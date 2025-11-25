HILIGHT
นาทีหดหู่ เปิ้ล นาคร หลั่งน้ำตา ชาวบ้านร้องให้ช่วยทั่วหาดใหญ่ แต่เจ็ตสกีติด เข้าช่วยใครไม่ได้

            เปิ้ล นาคร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ แต่เจ็ตสกีเสีย ระหว่างทางได้ยินเสียงชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือระงม สุดสงสารแต่จนหลั่งน้ำตา รับเกินกำลังที่จะช่วยได้ 

เปิ้ล นาคร ร่ำไห้กลางน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กษมา ศิลาชัย

            กลายเป็นภาพเหตุการณ์ที่สะเทือนใจอย่างมาก กรณี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เปิ้ล นาคร ศิลาชัย ซึ่งเป็นจิตอาสาลงไปช่วยเหลือชาวหาดใหญ่ จ.สงขลา จากสถาการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ แต่ก็เจออุปสรรคครั้งใหญ่ เมื่อเจ็ตสกีเสีย ทำให้ติดอยู่บนหลังคา เป็นผู้ประสบภัยอย่างไม่ทันตั้งตัวเช่นกัน

เปิ้ล นาคร ร่ำไห้กลางน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กษมา ศิลาชัย

เปิ้ล นาคร ร่ำไห้กลางน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กษมา ศิลาชัย

            ต่อมามีทีมงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เปิ้ล นาคร ออกมาได้สำเร็จ แต่ระหว่างทาง พบว่ามีเสียงชาวบ้านตะโกนขอความช่วยเหลือตลอดเส้นทางที่ถูกน้ำท่วม จนทำให้เปิ้ลถึงกับหลั่งน้ำตา พร้อมเปิดใจว่า "กำลังเราไม่พอ เราไม่รู้จะช่วยใครได้แล้ว คนเยอะมากต้องการออกจากบ้าน (ร้องไห้) ทุกคนกำลังจะตายหมดแล้ว ..."

เปิ้ล นาคร ร่ำไห้กลางน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กษมา ศิลาชัย

            ด้าน จูน กษมา ศิลาชัย โพสต์คลิปดังกล่าวในเพจ พร้อมแคปชั่นว่า "วินาทีที่พี่ ๆ ตำรวจและพี่ ๆ ทหารไปช่วยพี่เปิ้ลออกมาได้ เมื่อสักครู่นี้ สถานการณ์ตอนนี้น่าสงสาร หดหู่มาก ทางทีมพี่เปิ้ลจะรีบนำทีมงานกลับไปรับพี่ ๆ นะคะ รอก่อนนะคะ กลับไปรับพี่ ๆ แน่นอน อาหารโรงครัวแม่จูนก็กำลังทำกันแบบไม่ได้พัก ส่งออกทุกมื้อ ทำอาหารให้เต็มที่สุด ๆ รอพรุ่งนี้นะคะ นาครกับทีมกลับไปวางแผนกันใหม่นะคะ #น้ำท่วมหาดใหญ่"




