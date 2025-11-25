พ่อบ้าน เกม ! บอกเมียไปประชุมที่กัวลาลัมเปอร์ แต่โป๊ะ โผล่ติดน้ำท่วมที่หาดใหญ่

ชายมาเลย์ เกม ! บอกเมียไปประชุมที่กัวลาลัมเปอร์ แต่โป๊ะ โผล่ติดน้ำท่วมที่หาดใหญ่ อ้างเดี๋ยวกลับไปประชุมจริง ๆ ฝ่ายเมียลั่น ถึงว่า...บอกไปประชุม แต่เอาเสื้อฮาวายไปด้วย
สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ นับเป็นภัยพิบัติหนักที่ทำให้มีประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนผู้ที่ได้รับผลกระทบจะไม่ได้มีเพียงคนไทยเท่านั้น แต่อาจรวมถึงชายมาเลเซียรายหนึ่ง ที่อาจถึงจุดจบ หลังมาติดที่อยู่ที่นี่ ทั้งที่บอกเมียไว้ว่าไปทำธุระที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
โดยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เพจ PakLong Hery เล่าเรื่องของ ราซาลี ชายวัย 45 ปี ที่อกกับภรรยาไว้ว่า ตัวเองอยู่ระหว่างร่วมงานประชุมสำคัญที่กัวลาลัมเปอร์ แต่จริง ๆ แล้วนั่นเป็นเพียงคำโกหกเท่านั้น
แหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่า ชายคนนี้แอบมาเดินทางพักผ่อนพักใจกับเพื่อน ๆ ที่ประเทศไทย โดยยกเรื่องการประชุมมาเป็นข้ออ้าง แต่แล้วกลับมีเหตุให้โป๊ะแตก เมื่อภรรยาของเขาส่งข้อความมาผ่าน WhatsApp บอกว่า "ที่รัก กัวลาลัมเปอร์น้ำท่วมหนัก จนถึงต้นขา"
แต่ข้อความนี้ กลับส่งมาพร้อมภาพขอพิกัดของราซาลี ซึ่งติดอยู่ในโรงแรมที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประเทศไทย
รายงานเผยว่าหลังจากหาดใหญ่เจอน้ำท่วมใหญ่ ระดับน้ำที่ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ทำให้ราซาลีไม่สามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่ได้ แถมยังต้องติดอยู่บนชั้น 2 ของโรงแรมราคาประหยัด
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเข้าช่วยเหลือ ชายคนนี้ดูเหมือนจะเป็นผู้ประสบภัยเพียงคนเดียวที่พยายามหลบกล้องของสื่อ
ทั้งนี้ เมื่อมีสื่อติดต่อไปหาฝั่งภรรยา เธอบอกว่าไม่แปลกใจเลย เพราะตัวเองก็สงสัยอยู่แล้วว่าเหตุใดเขาจึงพกเสื้อฮาวายกับกางเกงขาสั้นไปด้วย ทั้ง ๆ ที่บอกว่าจะไปประชุม
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายพ่อบ้านตัวดีบอกเพียงว่า เขาจะไปประชุมจริง ๆ หลังกลับไปแล้ว ขณะที่เหตุการณ์ดังกล่าวกลายมาเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากบนสื่อโซเชียลมาเลเซีย