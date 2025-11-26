จวกยับ เทศบาลยันเอาอยู่ ไม่ท่วมแน่ ก่อนหาดใหญ่ท่วมหนัก ถามหา นายกแป้น อยู่ไหน ?

ขุดคลิป นายกแป้น นายกเทศมนตรีหาดใหญ่ ลั่นเอาอยู่ รับรองวันที่ 22-23 พ.ย. น้ำไม่ท่วม ก่อนน้ำทะลัก คนหนีไม่ทัน พากันถามหา น้ำท่วมหาดใหญ่ นายกแป้นอยู่ไหน ?
ภาพจาก prhatyaicity
ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ที่เรียกได้ว่าสาหัสเป็นประวัติการณ์ ประชาชนมากมายยังรอความช่วยเหลือที่ไปไม่ถึง ท่ามกลางการตั้งคำถามเรื่องการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการรับมือเหตุการณ์ การป้องกัน ตลอดจนการช่วยเหลือชาวบ้าน
ล่าสุด บนโลกออนไลน์ได้มีกระแสการพูดถึงคลิปของ "นายกแป้น" นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 หรือช่วงเวลาประมาณ 2 วัน ก่อนเกิดเหตุมหาอุทกภัย ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจากคลิประบุว่า "นายกแป้น ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่อง หน้าสวนสาธารณะและซอย 4 ภาสว่าง"
ภาพจาก prhatyaicity
โดยในคลิป นายกแป้น กล่าวว่า "ตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับ ให้ท่านมั่นใจ รับรองว่า 3-4 วันนี้ ฝนหมดวันที่ 22-23 นี้ น้ำไม่ท่วมนะครับ" รวมถึงย้ำว่า "ขอให้มั่นใจนะครับว่า 2 วันนี้ไม่มีน้ำท่วมแน่" พร้อมโชว์ภาพที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่นำกระสอบทรายมากั้นไว้ตามจุดต่าง ๆ รวมถึงจะเพิ่มเครื่องสูบน้ำด้วย
ภาพจาก prhatyaicity
ขณะเดียวกัน ยังมีเสียงจากทีมงานนายกแป้น ระบุว่า "อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่า ณ ตอนนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่เรา 'เอาอยู่' นะคะ ท่านนายกเองก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอด"
ระหว่างนั้นยังมีการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งก็กล่าวว่าสถานการณ์ของหาดใหญ่น่าเป็นห่วง เพราะน้ำของเราจะเป็นแอ่งกระทะ พอเป็นแอ่งกระทะแล้วน้ำจะไหลมาตรงนี้เยอะมาก แล้วของเราจะท่วมทุกปี
แถมพบว่าในวันที่ 21 พฤศจิกายน ยังปรากฏคลิป นายกแป้นติดตามสถานการณ์ระดับน้ำ สถานีสูบน้ำ ข.7 โดยนายกแป้นมีการกล่าวว่า ตอนนี้สภาพน้ำลดลงไปเยอะ ยังรับได้อีกมากมาย ไม่ต้องกลัว พร้อมอัปเดตสถานการณ์หลังฝนตกหนัก ขอให้มั่นใจว่าระดับน้ำในสถานีสูบน้ำลดไป 2-3 เมตร ยังรับน้ำได้อีกมาก และจะเร่งซ่อมเครื่องสูบน้ำที่เสีย
หลายคนยังแสดงความสิ้นหวังในการรับมือสถานการณ์ พร้อมถามหานายกแป้นว่าไปอยู่ที่ไหนหลังเกิดเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ กล้าพูดได้ยังไงว่าเอาอยู่ รวมถึงเรียกร้องให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วย