ทร. ส่ง ร.ล.จักรีนฤเบศร ช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ชี้เป้าจุดรับบริจาค - สายด่วน ขอความช่วยเหลือ

กองทัพเรือ ส่ง ร.ล.จักรีนฤเบศร - ฮ. 2 ลำ เข้าช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ พร้อมขนของบรรเทาทุกข์ ชี้เป้าจุดรับบริจาค - ต้องการความช่วยเหลือด่วน ติดต่อที่ไหน
ภาพจาก กองทัพเรือ Royal Thai Navy
จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ที่มีประชาชนจำนวนมากยังเฝ้ารอการช่วยเหลือ โดยมีหลายภาคส่วนรวมถึงอาสาสมัครนำกำลังเข้าช่วย ท่ามกลางความห่วงใยที่ผู้คนจากพื้นที่อื่น ๆ ร่วมส่งกำลังใจไปยังพี่น้องทางภาคใต้นั้น
ล่าสุด (25 พฤศจิกายน 2568) กองทัพเรือ รายงานว่า พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดภาคใต้มาตั้งแต่ต้น และได้ให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ของกองทัพเรือในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น สงขลา สตูล นราธิวาส สุราษฎร์ธานี เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง
อย่างไรก็ตาม เมื่อเห็นว่าสถานการณ์ยังคงมีความรุนแรง จึงได้สั่งการให้กองเรือยุทธการ จัดหน่วยเรือบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกำลังพล เรือยาง จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และอากาศยาน เข้าให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเร็ว
โดยมีภารกิจเร่งด่วน ได้แก่
1. ลำเลียงอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังประชาชนที่ติดอยู่พื้นที่ประสบภัยที่เข้าถึงยาก
2. เคลื่อนย้าย - อพยพประชาชนออกจากจุดวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
3. สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการฟื้นฟูเบื้องต้น และตรวจประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
สำหรับหน่วยเรือบรรเทาสาธารณภัย จะประกอบกำลังด้วย ร.ล.จักรีนฤเบศร พร้อมเฮลิคอปเตอร์จำนวน 2 ลำ พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ จะออกเดินทางในกลางดึกของคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน โดยจะลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปกับเรือด้วย
กองทัพเรือขอยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่สุด ทั้งนี้กองทัพเรือขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทุกคน ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วและปลอดภัย
ช่องทางบริจาค ช่วยเหลือน้ำท่วม
กองทัพเรือ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยประชาชน หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิที่ประสงค์จะร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็นต่าง ๆ สามารถบริจาคได้ที่ "กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ" เลขที่ 200 ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (ในเวลาราชการ 08.00 - 16.30 น.)
ภาพจาก กองทัพเรือ Royal Thai Navy
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร. 02 475 3023
- นาวาโท ประทีป ศรีโหมดสุข โทร. 089-6058812
- เรือเอก เอนก ศิริพจนาทิพย์ โทร. 061-8726972
- เรือโท ชลกร เหล่าใหญ่. โทร. 061-8195492
- หน่วยทหารเรือในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน
ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อที่ไหน
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) สายด่วน โทร. 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง
ภาพจาก กองทัพเรือ Royal Thai Navy
ภาพจาก กองทัพเรือ Royal Thai Navy
พื้นที่รับผิดชอบ ศบภ.ทรภ.2
- นบภ.ที่ 6 สภานีเรือสมุย (อ.เกาะสมุย, อ.เกาะพะงัน) โทร. 091-815-6979
- นบภ.ที่ 5 ฉก.321 (อ.ขนอม) โทร. 095-072-7563
- นบภ.ที่ 1 ฐท.สข.ฯ (อ.ระโนด) โทร. 083-024-6699
- นบภ.ที่ 2 กอง รปภ.ฯ (อ.สิงหนคร) โทร. 089-974-8856
- นบภ.ที่ 4 พัน.ร.8ฯ (อ.เมืองสงขลา) โทร. 099-451-4949
- นบภ.ที่ 3 พัน.สห.ทร.ที่ 3ฯ (อ.จะนะ) โทร. 089-977-3979
- พื้นที่อื่น ๆ โทร. 074-325-804
รู้จัก ร.ล.จักรีนฤเบศร
เรือหลวงจักรีนฤเบศร (ร.ล.จักรีนฤเบศร) เป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ของราชนาวีไทย เป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน กองทัพเรือ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับเฮลิคอปเตอร์หลากหลายรุ่น พร้อมทั้งลานบินและโรงเก็บสำหรับเฮลิคอปเตอร์ เหมาะสมกับการปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลและในทะเลที่มีสภาพอากาศยากลำบาก
ในยามปกติ เรือหลวงจักรีนฤเบศร จะเป็นฐานปฏิบัติ การคุ้มครองประโยชน์ของชาติทางทะเล ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเล
ในยามสงคราม เรือหลวงจักรีนฤเบศรจะเป็นเรือธง คือเรือที่ทำหน้าที่ควบคุมและบังคับบัญชากองเรือในทะเล เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานป้องกันภัยทางอากาศ การต่อสู้ทางน้ำ และปราบเรือดำน้ำของผู้ที่เข้ามารุกรานประเทศ
ร.ล.จักรีนฤเบศร เป็นส่วนสำคัญในปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพเรือ โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติที่ต้องการการตอบสนองรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่กว้าง
ขอบคุณข้อมูลจาก กองทัพเรือ Royal Thai Navy