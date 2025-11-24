HILIGHT
แจ้งจับไฮโซ ขืนใจ 2 สาว ห่างกัน 1 ชม. โม้ใช้เงินวันละ 8 แสน - แค่ค่ารถ 336 ยังทวง

 
           2 นศ. ร้องถูกไฮโซขืนใจ ลงมือห่างกัน 1 ชม. ชี้ต่อสู้จนเล็บฉีก ยังไม่ยินยอม ซ้ำโทร. มาขู่หลังแจ้งความ ชี้พฤติกรรม โม้ใช้เงินวันละ 8 แสน แค่ค่ารถ 336 ยังตามทวง 




ไฮโซ ล่วงละเมิดทางเพศ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

           วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 รายงานว่า นักศึกษาสาว 2 คน อายุ 25 ปี และ 19 ปี เข้าร้องเรียนกับ นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ระบุว่าโดนชายอ้างตัวเป็นไฮโซขืนใจ โดยก่อเหตุในเวลาห่างกันเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น 

           ผู้เสียหายทั้ง 2 คน เป็นหญิงสาววัย 25 ปี และ 19 ปี เข้าร้องเรียนกับ นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ว่าถูกชายอ้างตัวเป็นไฮโซขืนใจ ในคืนเดียวกัน

           โดยผู้เสียหายวัย 25 ปี เล่าว่า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน เธอไปเที่ยวกับเพื่อนที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อ ผู้ก่อเหตุซึ่งอยู่โต๊ะข้าง ๆ พยายามเข้ามาขอชนแก้ว มีการพูดโอ้อวดว่าทำกิจการหลายอย่าง กระทั่ง 04.40 น. เขาจะพาเธอไปส่งบ้าน แต่กลับขับเข้าซอยปรีดี แล้วจอดรถในซอยเปลี่ยว พยายามจะล่วงละเมิดทางเพศ

           เธอดิ้นและวิ่งหนีลงจากรถมาได้ แต่ผู้ก่อเหตุยังตามมาบังคับขึ้นรถ ก่อนล่วงละเมิดเธอและขอให้ช่วยสำเร็จความใคร่ให้ โดยเธออัดเสียงช่วงเวลานั้นไว้ 

           จังหวะนั้นมีรถอีกคันขับผ่านมา เธอจึงวิ่งลงจากรถไปขอความช่วยเหลือ ทำให้รอดมาได้ จากนั้นจึงไปแวะที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อโทร. หาเพื่อน 

ไฮโซ ล่วงละเมิดทางเพศ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

ไฮโซ ล่วงละเมิดทางเพศ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

           ขณะที่ผู้เสียหายวัย 19 ปี เผยว่า ตนรู้จักกับผู้ก่อเหตุแต่ไม่เคยเจอกัน จนราว 05.00 น. กว่า ๆ วันที่ 21 พฤศจิกายน เขาทักอินสตาแกรมเธอมา เพราะเห็นว่าเธอเที่ยวกับเพื่อนแถวรัชโยธิน จากนั้นเธอส่งโลเกชั่นมาให้ บอกให้มาหาที่ร้านเพราะมีเพื่อน ๆ เธออยู่ด้วย แต่เมื่อมาถึงผู้ก่อเหตุกลับไม่เข้ามา เขาเรียกเธอไปหาโดยอ้างว่าขอเจอแค่ 5 นาที 

           ผู้ชายคนนั้นชวนเธอไปนั่งคุยในรถ แต่เมื่อขึ้นรถแล้วเขาก็ขับรถออกมาทันที ระหว่างทางก็คุยโม้ว่าใช้เงินวันละ 8 แสนบาท มีกิจการหลายอย่าง ก่อนขับรถไปจอดที่ซอยประเสริฐมนูกิจ 2 แล้วพยายามขืนใจเธอ

           เธอพยายามขัดขืนจนเล็บฉีก และอ้อนวอนให้เขาปล่อย แต่กลับถูกผู้ก่อเหตุบีบคอ ปิดปาก กระชากผม สุดท้ายเธอก็ถูกขืนใจในรถ เมื่อเสร็จกิจเขาก็ปล่อยเธอลงแถวนั้น แล้วเรียกรถผ่านแอปฯ ให้ไปส่งกลับห้องพัก จากนั้นยังโทร. มาทวงเงินค่ารถ 336 บาท ด้วย 

           ทั้งนี้ ผู้เสียหายวัย 19 ปีได้แจ้งความที่ สน.พหลโยธิน แต่ผู้ก่อเหตุยังโทร. มาข่มขู่ อ้างจะแจ้งความกลับในข้อหาหมิ่นประมาท แต่เธอยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด และเชื่อว่ามีเหยื่อมากกว่านี้ เพราะตอนนี้มีผู้เสียหายทักมาแล้วอย่างน้อย 4 คน 

           นายเอกภพ ได้ประสานไปยัง พ.ต.อ. รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ ผกก.สน.ทองหล่อ ให้ประสานไปยัง สน.พหลโยธิน ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีแล้ว

ไฮโซ ล่วงละเมิดทางเพศ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

ไฮโซ ล่วงละเมิดทางเพศ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 



ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์



แจ้งจับไฮโซ ขืนใจ 2 สาว ห่างกัน 1 ชม. โม้ใช้เงินวันละ 8 แสน - แค่ค่ารถ 336 ยังทวง โพสต์เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2568
