองในระดับต่ำ สาเหตุเป็นเพราะอะไร ล่าสุด เพจ Takeoff your Life กัปตันหมี ได้อธิบายถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุดังกล่าว
ภาพจากเพจ Takeoff your Life
ช่วงนี้หลายคนอาจสังเกตเห็นเครื่องบินบินผ่านกรุงเทพฯ ในระดับต่ำ และเกิดความสงสัยว่าเกิดจากสาเหตุใด ? ล่าสุด กัปตันหมี จากเพจ Takeoff your Life กัปตันหมี ได้ออกมาอธิบายที่มาของปรากฏการณ์นี้ ว่าทำไมท้องฟ้าเหนือกรุงเทพฯ ถึงเปลี่ยนไปในช่วงฤดูหนาว โดยชี้ว่าทิศทางลมคือปัจจัยสำคัญที่บังคับให้เครื่องบินใช้รันเวย์แตกต่างไปจากปกติ
ภาพจากเพจ Takeoff your Life
โดย เพจ Takeoff your Life กัปตันหมี ได้อธิบายข้อความทั้งหมด ดังนี้
"เรื่องลม" ที่ทำให้ท้องฟ้าเหนือกรุงเทพฯ เปลี่ยนไป … และทำให้ภาพเครื่องบินที่เราเห็นก็เปลี่ยนตามฤดูกาลเช่นกัน
• เมื่อลมเปลี่ยนทิศ … ภาพของเครื่องบินก็เปลี่ยนไป
ปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เวลาประเทศไทยก้าวเข้าสู่ ฤดูหนาว เราจะเริ่มรู้สึกถึงอากาศเย็นแผ่ว ๆ ที่ลอยมาจากทาง จีน - ลาว - เวียดนามตอนบน กระแสอากาศเย็นนี้เรียกว่า "มวลอากาศเย็นจากจีน" เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ค่อย ๆ ไหลลงสู่ประเทศไทยเหมือนม่านบาง ๆ ที่ค่อย ๆ ปกคลุมกรุงเทพฯ ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่จนถึงกลางวัน
ลมเย็นพวกนี้ … ไม่ได้ส่งผลเฉพาะอากาศที่เราหายใจเท่านั้นครับแต่ยังส่งผลโดยตรงกับ รันเวย์ของสนามบิน ด้วย
• ทำไมลมถึงบังคับให้เครื่องบินต้อง "ใช้รันเวย์ตามทิศทางลม" ?
ในตำราและในชีวิตจริง นักบินมักจะลงจอดสวนทางลม นี่ไม่ใช่กฎเล่น ๆ แต่ "เป็นเรื่องอากาศพลศาสตร์และเรื่องสนามบินที่ถูกออกแบบตาม ICAO Annex 14"
ดังนั้นสนามบินจะ "เปลี่ยนรันเวย์" ตามทิศลมโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่ว่านักบินอยากลงทางไหนก็ลงครับ แต่ "ลม" เป็นคนเลือกให้ และนี่คือจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์: กรุงเทพฯ เห็นเครื่องบินบินผ่านเมืองในระดับต่ำ
"เรื่องลม" ที่ทำให้ท้องฟ้าเหนือกรุงเทพฯ เปลี่ยนไป … และทำให้ภาพเครื่องบินที่เราเห็นก็เปลี่ยนตามฤดูกาลเช่นกัน
• เมื่อลมเปลี่ยนทิศ … ภาพของเครื่องบินก็เปลี่ยนไป
ปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เวลาประเทศไทยก้าวเข้าสู่ ฤดูหนาว เราจะเริ่มรู้สึกถึงอากาศเย็นแผ่ว ๆ ที่ลอยมาจากทาง จีน - ลาว - เวียดนามตอนบน กระแสอากาศเย็นนี้เรียกว่า "มวลอากาศเย็นจากจีน" เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ค่อย ๆ ไหลลงสู่ประเทศไทยเหมือนม่านบาง ๆ ที่ค่อย ๆ ปกคลุมกรุงเทพฯ ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่จนถึงกลางวัน
ลมเย็นพวกนี้ … ไม่ได้ส่งผลเฉพาะอากาศที่เราหายใจเท่านั้นครับแต่ยังส่งผลโดยตรงกับ รันเวย์ของสนามบิน ด้วย
• ทำไมลมถึงบังคับให้เครื่องบินต้อง "ใช้รันเวย์ตามทิศทางลม" ?
ในตำราและในชีวิตจริง นักบินมักจะลงจอดสวนทางลม นี่ไม่ใช่กฎเล่น ๆ แต่ "เป็นเรื่องอากาศพลศาสตร์และเรื่องสนามบินที่ถูกออกแบบตาม ICAO Annex 14"
ดังนั้นสนามบินจะ "เปลี่ยนรันเวย์" ตามทิศลมโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่ว่านักบินอยากลงทางไหนก็ลงครับ แต่ "ลม" เป็นคนเลือกให้ และนี่คือจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์: กรุงเทพฯ เห็นเครื่องบินบินผ่านเมืองในระดับต่ำ
Don Mueang RWY 03 (สนามบินดอนเมือง รันเวย์ 03) หันหน้าไปทางทิศเหนือ
แปลว่าเครื่องบินจะต้องบิน "ทวนลม" โดยการมุ่งหน้าไปทางทิศ 03 และผ่านใจกลางเมืองในระดับต่ำ ก่อนจะเลี้ยวเข้าไป lining up เข้ารันเวย์ 03R หรือ 03L จึงเกิดภาพที่คนกรุงเทพฯ ในทุกปีจะเห็นเครื่องบินหลายแบบ บินผ่านเมืองที่ความสูงต่ำกว่าปกติ เพราะกำลังลดระดับเข้า final
ใครอยู่ย่าน หลักสี่ - แจ้งวัฒนะ - บางเขน - ดินแดง - วิภาวดี - สวนจตุจักร จะเห็นภาพนี้ชัดที่สุด เหมือนเครื่องบินลอยเหนือหลังคาบ้านแบบเอื้อมแทบถึง
ในทางการบิน เราบังคับบางอย่างได้ แต่ไม่มีใครบังคับลมได้เลย
กัปตันหมี