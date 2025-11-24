แม่สุดช็อก ชมนิทรรศการร่างมนุษย์ สุดช็อกตัวสั่น เชื่อเป็นลูกชายที่เสียชีวิตปริศนา

แม่ตามหาความจริง หลังเข้าชมนิทรรศการร่างมนุษย์ เจอช็อกไม่คาดฝัน เห็นร่างหนึ่งแล้วถึงกับตัวสั่น เชื่อเป็นลูกชายที่เสียชีวิตปริศนา
คิม เอริค อาศัยในเมืองมิดโลเธียน รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ ลูกชายของเธอคนหนึ่งชื่อว่า คริส ท็อดด์ เอริค ได้เผชิญชะตากรรมสุดเศร้า เสียชีวิตจากไปเมื่อปี 2555 ในขณะที่มีอายุเพียง 23 ปี ในตอนแรกครอบครัวได้รับแจ้งว่า เขามีอาการหัวใจวาย 2 ครั้งขณะนอนหลับ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของหัวใจ ก่อนที่ผลการเสียชีวิตจะถูกสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
อย่างไรก็ตาม คิม ผู้เป็นแม่กลับไม่เชื่อเช่นนั้น และคิดว่าการเสียชีวิตของลูกชายมีความผิดปกติ แม้เธอจะรู้สึกค้างคาใจ แต่ก็รู้สึกเศร้าโศกเสียใจเกินกว่าที่จะทำอะไร ในตอนนั้น อดีตสามีของเธอ (พ่อของคริส) เป็นคนจัดการเรื่องศพของลูกชาย สุดท้ายเธอได้รับเพียงสร้อยคอเส้นหนึ่ง พร้อมกับโกศบรรจุเถ้ากระดูก
ทว่าภายหลังจากการสืบค้นเรื่องราว คิมพบว่า ศพของลูกชายเธอไม่ได้ถูกเผา เธอจึงติดต่อไปยังกรมตำรวจท้องถิ่นเพื่อขอภาพถ่ายที่ถ่ายในที่เกิดเหตุ เธออ้างว่า มีรูปภาพเก้าอี้ที่มีสายรัดติดอยู่ ส่วนศพของลูกชายมีรอยฟกช้ำ และบาดแผลเต็มตัว มีรอยร้าวที่กะโหลกตรงขมับขวา นอกจากนี้ยังมีรอยคราบแห้ง ๆ ติดอยู่ที่ริมฝีปากของเขาอย่างเห็นได้ชัด
การเสียชีวิตของลูกชายกลายเป็นปริศนาที่ฝังอยู่ในใจของแม่เรื่อยมา จนกระทั่งวันหนึ่งในปี 2561 เมื่อเธอได้มีโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการออนไลน์ของ Real Bodies ซึ่งจัดแสดงอยู่ที่โรงแรม Horseshoe ในลาสเวกัส โดยนำร่างของมนุษย์จริงที่ผ่านการถนอมรักษาไว้อย่างสมบูรณ์แบบมาจัดแสดง เพื่อให้ผู้คนได้ศึกษาด้านกายวิภาคและสรีรวิทยา และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์
"ฉันรู้ว่าเป็นเขา มันเจ็บปวดอย่างเหลือเชื่อที่ได้เห็นสิ่งนั้น คำพูดของฉันไม่อาจบรรยายความรู้สึกที่ลงลึกไปถึงสุดขั้วหัวใจของฉันและครอบครัว ฉันกำลังดูศพของลูกชายที่ถูกถลกหนังและชำแหละ มันเจ็บปวดใจมาก"
คิมขอให้ทางนิทรรศการทำการตรวจดีเอ็นเอในร่างดังกล่าว เนื่องจากเชื่อว่าเป็นลูกชายของเธอ ทั้งนี้ หลังจากที่เธอแจ้งเรื่องไป เธอกลับพบว่า ทางผู้จัดงานได้ย้ายร่างดังกล่าวจากที่จัดแสดงไปยังเมืองยูเนียนซิตี ในรัฐเทนเนสซี และหลังจากนั้นเธอก็ไม่สามารถติดตามได้อีก
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ LADbible เผยว่า มีแม่คนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ได้แชร์เรื่องราวที่น่าตกตะลึง เมื่อเธอได้ไปชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ แต่กลับต้องขนลุกไปทั้งตัว เมื่อพบว่า "ร่าง" หนึ่งที่เธอกำลังเข้าไปเยี่ยมชมนั้น มีความคล้ายคลึงกับลูกชายของเธอที่เสียชีวิตไปอย่างมาก จนเธอเชื่อว่าเป็นลูกชายของเธอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kim Erick Smith
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kim Erick Smith
หลังจากคิมพยายามทำเรื่องร้องเรียนอยู่หลายครั้ง ทางเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนจึงได้ดำเนินการนำเลือดตัวอย่างของคริสที่ถูกเก็บเอาไว้ ไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยละเอียด ก่อนที่ผลจะออกมาเป็นที่น่าตกใจว่า พบไซยาไนด์ในร่างกายของเขาในปริมาณที่เป็นอันตราย ด้วยเหตุนี้ สาเหตุการเสียชีวิตของเขาจึงถูกเปลี่ยนเป็น "พิษจากไซยาไนด์"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kim Erick Smith
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kim Erick Smith
ในปี 2557 คณะลูกขุนใหญ่ในเขตเอลลิสเคาน์ตีได้เริ่มการสอบสวนคดีฆาตกรรม เพื่อหาคำตอบว่าคริสได้รับไซยาไนด์หรือไม่ แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาถูกฆ่า และไม่พบร่องรอยว่ามีผู้ก่อเหตุคนอื่น ดังนั้น การเสียชีวิตของเขาจึงถูกตัดสินว่า "เป็นการฆ่าตัวตายโดยไม่ทราบสาเหตุ"
เมื่อคิมเห็นร่าง ๆ หนึ่งที่ชื่อว่า "Thinker" เธอรู้สึกขนลุกในทันที เธอสังเกตว่าร่างนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับลูกชายของเธอ รวมไปถึงส่วนที่เป็นรอยร้าวที่กะโหลก นอกจากนี้ เธอยังเชื่อว่า รอยสักของลูกชายถูกลบออกไปจากร่างดังกล่าวเพื่อต้องการปกปิดตัวตน กล่าวหาว่าบริเวณที่คริสสักถูกโกนออกเพื่อปกปิดตัวตนของศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kim Erick Smith
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kim Erick Smith
ด้านตัวแทนผู้จัดนิทรรศการดังกล่าว ได้เผยกับรายงานของเดอะซัน ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยยืนยันว่าไม่มีมูลข้อเท็จจริง โดยกล่าวว่า "เราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว แต่ร่างตัวอย่างที่อ้างอิงถึงไม่สามารถเชื่อมโยงกับบุคคลที่ระบุชื่อในคำกล่าวอ้างเหล่านี้ได้ ตัวอย่างทั้งหมดมาจากแหล่งที่มีจริยธรรม และไม่สามารถระบุตัวตนทางชีวภาพได้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำให้มั่นใจว่าสิ่งที่จัดแสดงทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมและกฎหมายอย่างที่สุด"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kim Erick Smith
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kim Erick Smith
ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก Kim Erick Smith