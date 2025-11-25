HILIGHT
ภาพบีบหัวใจ แม้น้ำไม่ไหล ไฟไม่มี แต่จะดูแลเด็ก ๆ อย่างดี ซูฮกใจบุคลากร รพ.หาดใหญ่


          ภาพบีบหัวใจ จากโรงพยาบาลหาดใหญ่ แม้น้ำไม่ไหล ไฟไม่มี แต่จะดูแลเด็ก ๆ อย่างดี ซูฮกใจบุคลากรการแพทย์ ยังยืนหยัดทำหน้าที่ แม้เจอน้ำท่วมหาดใหญ่


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปาซียะห์ เถาะ

          สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ยังคงเป็นวิกฤติที่มีผู้ประสบภัยจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่เจอน้ำท่วมสูงมากจนถึงหลังคาบ้าน ขณะที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในจุดที่ได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน
          
          แต่แม้จะมีน้ำท่วมหาดใหญ่จนน้ำทะลักท่วมโรงพยาบาล กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังคงต้องทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ซึ่งล่าสุด (24 พฤศจิกายน 2568) ก็ได้ปรากฏภาพจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก ปาซียะห์ เถาะ เผยให้เห็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในวอร์ด NMCU หรือหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด ที่ยังคงดูแลเด็กน้อยทั้งหลายอย่างใกล้ชิด ภายใต้แสงไฟดวงเล็ก ๆ
          

          พร้อมระบุข้อความว่า "พ่อ ๆ แม่ ๆ ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ เราจะดูแลอย่างดี ถึงไฟไม่มี นํ้าไม่ไหล เราจะดูแลพวกเค้าอย่างดี เราดูแลคนไข้เปรียบเสมือนลูกตัวเองคนหนึ่ง พวกเด็ก ๆ มีความอดทนมาก ๆ เลยนะคะ ไม่งอแงเลย #NMCU #โรงพยาบาลหาดใหญ่"




ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปาซียะห์ เถาะ
          
          รวมถึงมีการโพสต์คลิป ระบุว่า "พวกเราจะดูหลพวกหนูอย่างดีเลยนะ ให้นอนหลับ กินอิ่ม แต่หนู ๆ ต้องอดทนนะ เด็กน้อยทั้งหลาย"
          
          นับเป็นภาพบีบหัวใจแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ยังคงสู้อย่างถึงที่สุดแม้ในสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ซึ่งก็มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้บุคลกรทุกท่าน และขอบคุณที่ดูแลเด็ก ๆ อย่างเต็มที่ หวังว่าทุก ๆ คนจะปลอดภัย และอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเช่นกัน 

โพสต์เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:17:54
