HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ทร. ส่ง ร.ล.จักรีนฤเบศร ช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ชี้เป้าจุดรับบริจาค - สายด่วน ขอความช่วยเหลือ

          กองทัพเรือ ส่ง ร.ล.จักรีนฤเบศร - ฮ. 2 ลำ เข้าช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ พร้อมขนของบรรเทาทุกข์ ชี้เป้าจุดรับบริจาค - ต้องการความช่วยเหลือด่วน ติดต่อที่ไหน

น้ำท่วมภาคใต้
ภาพจาก กองทัพเรือ Royal Thai Navy

          จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ที่มีประชาชนจำนวนมากยังเฝ้ารอการช่วยเหลือ โดยมีหลายภาคส่วนรวมถึงอาสาสมัครนำกำลังเข้าช่วย ท่ามกลางความห่วงใยที่ผู้คนจากพื้นที่อื่น ๆ ร่วมส่งกำลังใจไปยังพี่น้องทางภาคใต้นั้น 

          ล่าสุด (25 พฤศจิกายน 2568) กองทัพเรือ รายงานว่า พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดภาคใต้มาตั้งแต่ต้น และได้ให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ของกองทัพเรือในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น สงขลา สตูล นราธิวาส สุราษฎร์ธานี เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง

          อย่างไรก็ตาม เมื่อเห็นว่าสถานการณ์ยังคงมีความรุนแรง จึงได้สั่งการให้กองเรือยุทธการ จัดหน่วยเรือบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกำลังพล เรือยาง จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และอากาศยาน เข้าให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเร็ว 

โดยมีภารกิจเร่งด่วน ได้แก่


          1. ลำเลียงอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังประชาชนที่ติดอยู่พื้นที่ประสบภัยที่เข้าถึงยาก

          2. เคลื่อนย้าย - อพยพประชาชนออกจากจุดวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย

          3. สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการฟื้นฟูเบื้องต้น และตรวจประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย

          สำหรับหน่วยเรือบรรเทาสาธารณภัย จะประกอบกำลังด้วย ร.ล.จักรีนฤเบศร พร้อมเฮลิคอปเตอร์จำนวน 2 ลำ พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ จะออกเดินทางในกลางดึกของคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน โดยจะลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปกับเรือด้วย 

          กองทัพเรือขอยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่สุด ทั้งนี้กองทัพเรือขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทุกคน ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วและปลอดภัย

ช่องทางบริจาค ช่วยเหลือน้ำท่วม 


          กองทัพเรือ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยประชาชน หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิที่ประสงค์จะร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็นต่าง ๆ สามารถบริจาคได้ที่ "กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ" เลขที่ 200 ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (ในเวลาราชการ 08.00 - 16.30 น.)

น้ำท่วมภาคใต้
ภาพจาก กองทัพเรือ Royal Thai Navy

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 


          - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร. 02 475 3023 
          - นาวาโท ประทีป ศรีโหมดสุข โทร. 089-6058812 
          - เรือเอก เอนก ศิริพจนาทิพย์ โทร. 061-8726972 
          - เรือโท ชลกร เหล่าใหญ่. โทร. 061-8195492 
          - หน่วยทหารเรือในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน


ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อที่ไหน


          ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) สายด่วน โทร. 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง 

น้ำท่วมภาคใต้
ภาพจาก กองทัพเรือ Royal Thai Navy

น้ำท่วมภาคใต้
ภาพจาก กองทัพเรือ Royal Thai Navy

พื้นที่รับผิดชอบ ศบภ.ทรภ.2


          - นบภ.ที่ 6 สภานีเรือสมุย (อ.เกาะสมุย, อ.เกาะพะงัน) โทร. 091-815-6979
          - นบภ.ที่ 5 ฉก.321 (อ.ขนอม) โทร. 095-072-7563
          - นบภ.ที่ 1 ฐท.สข.ฯ (อ.ระโนด) โทร. 083-024-6699
          - นบภ.ที่ 2 กอง รปภ.ฯ (อ.สิงหนคร) โทร. 089-974-8856
          - นบภ.ที่ 4 พัน.ร.8ฯ (อ.เมืองสงขลา) โทร. 099-451-4949
          - นบภ.ที่ 3 พัน.สห.ทร.ที่ 3ฯ (อ.จะนะ) โทร. 089-977-3979
          - พื้นที่อื่น ๆ โทร. 074-325-804

รู้จัก ร.ล.จักรีนฤเบศร 


          เรือหลวงจักรีนฤเบศร (ร.ล.จักรีนฤเบศร) เป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ของราชนาวีไทย เป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน กองทัพเรือ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับเฮลิคอปเตอร์หลากหลายรุ่น พร้อมทั้งลานบินและโรงเก็บสำหรับเฮลิคอปเตอร์ เหมาะสมกับการปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลและในทะเลที่มีสภาพอากาศยากลำบาก

          ในยามปกติ เรือหลวงจักรีนฤเบศร จะเป็นฐานปฏิบัติ การคุ้มครองประโยชน์ของชาติทางทะเล ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเล

          ในยามสงคราม เรือหลวงจักรีนฤเบศรจะเป็นเรือธง คือเรือที่ทำหน้าที่ควบคุมและบังคับบัญชากองเรือในทะเล เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานป้องกันภัยทางอากาศ การต่อสู้ทางน้ำ และปราบเรือดำน้ำของผู้ที่เข้ามารุกรานประเทศ

          ร.ล.จักรีนฤเบศร เป็นส่วนสำคัญในปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพเรือ โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติที่ต้องการการตอบสนองรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่กว้าง


ขอบคุณข้อมูลจาก กองทัพเรือ Royal Thai Navy 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทร. ส่ง ร.ล.จักรีนฤเบศร ช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ชี้เป้าจุดรับบริจาค - สายด่วน ขอความช่วยเหลือ อัปเดตล่าสุด 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11:27:47 1,645 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย