สถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ ยังวิกฤติ หลายพื้นที่ในจังหวัดสงขลายังคงต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ จึงเปิดช่องทางติดต่อฉุกเฉินให้ประชาชนโทรแจ้งเหตุได้ตลอดเวลา
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ และพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลายังคงรุนแรงต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยเร่งลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกจุดที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลัง
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ น้ำท่วมหาดใหญ่ สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้รวดเร็ว มีการรวบรวมเบอร์ปลัดอำเภอทั้ง 16 อำเภอ รวมถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ หน่วยทหารกองทัพภาค 4 และศูนย์อพยพ ม.อ.หาดใหญ่ เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วย และครอบครัวที่ต้องการความปลอดภัยทันที
ช่องทางติดต่อผู้ช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่
สายด่วน - เจ้าหน้าที่หาดใหญ่
- สายด่วน ปภ. 1784
- ปลัดอำเภอหาดใหญ่ : 063-902-9229
- เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ : 098-223-3364, 061-586-5574
- โทร : 087-287-8713 (คุณเยาวลักษณ์)
- 098-683-5032 (น้องดะ)
- 098-223-3364
- 061-586-5574
- 074-586-685
- ปลัดอำเภอคลองหอยโข่ง : 063-904-1038
- ปลัดอำเภอควนเนียง : 095-084-9828
- ปลัดอำเภอกระแสสินธุ์ : 063-903-8524
- ปลัดอำเภอสะบ้าย้อย : 098-947-4424
- ปลัดอำเภอสิงหนคร : 082-596-5156
- ปลัดอำเภอรัตภูมิ : 064-180-7360
- ปลัดอำเภอระโนด : 063-902-2294
- ปลัดอำเภอเทพา : 089-625-4449
- ปลัดอำเภอสทิงพระ : 063-059-0682
- ปลัดอำเภอนาหม่อม : 063-901-8920
- ปลัดอำเภอเมืองสงขลา : 063-901-7646
- ปลัดอำเภอนาทวี : 063-903-1568
- ปลัดอำเภอสะเดา : 063-902-9449
- ปลัดอำเภอบางกล่ำ : 063-903-3773
- ปลัดอำเภอจะนะ : 063-903-4949
เบอร์โทรกองทัพเรือ
กองทัพเรือเร่งให้การช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.สงขลา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) สายด่วน โทร. 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับเบอร์โทรสายตรงน้ำท่วม เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 14 จังหวัด มีดังนี้
จากสถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ ที่ยังคงรุนแรง การมีช่องทางติดต่อที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ทันที ถือเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ทุกอำเภอในจังหวัดสงขลาจึงจัดเบอร์ประสานงานไว้ครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนโทรขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีข้อมูลแจ้งจำนวนมาก การเดินทางมีอุปสรรคและข้อจำกัด อาจรอสาย รอการช่วยเหลืออยู่บ้าง แต่เจ้าหน้าที่พยายามอย่างเต็มที่ค่ะ
กำลังใจถึงทุกคนในสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่
ทีมงานกระปุกดอทคอม ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัย น้ำท่วมหาดใหญ่ ทุกครอบครัว ขอให้ทุกคนปลอดภัยและผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้เร็วที่สุด
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร มูลนิธิ ทีมทหาร หน่วยงาน และทุกคนที่ลงพื้นที่ลุยน้ำช่วยประชาชนอย่างไม่ย่อท้อ พวกคุณคือพลังสำคัญของสังคมค่ะ
ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงาน ปภ. จังหวัดสงขลา