เหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ยังน่าห่วง ล่าสุดเปิดช่องทางผ่านแอปฯ Traffy Fondue ให้ประชาชนแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้สะดวกยิ่งขึ้น
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้นำแอปพลิเคชัน Traffy Fondue มาใช้ช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ประสบภัยแจ้งเหตุได้สะดวกขึ้น และให้ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว
1. สำหรับประชาชนหรือผู้ประสบภัยที่ต้องการขอความช่วยเหลือ
สามารถแจ้งสถานการณ์และขอความช่วยเหลือได้ว่า อยู่ที่ไหน ? ต้องการความช่วยเหลืออะไร ? เช่น สิ่งของจำเป็น อาหาร ยา ที่พัก ฯลฯ
2. สำหรับผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ - บริจาค
ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หน่วยงาน มูลนิธิ หรืออาสาสมัคร สามารถแจ้งสิ่งที่ต้องการบริจาคหรือให้การช่วยเหลือได้ เช่น สิ่งของ อาหาร ยา ที่พัก แรงงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือการขนส่งต่าง ๆ
3. สำหรับ อว. หรือหน้าบริหารจัดการเรื่องแจ้ง
อว. จะทำหน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการข้อมูลที่ได้รับ ผ่านระบบดังนี้
3.1 ช่องทางจัดการข้อมูล
- แอป Fondue Manager
- เว็บไซต์ citydata.traffy.in.th
3.2 ระบบสนับสนุนการช่วยเหลือ
- ทำให้การส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น
- แสดงแผนที่ภาพรวม ทั้งฝั่ง “ความต้องการ” และ “ผู้ให้ความช่วยเหลือ”
- ช่วยให้ติดตามสถานการณ์และจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้ประสบภัยแจ้งขอความช่วยเหลือ ผ่านแอปฯ Traffy Fondue
- แจ้งสถานการณ์
- แจ้งขอความช่วยเหลือ ว่าอยู่ที่ไหน? ต้องการอะไร? เช่น สิ่งของ อาหาร ยา ที่พัก ฯลฯ
วิธีเพิ่มเพื่อน Line traffy fondue
1. เปิดมือถือ → เพิ่มเพื่อนไลน์ “traffy fondue”
- ค้นหาในไลน์ : Traffy Fondue
- หรือ สแกน QR Code
2. กดเพิ่มเพื่อน
3. กดเมนู “ช่วยน้ำท่วม” เพื่อเริ่มต้นการแจ้ง
ขั้นตอนการแจ้งสถานการณ์
1. กดเมนู ช่วยน้ำท่วม
2. เลือกประเภทแจ้งสถานการณ์น้ำท่วม
3. แชร์ตำแหน่ง
4. พิมพ์รายละเอียดปัญหา หรือเรื่องที่แจ้ง
2. เลือกประเภทแจ้งสถานการณ์น้ำท่วม
3. แชร์ตำแหน่ง
4. พิมพ์รายละเอียดปัญหา หรือเรื่องที่แจ้ง
- พิกัด / สถานที่เกิดเหตุ
- วันที่แจ้งเรื่อง
- เบอร์ติดต่อกลับ
- จำนวนผู้ประสบภัย
- เคสด่วน จำนวนกี่คน โดยให้ระบุจำนวนด้วย เช่น
- ผู้ป่วย
- คนบาดเจ็บ
- เด็กเล็ก
5. ส่งภาพประกอบ
6. รอรับแผ่นสรุป
6. รอรับแผ่นสรุป
ระบบจะส่งให้ทีมงาน
เจ้าหน้าที่จะจัดข้อมูล และประสานไปยัง ทหาร – กู้ภัย – หน่วยงานในพื้นที่ ที่กำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
หมายเหตุสำคัญ :
- ในกรณีที่ผู้ประสบภัยแบตเตอรี่หมด หากญาติหรือเพื่อนบ้านได้รับข้อมูลมาก่อน สามารถแจ้งแทนในระบบได้เลย
- สำหรับระบบดังกล่าวเคยใช้ตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่แล้วผ่านฉลุย จึงคาดว่าระบบจะไม่ล่ม
ผู้ให้ความช่วยเหลือ - บริจาค
แจ้งผ่านแอปฯ Traffy Fondue
- ผู้ให้ความช่วยเหลือ เช่น ประชาชน หน่วยงาน มูลนิธิ อาสาสมัคร 2 แจ้งบริจาคสิ่งของ อาหาร ยา ที่พัก แรงงาน การขนส่ง อุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ
- แจ้งให้ความช่วยเหลือ
ขั้นตอนการแจ้งบริจาค/ช่วยเหลือ
1. กดเมนู ช่วยน้ำท่วม
2. เลือกประเภทบริจาค/ช่วยเหลือ
3. แชร์ตำาแหน่ง
4. พิมพ์รายละเอียดปัญหา
5. ส่งภาพประกอบ
6. รอรับแผ่นสรุป
2. เลือกประเภทบริจาค/ช่วยเหลือ
3. แชร์ตำาแหน่ง
4. พิมพ์รายละเอียดปัญหา
5. ส่งภาพประกอบ
6. รอรับแผ่นสรุป
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการเรื่องแจ้ง
อว ส่วนหน้าบริหารจัดการเรื่องแจ้ง
1. จัดการผ่าน
- แอป Fondue Manager
- เว็บไซต์ https://citydata.traffy.in.th/
- ทำให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ต้องการได้เร็วขึ้น
- แสดงแผนที่ภาพรวมทั้งความต้องการและการช่วยเหลือ
- ช่วยให้จัดการสถานการณ์ได้ดีขึ้น
ฝากช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้ให้ถึงคนในพื้นที่เยอะ ๆ นะคะ ยิ่งรู้เร็วก็ยิ่งช่วยกันได้ทันค่ะ
ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิร่วมกตัญญู