แจ้งจับไฮโซ ขืนใจ 2 สาว ห่างกัน 1 ชม. โม้ใช้เงินวันละ 8 แสน - แค่ค่ารถ 336 ยังทวง

2 นศ. ร้องถูกไฮโซขืนใจ ลงมือห่างกัน 1 ชม. ชี้ต่อสู้จนเล็บฉีก ยังไม่ยินยอม ซ้ำโทร. มาขู่หลังแจ้งความ ชี้พฤติกรรม โม้ใช้เงินวันละ 8 แสน แค่ค่ารถ 336 ยังตามทวง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 รายงานว่า นักศึกษาสาว 2 คน อายุ 25 ปี และ 19 ปี เข้าร้องเรียนกับ นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ระบุว่าโดนชายอ้างตัวเป็นไฮโซขืนใจ โดยก่อเหตุในเวลาห่างกันเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น
ผู้เสียหายทั้ง 2 คน เป็นหญิงสาววัย 25 ปี และ 19 ปี เข้าร้องเรียนกับ นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ว่าถูกชายอ้างตัวเป็นไฮโซขืนใจ ในคืนเดียวกัน
โดยผู้เสียหายวัย 25 ปี เล่าว่า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน เธอไปเที่ยวกับเพื่อนที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อ ผู้ก่อเหตุซึ่งอยู่โต๊ะข้าง ๆ พยายามเข้ามาขอชนแก้ว มีการพูดโอ้อวดว่าทำกิจการหลายอย่าง กระทั่ง 04.40 น. เขาจะพาเธอไปส่งบ้าน แต่กลับขับเข้าซอยปรีดี แล้วจอดรถในซอยเปลี่ยว พยายามจะล่วงละเมิดทางเพศ
เธอดิ้นและวิ่งหนีลงจากรถมาได้ แต่ผู้ก่อเหตุยังตามมาบังคับขึ้นรถ ก่อนล่วงละเมิดเธอและขอให้ช่วยสำเร็จความใคร่ให้ โดยเธออัดเสียงช่วงเวลานั้นไว้
จังหวะนั้นมีรถอีกคันขับผ่านมา เธอจึงวิ่งลงจากรถไปขอความช่วยเหลือ ทำให้รอดมาได้ จากนั้นจึงไปแวะที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อโทร. หาเพื่อน
ผู้ชายคนนั้นชวนเธอไปนั่งคุยในรถ แต่เมื่อขึ้นรถแล้วเขาก็ขับรถออกมาทันที ระหว่างทางก็คุยโม้ว่าใช้เงินวันละ 8 แสนบาท มีกิจการหลายอย่าง ก่อนขับรถไปจอดที่ซอยประเสริฐมนูกิจ 2 แล้วพยายามขืนใจเธอ
เธอพยายามขัดขืนจนเล็บฉีก และอ้อนวอนให้เขาปล่อย แต่กลับถูกผู้ก่อเหตุบีบคอ ปิดปาก กระชากผม สุดท้ายเธอก็ถูกขืนใจในรถ เมื่อเสร็จกิจเขาก็ปล่อยเธอลงแถวนั้น แล้วเรียกรถผ่านแอปฯ ให้ไปส่งกลับห้องพัก จากนั้นยังโทร. มาทวงเงินค่ารถ 336 บาท ด้วย
ทั้งนี้ ผู้เสียหายวัย 19 ปีได้แจ้งความที่ สน.พหลโยธิน แต่ผู้ก่อเหตุยังโทร. มาข่มขู่ อ้างจะแจ้งความกลับในข้อหาหมิ่นประมาท แต่เธอยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด และเชื่อว่ามีเหยื่อมากกว่านี้ เพราะตอนนี้มีผู้เสียหายทักมาแล้วอย่างน้อย 4 คน
นายเอกภพ ได้ประสานไปยัง พ.ต.อ. รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ ผกก.สน.ทองหล่อ ให้ประสานไปยัง สน.พหลโยธิน ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีแล้ว
