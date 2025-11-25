นาทีหดหู่ เปิ้ล นาคร หลั่งน้ำตา ชาวบ้านร้องให้ช่วยทั่วหาดใหญ่ แต่เจ็ตสกีติด เข้าช่วยใครไม่ได้

เปิ้ล นาคร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ แต่เจ็ตสกีเสีย ระหว่างทางได้ยินเสียงชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือระงม สุดสงสารแต่จนหลั่งน้ำตา รับเกินกำลังที่จะช่วยได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กษมา ศิลาชัย
กลายเป็นภาพเหตุการณ์ที่สะเทือนใจอย่างมาก กรณี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เปิ้ล นาคร ศิลาชัย ซึ่งเป็นจิตอาสาลงไปช่วยเหลือชาวหาดใหญ่ จ.สงขลา จากสถาการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ แต่ก็เจออุปสรรคครั้งใหญ่ เมื่อเจ็ตสกีเสีย ทำให้ติดอยู่บนหลังคา เป็นผู้ประสบภัยอย่างไม่ทันตั้งตัวเช่นกัน
ต่อมามีทีมงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เปิ้ล นาคร ออกมาได้สำเร็จ แต่ระหว่างทาง พบว่ามีเสียงชาวบ้านตะโกนขอความช่วยเหลือตลอดเส้นทางที่ถูกน้ำท่วม จนทำให้เปิ้ลถึงกับหลั่งน้ำตา พร้อมเปิดใจว่า "กำลังเราไม่พอ เราไม่รู้จะช่วยใครได้แล้ว คนเยอะมากต้องการออกจากบ้าน (ร้องไห้) ทุกคนกำลังจะตายหมดแล้ว ..."
ด้าน จูน กษมา ศิลาชัย โพสต์คลิปดังกล่าวในเพจ พร้อมแคปชั่นว่า "วินาทีที่พี่ ๆ ตำรวจและพี่ ๆ ทหารไปช่วยพี่เปิ้ลออกมาได้ เมื่อสักครู่นี้ สถานการณ์ตอนนี้น่าสงสาร หดหู่มาก ทางทีมพี่เปิ้ลจะรีบนำทีมงานกลับไปรับพี่ ๆ นะคะ รอก่อนนะคะ กลับไปรับพี่ ๆ แน่นอน อาหารโรงครัวแม่จูนก็กำลังทำกันแบบไม่ได้พัก ส่งออกทุกมื้อ ทำอาหารให้เต็มที่สุด ๆ รอพรุ่งนี้นะคะ นาครกับทีมกลับไปวางแผนกันใหม่นะคะ #น้ำท่วมหาดใหญ่"