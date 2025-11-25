ว่าที่เจ้าสาวประสบภัย งานแต่งล่มเพราะน้ำท่วมหาดใหญ่ กลายเป็นตำนานบทใหม่

ว่าที่เจ้าสาวต้องยกเลิกงานแต่งกะทันหัน จากวันวิวาห์เปลี่ยนเป็นวันขนของหนีน้ำ ก่อนนำเค้กแต่งงานออกมาตัดกันแค่ในครอบครัว
ภาพจาก TikTok @gunereach
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @gunereach หนึ่งในผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ออกมาแชร์เรื่องราวชีวิตสุดพลิกผัน หลังจากวางแผนกันมายาวนานกับคนรักว่าจะเข้าพิธีวิวาห์กันในวันนี้ แต่เมื่อมาถึงวันสำคัญกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างต้องถูกล้มเลิกไปเนื่องจากน้ำท่วมหนักทั่วทุกพื้นที่
กลายเป็นภัยพิบัติที่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ที่ต้องรับมือกับฝนถล่มหนักต่อเนื่อง จนปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ทั้งเมืองต้องจมบาดาล ชนิดที่หลายคนไม่ทันเตรียมตัวรับมือได้ทัน
จากคลิปเผยให้เห็นบรรยากาศของเมืองหาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำท่วม ทำให้คู่รักจากที่จะต้องแต่งงานกลับต้องมาขนย้ายของเพื่อไม่ให้บ้านต้องเสียหายหนักไปกว่านี้ โดยระบุข้อความไว้ว่า "จริง ๆ วันนี้มันต้องเป็นวันของเรานี่นา ตำนานบทใหม่ของฉันและทุกคน ขอบคุณและขอโทษทุก ๆ คนอีกครั้งด้วยนะคะ น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบมากมาย ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและเข้าใจในช่วงเวลานี้"
ขณะที่อีกคลิปเป็นบรรยากาศที่นำเค้กสุดสวยงามออกมาจากตู้เย็น ซึ่งเค้กนี้สั่งมาเพื่อใช้ในงานแต่ง แต่ว่างานต้องยกเลิกไปจากสถานการณ์น้ำท่วม ทั้งคู่จึงตัดสินใจนำเค้กก้อนนี้มาเลี้ยงฉลองงานแต่งกันเองเล็ก ๆ ท่ามกลางคนใกล้ชิดเพียงไม่กี่คน กลายเป็นภาพชวนอบอุ่นอย่างแท้จริง
