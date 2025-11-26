HILIGHT
จวกยับ เทศบาลยันเอาอยู่ ไม่ท่วมแน่ ก่อนหาดใหญ่ท่วมหนัก ถามหา นายกแป้น อยู่ไหน ?

 
           ขุดคลิป นายกแป้น นายกเทศมนตรีหาดใหญ่ ลั่นเอาอยู่ รับรองวันที่ 22-23 พ.ย. น้ำไม่ท่วม ก่อนน้ำทะลัก คนหนีไม่ทัน พากันถามหา น้ำท่วมหาดใหญ่ นายกแป้นอยู่ไหน ?

จวกยับ เทศบาลยันเอาอยู่ ไม่ท่วมแน่ ก่อนหาดใหญ่ท่วมหนัก
ภาพจาก prhatyaicity 

              ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ที่เรียกได้ว่าสาหัสเป็นประวัติการณ์ ประชาชนมากมายยังรอความช่วยเหลือที่ไปไม่ถึง ท่ามกลางการตั้งคำถามเรื่องการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการรับมือเหตุการณ์ การป้องกัน ตลอดจนการช่วยเหลือชาวบ้าน 

              ล่าสุด บนโลกออนไลน์ได้มีกระแสการพูดถึงคลิปของ "นายกแป้น" นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 หรือช่วงเวลาประมาณ 2 วัน ก่อนเกิดเหตุมหาอุทกภัย ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจากคลิประบุว่า "นายกแป้น ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่อง หน้าสวนสาธารณะและซอย 4 ภาสว่าง"

จวกยับ เทศบาลยันเอาอยู่ ไม่ท่วมแน่ ก่อนหาดใหญ่ท่วมหนัก
ภาพจาก prhatyaicity 

              โดยในคลิป นายกแป้น กล่าวว่า "ตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับ ให้ท่านมั่นใจ รับรองว่า 3-4 วันนี้ ฝนหมดวันที่ 22-23 นี้ น้ำไม่ท่วมนะครับ" รวมถึงย้ำว่า "ขอให้มั่นใจนะครับว่า 2 วันนี้ไม่มีน้ำท่วมแน่" พร้อมโชว์ภาพที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่นำกระสอบทรายมากั้นไว้ตามจุดต่าง ๆ รวมถึงจะเพิ่มเครื่องสูบน้ำด้วย

จวกยับ เทศบาลยันเอาอยู่ ไม่ท่วมแน่ ก่อนหาดใหญ่ท่วมหนัก
ภาพจาก prhatyaicity 

              ขณะเดียวกัน ยังมีเสียงจากทีมงานนายกแป้น ระบุว่า "อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่า ณ ตอนนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่เรา 'เอาอยู่' นะคะ ท่านนายกเองก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอด"

              ระหว่างนั้นยังมีการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งก็กล่าวว่าสถานการณ์ของหาดใหญ่น่าเป็นห่วง เพราะน้ำของเราจะเป็นแอ่งกระทะ พอเป็นแอ่งกระทะแล้วน้ำจะไหลมาตรงนี้เยอะมาก แล้วของเราจะท่วมทุกปี 

จวกยับ เทศบาลยันเอาอยู่ ไม่ท่วมแน่ ก่อนหาดใหญ่ท่วมหนัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ 

              อย่างไรก็ตาม พบว่าคลิปดังกล่าวถูกลบไปจากหน้าเพจเทศบาลนครหาดใหญ่ เหลือไว้เพียงไลฟ์จากการลงพื้นที่ดังกล่าว จนกระทั่งคลิปนี้ถูกโลกโซเชียลหยิบยกขึ้นมาพูดถึง พร้อมวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายกแป้น และเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยบางคนมองว่า ไม่แปลกใจที่คนในพื้นที่จะคิดว่าน้ำท่วมไม่เยอะ เพราะนายกแป้นเล่นยืนยันขนาดนี้ 

              แถมพบว่าในวันที่ 21 พฤศจิกายน ยังปรากฏคลิป นายกแป้นติดตามสถานการณ์ระดับน้ำ สถานีสูบน้ำ ข.7 โดยนายกแป้นมีการกล่าวว่า ตอนนี้สภาพน้ำลดลงไปเยอะ ยังรับได้อีกมากมาย ไม่ต้องกลัว พร้อมอัปเดตสถานการณ์หลังฝนตกหนัก ขอให้มั่นใจว่าระดับน้ำในสถานีสูบน้ำลดไป 2-3 เมตร ยังรับน้ำได้อีกมาก และจะเร่งซ่อมเครื่องสูบน้ำที่เสีย

              หลายคนยังแสดงความสิ้นหวังในการรับมือสถานการณ์ พร้อมถามหานายกแป้นว่าไปอยู่ที่ไหนหลังเกิดเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ กล้าพูดได้ยังไงว่าเอาอยู่ รวมถึงเรียกร้องให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วย 

จวกยับ เทศบาลยันเอาอยู่ ไม่ท่วมแน่ ก่อนหาดใหญ่ท่วมหนัก

จวกยับ เทศบาลยันเอาอยู่ ไม่ท่วมแน่ ก่อนหาดใหญ่ท่วมหนัก

จวกยับ เทศบาลยันเอาอยู่ ไม่ท่วมแน่ ก่อนหาดใหญ่ท่วมหนัก

จวกยับ เทศบาลยันเอาอยู่ ไม่ท่วมแน่ ก่อนหาดใหญ่ท่วมหนัก

 



โพสต์เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:00:34
