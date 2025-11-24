ชี้เป้า 2 จีนเทา VIP ถูกย้ายไปไหน - จี้ ปปง. ยึดทรัพย์ ผบ.เรือนจำ แฉรีดเงินจีนเทาหลักล้าน

ชี้เป้า 2 ผู้ต้องขังจีนเทา ถูกย้ายไปไหน ด้าน สนธิญา จี้ ปปง. สอบเส้นทางการเงิน - ยึดทรัพย์ ผบ.เรือนจำ กับ จนท. ที่เอี่ยวห้องลับ คุก VIP รีดเงินจีนเทาหลักล้าน
ภาพจาก : ช่อง 3
คืบหน้า วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า แหล่งข่าวระดับสูงที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในกรมราชทัณฑ์ เผยข้อมูลกับทีมข่าวช่อง 3 หลังมีเพจอ้างว่ากรมราชทัณฑ์มีคำสั่งย้ายข้าราชการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ 22 คน ที่มีเอี่ยวกับคดีห้องลับผู้ต้องขังจีน โดยชี้ว่า คำสั่งนั้นเป็นเพียงการโยกย้ายเจ้าหน้าที่เพียง 19 คนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเท่านั้น ซึ่งคำสั่งจะมีผลจนกว่าการสอบสวนถึงที่สุด
ภาพจาก : ช่อง 3
ส่วนผู้ต้องขังชาวจีน 2 คน ที่มีสัมพันธ์กับสาวในห้องลับ มีรายงานว่าถูกย้ายไปยังเรือจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นเรือนจำความมั่นคงสูง Super max โดยคนหนึ่งอยู่ระหว่างรอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน อีกคนเป็นผู้ต้องขังคดีปลอมแปลงเอกสารราชการหรือปลอมบัตรประชาชน
ขณะเดียวกัน ไทยพีบีเอส รายงานว่า นายสนธิญา สวัสดี ได้เข้ายื่นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ยึด และอายัดทรัพย์สินของ นายมานพ ชมชื่น อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเอื้อประโยชน์ปล่อยให้ผู้ต้องขังกระทำผิดในเรือนจำ โดยลักลอบนำหญิงชาวจีนเข้ามาในพื้นที่เรือนจำ
โดย นายสนธิญา ชี้ว่า พฤติการณ์ของ ผบ.เรือนจำ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโดยไม่มีความเกรงกลัวกฎหมาย จากข้อมูลที่ได้รับแจ้ง พบว่า ผบ.เรือนจำ เคยเรียกรับเงินจากกลุ่มผู้ต้องขังจีนเทาหลักล้านบาท ตั้งแต่ 3 - 15 ล้านบาท
แต่มีการรับเงินที่ต่างประเทศ ไม่ผ่านระบบธุรกรรมทางการเงินในไทย จึงต้องการให้ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงิน รวมไปถึงคนในครอบครัวอาจเข้าข่ายกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี 2542 ตามข้อ 5 ,6, 10, 11 ,17 และข้อ 18
ทั้งนี้ มีตัวแทนมารับหนังสือ คือ นายสุทธิศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และ รองโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะนำไปพิจารณาตรวจสอบ ว่าเข้าข่ายในการกระทำความผิดตามข้อกฎหมายหรือไม่ ก่อนที่จะดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และอายัดทรัพย์สินต่อไป
ภาพจาก : ช่อง 3
จากข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ จนถูกยกเป็นเคสคุก VIP พาผู้หญิงเข้าไปปรนเปรอผู้ต้องหาจีนเทา แถมยังมีเจ้าหน้าที่เรือนจำมีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย จนมีการย้ายบางส่วนออกไปจากพื้นที่แล้วนั้น
คืบหน้า วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า แหล่งข่าวระดับสูงที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในกรมราชทัณฑ์ เผยข้อมูลกับทีมข่าวช่อง 3 หลังมีเพจอ้างว่ากรมราชทัณฑ์มีคำสั่งย้ายข้าราชการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ 22 คน ที่มีเอี่ยวกับคดีห้องลับผู้ต้องขังจีน โดยชี้ว่า คำสั่งนั้นเป็นเพียงการโยกย้ายเจ้าหน้าที่เพียง 19 คนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเท่านั้น ซึ่งคำสั่งจะมีผลจนกว่าการสอบสวนถึงที่สุด
สำหรับ 19 คนนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วน 3 คน หัวหน้าฝ่ายควบคุมแดนหรือ ผบ.แดน ที่มีปัญหา (แดน 4 6 และ 8) 3 คน และเจ้าหน้าที่เรือนจำประจำแดนที่มีปัญหา (แดน 2 4 6 และ 8) อีก 13 คน รวมเป็น 19 คน อย่างไก็ตาม อีก 3 คนที่เหลือคือการโยกย้ายเจ้าหน้าที่เรือนจำอื่น ให้เข้ามาช่วยราชการพิเศษที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
ภาพจาก : ช่อง 3
ดังนั้นไม่ใช่ว่าทั้ง 22 คนที่โยกย้ายจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด มีเพียง 19 คนเท่านั้น ที่ต้องโยกย้ายตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ส่วนผู้ต้องขังชาวจีน 2 คน ที่มีสัมพันธ์กับสาวในห้องลับ มีรายงานว่าถูกย้ายไปยังเรือจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นเรือนจำความมั่นคงสูง Super max โดยคนหนึ่งอยู่ระหว่างรอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน อีกคนเป็นผู้ต้องขังคดีปลอมแปลงเอกสารราชการหรือปลอมบัตรประชาชน
ขณะเดียวกัน ไทยพีบีเอส รายงานว่า นายสนธิญา สวัสดี ได้เข้ายื่นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ยึด และอายัดทรัพย์สินของ นายมานพ ชมชื่น อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเอื้อประโยชน์ปล่อยให้ผู้ต้องขังกระทำผิดในเรือนจำ โดยลักลอบนำหญิงชาวจีนเข้ามาในพื้นที่เรือนจำ
โดย นายสนธิญา ชี้ว่า พฤติการณ์ของ ผบ.เรือนจำ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโดยไม่มีความเกรงกลัวกฎหมาย จากข้อมูลที่ได้รับแจ้ง พบว่า ผบ.เรือนจำ เคยเรียกรับเงินจากกลุ่มผู้ต้องขังจีนเทาหลักล้านบาท ตั้งแต่ 3 - 15 ล้านบาท
แต่มีการรับเงินที่ต่างประเทศ ไม่ผ่านระบบธุรกรรมทางการเงินในไทย จึงต้องการให้ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงิน รวมไปถึงคนในครอบครัวอาจเข้าข่ายกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี 2542 ตามข้อ 5 ,6, 10, 11 ,17 และข้อ 18
ทั้งนี้ มีตัวแทนมารับหนังสือ คือ นายสุทธิศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และ รองโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะนำไปพิจารณาตรวจสอบ ว่าเข้าข่ายในการกระทำความผิดตามข้อกฎหมายหรือไม่ ก่อนที่จะดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และอายัดทรัพย์สินต่อไป