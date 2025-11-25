HILIGHT
เปิดช่องทางช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ แจ้งเหตุ - ขอความช่วยเหลือได้ที่ Traffy Fondue

          เหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ยังน่าห่วง ล่าสุดเปิดช่องทางผ่านแอปฯ Traffy Fondue ให้ประชาชนแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้สะดวกยิ่งขึ้น 
น้ำท่วมหาดใหญ่ แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือผ่าน Traffy Fondue

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้นำแอปพลิเคชัน Traffy Fondue มาใช้ช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ประสบภัยแจ้งเหตุได้สะดวกขึ้น และให้ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว

1. สำหรับประชาชนหรือผู้ประสบภัยที่ต้องการขอความช่วยเหลือ

          สามารถแจ้งสถานการณ์และขอความช่วยเหลือได้ว่า อยู่ที่ไหน ? ต้องการความช่วยเหลืออะไร ? เช่น สิ่งของจำเป็น อาหาร ยา ที่พัก ฯลฯ

2. สำหรับผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ - บริจาค

          ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หน่วยงาน มูลนิธิ หรืออาสาสมัคร สามารถแจ้งสิ่งที่ต้องการบริจาคหรือให้การช่วยเหลือได้ เช่น สิ่งของ อาหาร ยา ที่พัก แรงงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือการขนส่งต่าง ๆ

3. สำหรับ อว. หรือหน้าบริหารจัดการเรื่องแจ้ง

          อว. จะทำหน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการข้อมูลที่ได้รับ ผ่านระบบดังนี้

3.1 ช่องทางจัดการข้อมูล

  • แอป Fondue Manager
  • เว็บไซต์ citydata.traffy.in.th

3.2 ระบบสนับสนุนการช่วยเหลือ

  • ทำให้การส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น
  • แสดงแผนที่ภาพรวม ทั้งฝั่ง “ความต้องการ” และ “ผู้ให้ความช่วยเหลือ”
  • ช่วยให้ติดตามสถานการณ์และจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้ประสบภัยแจ้งขอความช่วยเหลือ ผ่านแอปฯ Traffy Fondue

  • แจ้งสถานการณ์
  • แจ้งขอความช่วยเหลือ ว่าอยู่ที่ไหน? ต้องการอะไร? เช่น สิ่งของ อาหาร ยา ที่พัก ฯลฯ

วิธีเพิ่มเพื่อน Line traffy fondue

น้ำท่วมหาดใหญ่ แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือผ่าน Traffy Fondue

1. เปิดมือถือ → เพิ่มเพื่อนไลน์ “traffy fondue”
  • ค้นหาในไลน์ : Traffy Fondue 
  • หรือ สแกน QR Code 
น้ำท่วมหาดใหญ่ แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือผ่าน Traffy Fondue

2. กดเพิ่มเพื่อน
3. กดเมนู “ช่วยน้ำท่วม” เพื่อเริ่มต้นการแจ้ง 

ขั้นตอนการแจ้งสถานการณ์

น้ำท่วมหาดใหญ่ แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือผ่าน Traffy Fondue

          1. กดเมนู ช่วยน้ำท่วม
          2. เลือกประเภทแจ้งสถานการณ์น้ำท่วม
          3. แชร์ตำแหน่ง
          4. พิมพ์รายละเอียดปัญหา หรือเรื่องที่แจ้ง 
  • พิกัด / สถานที่เกิดเหตุ
  • วันที่แจ้งเรื่อง
  • เบอร์ติดต่อกลับ
  • จำนวนผู้ประสบภัย
  • เคสด่วน จำนวนกี่คน โดยให้ระบุจำนวนด้วย เช่น
          - ผู้พิการ
          - ผู้ป่วย
          - คนบาดเจ็บ
          - เด็กเล็ก
          5. ส่งภาพประกอบ
          6. รอรับแผ่นสรุป

ระบบจะส่งให้ทีมงาน

          เจ้าหน้าที่จะจัดข้อมูล และประสานไปยัง  ทหาร – กู้ภัย – หน่วยงานในพื้นที่ ที่กำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 

หมายเหตุสำคัญ : 

  • ในกรณีที่ผู้ประสบภัยแบตเตอรี่หมด หากญาติหรือเพื่อนบ้านได้รับข้อมูลมาก่อน สามารถแจ้งแทนในระบบได้เลย
  • สำหรับระบบดังกล่าวเคยใช้ตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่แล้วผ่านฉลุย จึงคาดว่าระบบจะไม่ล่ม 

ผู้ให้ความช่วยเหลือ - บริจาค
แจ้งผ่านแอปฯ Traffy Fondue

  • ผู้ให้ความช่วยเหลือ เช่น ประชาชน หน่วยงาน มูลนิธิ อาสาสมัคร 2 แจ้งบริจาคสิ่งของ อาหาร ยา ที่พัก แรงงาน การขนส่ง อุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ 
  • แจ้งให้ความช่วยเหลือ

ขั้นตอนการแจ้งบริจาค/ช่วยเหลือ

น้ำท่วมหาดใหญ่ แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือผ่าน Traffy Fondue

          1. กดเมนู ช่วยน้ำท่วม
          2. เลือกประเภทบริจาค/ช่วยเหลือ 
          3. แชร์ตำาแหน่ง
          4. พิมพ์รายละเอียดปัญหา 
          5. ส่งภาพประกอบ
          6. รอรับแผ่นสรุป
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการเรื่องแจ้ง

อว ส่วนหน้าบริหารจัดการเรื่องแจ้ง

1. จัดการผ่าน 2. ระบบสนับสนุน
  • ทำให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ต้องการได้เร็วขึ้น
  • แสดงแผนที่ภาพรวมทั้งความต้องการและการช่วยเหลือ
  • ช่วยให้จัดการสถานการณ์ได้ดีขึ้น
น้ำท่วมหาดใหญ่ แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือผ่าน Traffy Fondue

ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิร่วมกตัญญู

          ฝากช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้ให้ถึงคนในพื้นที่เยอะ ๆ นะคะ ยิ่งรู้เร็วก็ยิ่งช่วยกันได้ทันค่ะ
ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิร่วมกตัญญู
