รวมเบอร์สายด่วน - กองทัพเรือ - ปลัดอำเภอสงขลา ช่วยเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่

          สถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ ยังวิกฤติ หลายพื้นที่ในจังหวัดสงขลายังคงต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ จึงเปิดช่องทางติดต่อฉุกเฉินให้ประชาชนโทรแจ้งเหตุได้ตลอดเวลา
รวมเบอร์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงาน ปภ. จังหวัดสงขลา

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ และพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลายังคงรุนแรงต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยเร่งลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกจุดที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลัง
          เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ น้ำท่วมหาดใหญ่ สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้รวดเร็ว มีการรวบรวมเบอร์ปลัดอำเภอทั้ง 16 อำเภอ รวมถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ หน่วยทหารกองทัพภาค 4 และศูนย์อพยพ ม.อ.หาดใหญ่ เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วย และครอบครัวที่ต้องการความปลอดภัยทันที
รวมเบอร์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงาน ปภ. จังหวัดสงขลา

ช่องทางติดต่อผู้ช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่

สายด่วน - เจ้าหน้าที่หาดใหญ่
  • สายด่วน ปภ. 1784
  • ปลัดอำเภอหาดใหญ่  : 063-902-9229
  • เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่  : 098-223-3364, 061-586-5574
ศูนย์พักพิง ม.อ. หาดใหญ่ (รองรับได้สูงสุด 3,000 คน)
  • โทร : 087-287-8713 (คุณเยาวลักษณ์)
  •  098-683-5032 (น้องดะ)
หน่วยทหารสนับสนุนพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่
  • 098-223-3364
  • 061-586-5574
  • 074-586-685
ปลัดอำเภอ 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา
  • ปลัดอำเภอคลองหอยโข่ง  : 063-904-1038
  • ปลัดอำเภอควนเนียง : 095-084-9828
  • ปลัดอำเภอกระแสสินธุ์ : 063-903-8524
  • ปลัดอำเภอสะบ้าย้อย : 098-947-4424
  • ปลัดอำเภอสิงหนคร : 082-596-5156
  • ปลัดอำเภอรัตภูมิ : 064-180-7360
  • ปลัดอำเภอระโนด : 063-902-2294
  • ปลัดอำเภอเทพา : 089-625-4449
  • ปลัดอำเภอสทิงพระ : 063-059-0682
  • ปลัดอำเภอนาหม่อม : 063-901-8920
  • ปลัดอำเภอเมืองสงขลา : 063-901-7646
  • ปลัดอำเภอนาทวี : 063-903-1568
  • ปลัดอำเภอสะเดา : 063-902-9449
  • ปลัดอำเภอบางกล่ำ : 063-903-3773
  • ปลัดอำเภอจะนะ : 063-903-4949

เบอร์โทรกองทัพเรือ

          กองทัพเรือเร่งให้การช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.สงขลา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) สายด่วน โทร. 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง 
          สำหรับเบอร์โทรสายตรงน้ำท่วม เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 14 จังหวัด มีดังนี้ 
รวมเบอร์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

รวมเบอร์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

รวมเบอร์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

รวมเบอร์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

รวมเบอร์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

รวมเบอร์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

รวมเบอร์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

รวมเบอร์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

รวมเบอร์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

          จากสถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ ที่ยังคงรุนแรง การมีช่องทางติดต่อที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ทันที ถือเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ทุกอำเภอในจังหวัดสงขลาจึงจัดเบอร์ประสานงานไว้ครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนโทรขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
          อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีข้อมูลแจ้งจำนวนมาก การเดินทางมีอุปสรรคและข้อจำกัด อาจรอสาย รอการช่วยเหลืออยู่บ้าง แต่เจ้าหน้าที่พยายามอย่างเต็มที่ค่ะ  
รวมเบอร์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงาน ปภ. จังหวัดสงขลา

กำลังใจถึงทุกคนในสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่

          ทีมงานกระปุกดอทคอม ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัย น้ำท่วมหาดใหญ่ ทุกครอบครัว ขอให้ทุกคนปลอดภัยและผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้เร็วที่สุด 
          ขอบคุณเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร มูลนิธิ ทีมทหาร หน่วยงาน และทุกคนที่ลงพื้นที่ลุยน้ำช่วยประชาชนอย่างไม่ย่อท้อ พวกคุณคือพลังสำคัญของสังคมค่ะ
ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงาน ปภ. จังหวัดสงขลา
