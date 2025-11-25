HILIGHT
อดีตนักโทษ เปิดราคาของต้องห้ามในเรือนจำ บุหรี่ 2 หมื่น– มือถือ 1 ล้าน มีเงินก็เป็นสมเด็จ


           อดีตนักโทษแฉราคาของต้องห้ามในเรือนจำ เผยบุหรี่ซองละ 2 หมื่น มือถือเครื่องละ 1.5 ล้าน คุยแฟน 1 ชม.ห้าหมื่นบาท ยาเสพติดราคาพุ่ง 10 เท่า

           วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 รายการโหนกระแส พูดคุยกรณีข่าวฉาวสะเทือนกรมราชทัณฑ์ หลังมีกระแสข่าวลือว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูง หรือบุคคลภายในเรือนจำ อำนวยความสะดวกให้กลุ่มทุนจีนสีเทาถึงในเรือนจำ ใช้เงินแลกความสะดวกสบาย หนักสุดคือเปิดทางให้นางแบบเข้ามาปรนเปรอได้ถึงที่ จนกลายเป็นคดีคุก VIP สุดอื้อฉาว
           
           อดีตผู้ต้องขัง เล่าว่า ในเรือนจำนั้น คนมีเงินจะถูกเรียกว่า "สมเด็จ" นอกนั้นก็พื้น ๆ ธรรมดาทั่วไป แต่ถ้ามีเงิน แล้วดูแลเด็กในบ้านได้ ดูแลคนรอบข้าง ก็เรียกสมเด็จ
           
           ที่เจอกับตัวคือมีเจ้าหน้าที่มาเสนอให้ใช้บริการพิเศษในเรือนจำ จ่ายจำนวน 50,000 บาท แลกกับเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้ได้คุยกับแฟนสาวเป็นการส่วนตัว บางคนก็โดนรีดเงินเพื่อแลกกับการไม่ถูกลงโทษขังเดี่ยวก็มี
           
           นอกจากนี้ ยังมีการเก็บเงินเพื่อแลกกับสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น
           
           - บุหรี่ ซองละ 20,000 บาท
           
           - ไฟแช็ก อันละ 500 บาท
           
           - โทรศัพท์มือถือ เครื่องละ 1.5 ล้าน
           
           - ยาเสพติด ราคาพุ่งจากเดิม 10 เท่า
           
           พบว่าผู้ต้องขังที่มีฐานะ ทำธุรกิจผิดกฎหมาย ก็มักจะตอบแทนเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเรือนจำ ที่รู้มาไม่ใช่แค่ให้เงิน แต่ให้เป็นรถเป็นบ้าน ตัวอยู่ข้างใน ยังสั่งการขายยาได้ บางคนเอายาเข้ามาในเรือนจำ ยาข้างนอก 1.4 แสน ข้างใน 2 ล้านก็มี 

ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส 

