HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พ่อบ้าน เกม ! บอกเมียไปประชุมที่กัวลาลัมเปอร์ แต่โป๊ะ โผล่ติดน้ำท่วมที่หาดใหญ่


          ชายมาเลย์ เกม ! บอกเมียไปประชุมที่กัวลาลัมเปอร์ แต่โป๊ะ โผล่ติดน้ำท่วมที่หาดใหญ่ อ้างเดี๋ยวกลับไปประชุมจริง ๆ ฝ่ายเมียลั่น ถึงว่า...บอกไปประชุม แต่เอาเสื้อฮาวายไปด้วย 

บอกเมียไปประชุมที่กัวลาลัมเปอร์ แต่โผล่ติดน้ำท่วมหาดใหญ่

          สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ นับเป็นภัยพิบัติหนักที่ทำให้มีประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนผู้ที่ได้รับผลกระทบจะไม่ได้มีเพียงคนไทยเท่านั้น แต่อาจรวมถึงชายมาเลเซียรายหนึ่ง ที่อาจถึงจุดจบ หลังมาติดที่อยู่ที่นี่ ทั้งที่บอกเมียไว้ว่าไปทำธุระที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
          
          โดยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เพจ PakLong Hery เล่าเรื่องของ ราซาลี ชายวัย 45 ปี ที่อกกับภรรยาไว้ว่า ตัวเองอยู่ระหว่างร่วมงานประชุมสำคัญที่กัวลาลัมเปอร์ แต่จริง ๆ แล้วนั่นเป็นเพียงคำโกหกเท่านั้น 
          
          แหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่า ชายคนนี้แอบมาเดินทางพักผ่อนพักใจกับเพื่อน ๆ ที่ประเทศไทย โดยยกเรื่องการประชุมมาเป็นข้ออ้าง แต่แล้วกลับมีเหตุให้โป๊ะแตก เมื่อภรรยาของเขาส่งข้อความมาผ่าน WhatsApp บอกว่า "ที่รัก กัวลาลัมเปอร์น้ำท่วมหนัก จนถึงต้นขา"
          
          แต่ข้อความนี้ กลับส่งมาพร้อมภาพขอพิกัดของราซาลี ซึ่งติดอยู่ในโรงแรมที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประเทศไทย 

          รายงานเผยว่าหลังจากหาดใหญ่เจอน้ำท่วมใหญ่ ระดับน้ำที่ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ทำให้ราซาลีไม่สามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่ได้ แถมยังต้องติดอยู่บนชั้น 2 ของโรงแรมราคาประหยัด 
          
          ในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเข้าช่วยเหลือ ชายคนนี้ดูเหมือนจะเป็นผู้ประสบภัยเพียงคนเดียวที่พยายามหลบกล้องของสื่อ 
          
          ทั้งนี้ เมื่อมีสื่อติดต่อไปหาฝั่งภรรยา เธอบอกว่าไม่แปลกใจเลย เพราะตัวเองก็สงสัยอยู่แล้วว่าเหตุใดเขาจึงพกเสื้อฮาวายกับกางเกงขาสั้นไปด้วย ทั้ง ๆ ที่บอกว่าจะไปประชุม 
          
          อย่างไรก็ตาม ฝ่ายพ่อบ้านตัวดีบอกเพียงว่า เขาจะไปประชุมจริง ๆ หลังกลับไปแล้ว ขณะที่เหตุการณ์ดังกล่าวกลายมาเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากบนสื่อโซเชียลมาเลเซีย

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พ่อบ้าน เกม ! บอกเมียไปประชุมที่กัวลาลัมเปอร์ แต่โป๊ะ โผล่ติดน้ำท่วมที่หาดใหญ่ โพสต์เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:55:51 2,056 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย