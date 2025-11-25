HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ว่าที่เจ้าสาวประสบภัย งานแต่งล่มเพราะน้ำท่วมหาดใหญ่ กลายเป็นตำนานบทใหม่

          ว่าที่เจ้าสาวต้องยกเลิกงานแต่งกะทันหัน จากวันวิวาห์เปลี่ยนเป็นวันขนของหนีน้ำ ก่อนนำเค้กแต่งงานออกมาตัดกันแค่ในครอบครัว

จากวันวิวาห์เปลี่ยนเป็นวันขนของหนีน้ำ
ภาพจาก TikTok @gunereach

          กลายเป็นภัยพิบัติที่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ที่ต้องรับมือกับฝนถล่มหนักต่อเนื่อง จนปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ทั้งเมืองต้องจมบาดาล ชนิดที่หลายคนไม่ทันเตรียมตัวรับมือได้ทัน

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @gunereach หนึ่งในผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ออกมาแชร์เรื่องราวชีวิตสุดพลิกผัน หลังจากวางแผนกันมายาวนานกับคนรักว่าจะเข้าพิธีวิวาห์กันในวันนี้ แต่เมื่อมาถึงวันสำคัญกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างต้องถูกล้มเลิกไปเนื่องจากน้ำท่วมหนักทั่วทุกพื้นที่

จากวันวิวาห์เปลี่ยนเป็นวันขนของหนีน้ำ
ภาพจาก TikTok @gunereach

จากวันวิวาห์เปลี่ยนเป็นวันขนของหนีน้ำ
ภาพจาก TikTok @gunereach

จากวันวิวาห์เปลี่ยนเป็นวันขนของหนีน้ำ
ภาพจาก TikTok @gunereach

จากวันวิวาห์เปลี่ยนเป็นวันขนของหนีน้ำ
ภาพจาก TikTok @gunereach

จากวันวิวาห์เปลี่ยนเป็นวันขนของหนีน้ำ
ภาพจาก TikTok @gunereach

          จากคลิปเผยให้เห็นบรรยากาศของเมืองหาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำท่วม ทำให้คู่รักจากที่จะต้องแต่งงานกลับต้องมาขนย้ายของเพื่อไม่ให้บ้านต้องเสียหายหนักไปกว่านี้ โดยระบุข้อความไว้ว่า "จริง ๆ วันนี้มันต้องเป็นวันของเรานี่นา ตำนานบทใหม่ของฉันและทุกคน ขอบคุณและขอโทษทุก ๆ คนอีกครั้งด้วยนะคะ น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบมากมาย ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและเข้าใจในช่วงเวลานี้"  

จากวันวิวาห์เปลี่ยนเป็นวันขนของหนีน้ำ
ภาพจาก TikTok @gunereach

          ขณะที่อีกคลิปเป็นบรรยากาศที่นำเค้กสุดสวยงามออกมาจากตู้เย็น ซึ่งเค้กนี้สั่งมาเพื่อใช้ในงานแต่ง แต่ว่างานต้องยกเลิกไปจากสถานการณ์น้ำท่วม ทั้งคู่จึงตัดสินใจนำเค้กก้อนนี้มาเลี้ยงฉลองงานแต่งกันเองเล็ก ๆ ท่ามกลางคนใกล้ชิดเพียงไม่กี่คน กลายเป็นภาพชวนอบอุ่นอย่างแท้จริง

จากวันวิวาห์เปลี่ยนเป็นวันขนของหนีน้ำ
ภาพจาก TikTok @gunereach

จากวันวิวาห์เปลี่ยนเป็นวันขนของหนีน้ำ
ภาพจาก TikTok @gunereach

จากวันวิวาห์เปลี่ยนเป็นวันขนของหนีน้ำ
ภาพจาก TikTok @gunereach








เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ว่าที่เจ้าสาวประสบภัย งานแต่งล่มเพราะน้ำท่วมหาดใหญ่ กลายเป็นตำนานบทใหม่ โพสต์เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:31:57
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย