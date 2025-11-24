HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชี้เป้า 2 จีนเทา VIP ถูกย้ายไปไหน - จี้ ปปง. ยึดทรัพย์ ผบ.เรือนจำ แฉรีดเงินจีนเทาหลักล้าน

          ชี้เป้า 2 ผู้ต้องขังจีนเทา ถูกย้ายไปไหน ด้าน สนธิญา จี้ ปปง. สอบเส้นทางการเงิน - ยึดทรัพย์ ผบ.เรือนจำ กับ จนท. ที่เอี่ยวห้องลับ คุก VIP รีดเงินจีนเทาหลักล้าน 


คุก VIP
ภาพจาก : ช่อง 3

          จากข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ จนถูกยกเป็นเคสคุก VIP พาผู้หญิงเข้าไปปรนเปรอผู้ต้องหาจีนเทา แถมยังมีเจ้าหน้าที่เรือนจำมีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย จนมีการย้ายบางส่วนออกไปจากพื้นที่แล้วนั้น

          คืบหน้า วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า แหล่งข่าวระดับสูงที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในกรมราชทัณฑ์ เผยข้อมูลกับทีมข่าวช่อง 3 หลังมีเพจอ้างว่ากรมราชทัณฑ์มีคำสั่งย้ายข้าราชการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ 22 คน ที่มีเอี่ยวกับคดีห้องลับผู้ต้องขังจีน โดยชี้ว่า คำสั่งนั้นเป็นเพียงการโยกย้ายเจ้าหน้าที่เพียง 19 คนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเท่านั้น ซึ่งคำสั่งจะมีผลจนกว่าการสอบสวนถึงที่สุด 

          สำหรับ 19 คนนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วน 3 คน หัวหน้าฝ่ายควบคุมแดนหรือ ผบ.แดน ที่มีปัญหา (แดน 4 6 และ 8) 3 คน และเจ้าหน้าที่เรือนจำประจำแดนที่มีปัญหา (แดน 2 4 6 และ 8) อีก 13 คน รวมเป็น 19 คน อย่างไก็ตาม อีก 3 คนที่เหลือคือการโยกย้ายเจ้าหน้าที่เรือนจำอื่น ให้เข้ามาช่วยราชการพิเศษที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

คุก VIP
ภาพจาก : ช่อง 3

          ดังนั้นไม่ใช่ว่าทั้ง 22 คนที่โยกย้ายจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด มีเพียง 19 คนเท่านั้น ที่ต้องโยกย้ายตามขั้นตอนทางกฎหมาย 

          ส่วนผู้ต้องขังชาวจีน 2 คน ที่มีสัมพันธ์กับสาวในห้องลับ มีรายงานว่าถูกย้ายไปยังเรือจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นเรือนจำความมั่นคงสูง Super max โดยคนหนึ่งอยู่ระหว่างรอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน อีกคนเป็นผู้ต้องขังคดีปลอมแปลงเอกสารราชการหรือปลอมบัตรประชาชน

          ขณะเดียวกัน ไทยพีบีเอส รายงานว่า นายสนธิญา สวัสดี ได้เข้ายื่นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ยึด และอายัดทรัพย์สินของ นายมานพ ชมชื่น อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเอื้อประโยชน์ปล่อยให้ผู้ต้องขังกระทำผิดในเรือนจำ โดยลักลอบนำหญิงชาวจีนเข้ามาในพื้นที่เรือนจำ
 
          โดย นายสนธิญา ชี้ว่า พฤติการณ์ของ ผบ.เรือนจำ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโดยไม่มีความเกรงกลัวกฎหมาย จากข้อมูลที่ได้รับแจ้ง พบว่า ผบ.เรือนจำ เคยเรียกรับเงินจากกลุ่มผู้ต้องขังจีนเทาหลักล้านบาท ตั้งแต่ 3 - 15 ล้านบาท

          แต่มีการรับเงินที่ต่างประเทศ ไม่ผ่านระบบธุรกรรมทางการเงินในไทย จึงต้องการให้ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงิน รวมไปถึงคนในครอบครัวอาจเข้าข่ายกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี 2542 ตามข้อ 5 ,6, 10, 11 ,17 และข้อ 18

          ทั้งนี้ มีตัวแทนมารับหนังสือ คือ นายสุทธิศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และ รองโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะนำไปพิจารณาตรวจสอบ ว่าเข้าข่ายในการกระทำความผิดตามข้อกฎหมายหรือไม่ ก่อนที่จะดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และอายัดทรัพย์สินต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3ThaiPBS

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชี้เป้า 2 จีนเทา VIP ถูกย้ายไปไหน - จี้ ปปง. ยึดทรัพย์ ผบ.เรือนจำ แฉรีดเงินจีนเทาหลักล้าน โพสต์เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:28:47
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย