เพจดังแฉต่อ น้องชายดาราไม่จบ ขู่ปล่อยคลิปลับหมอลำสาว หวังบิดหนี้ 6 แสน


          เพจดังแฉต่อ น้องชายดาราไม่จบ ใช้คลิปลับขู่แบล็กเมลหมอลำสาว หวังบิดหนี้ 6 แสน ฝ่ายหญิงแจ้งความทันที ลั่นไม่อาย มันเลยจุดนั้นมาแล้ว 

แฉน้องชาย ขู่ปล่อยคลิปลับหมอลำสาว หวังบิดหนี้
ภาพจาก โหนกระแส 

          จากกรณี นาเดียร์ อดีตหมอลำสาว ออกมาเปิดใจหลังสิ้นเนื้อประดาตัว เหตุถูกน้องชายดาราหลอกยืมเงินไป 6 แสนกว่า ขณะคบหากัน โดยที่อีกฝ่ายไม่คืนเงิน เป็นเหตุที่ทำเอาหนุ่ม กรรชัย ถึงกับบอกในโหนกระแสว่า คบกัน 3 ปี เจอกัน 3 ครั้ง ยืมเงินเกือบล้านนั้น 

          ล่าสุด (25 พฤศจิกายน 2568) เพจ บิ๊กเกรียน เปิดเผยข้อมูลภาคต่อดราม่าดังกล่าว โดยระบุว่า ฝ่ายน้องดารายังไม่จบ ขู่ปล่อยคลิปตอนวิดีโอคอลคุยกับเหยื่อสาว หวังแบล็กเมล์ให้หยุดทวงเงิน 


แฉน้องชาย ขู่ปล่อยคลิปลับหมอลำสาว หวังบิดหนี้
ภาพจาก โหนกระแส 

          โดยระบุว่าระหว่างที่ นาเดียร์ กับน้องดารา มีความสัมพันธ์กันแบบทางไกลนาน 3 ปี ได้เจอตัวจริง 3 ครั้ง ระหว่างนั้นใช้วิธีการวิดีโอคอลคุยกัน ซึ่งฝ่ายหญิงก็ยอมรับว่ามีการคุยเปลือยกันด้วย 

          อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่คู่กรณีข่มขู่ว่าจะปล่อยภาพลับบ้าง หรือปล่อยคลิปบ้าง เพื่อสร้างความอับอาย ทาง นาเดียร์ เผยว่าเธอไม่อาย เพราะเลยจุดนั้นมาแล้ว และจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับคนที่ข่มขู่และปล่อยภาพลับ คลิปลับ ซึ่งขณะนี้มีการประสานให้เข้าแจ้งความเป็นหลักฐานไว้แล้ว 




เพจดังแฉต่อ น้องชายดาราไม่จบ ขู่ปล่อยคลิปลับหมอลำสาว หวังบิดหนี้ 6 แสน โพสต์เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12:41:10 3,263 อ่าน
