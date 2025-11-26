HILIGHT
กู้ภัยช็อก ถูกยิงไล่หลังเจ็ตสกี 3 นัด วอนพี่น้องหาดใหญ่ใจเย็น สุดท้ายต้องเก็บเรือกลับ

 
            กู้ภัยเข้ามาช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ กลับถูกยิงไล่หลังเจ็ตสกี 3 นัด วอนพี่น้องใจเย็น ๆ โอดช่วยไม่ได้ ไม่ใช่ไม่อยากช่วย สุดท้ายต้องเก็บเรือกลับ คนช็อกหนักมาก
 
น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tee Inkjet  

            ท่ามกลางความพยายามของภาคส่วนต่าง ๆ ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ รวมถึงภาคประชาชนที่อาสาเข้าไปช่วยน้ำท่วม กลับเกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจขึ้นเมื่อวานนี้ (25 พฤศจิกายน 2568) โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก Tee Inkjet ได้โพสต์ภาพของเจ็ตสกี ที่นำเข้ามาช่วยน้ำท่วม พร้อมเล่าว่า...

            "พี่น้องชาวหาดใหญ่ ใจเย็น ๆ หน่อยนะครับ การที่ช่วยคุณไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากช่วย ข้าวกล่อง 300 กล่อง แจก 3 บ้านก็หมดแล้ว แต่ละบ้านอยู่กัน เพียบเลย ตกใจหมด โดนยิงปืนตามหลัง"

            รวมถึงโพสต์อีกข้อความว่า "มาช่วยน้ำท่วม แต่โดนยิงตามหลัง 3 นัด เก็บเรือ กลับก่อนครับ ขอโทษด้วยครับ"

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tee Inkjet  

            ทั้งนี้ ก็ได้มีชาวเน็ตมากมายเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น โดยบางส่วนยืนยันว่ามีเหตุการณ์คนยิงเจ็ตสกีเกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตกใจ พร้อมส่งกำลังใจให้ทีมงาน โดยบางส่วนคาดเดาว่าสาเหตุที่ชาวบ้านยิงนั้น อาจไม่ได้แค่เพราะไม่พอใจที่เจ็ตสกีขับผ่าน แต่ชาวบ้านอาจจะกำลังแพนิคสุด ๆ เลยขาดความยั้งคิด อาจจะอดทนไม่ไหว หรือพยายามยิงปืนเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือก็เป็นได้ 

            อย่างไรก็ตาม จากสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยากให้คนที่เข้าไปช่วย คำนึงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองด้วยเช่นกัน 

น้ำท่วมหาดใหญ่

น้ำท่วมหาดใหญ่

น้ำท่วมหาดใหญ่

น้ำท่วมหาดใหญ่

น้ำท่วมหาดใหญ่

            ด้านเพจ บิ๊กเกรียน ได้เผยคลิปเหตุการณ์คนยิงไล่หลังเจ็ตสกีของกู้ภัย ซึ่งจะได้ยินเสียงปืน 3 นัด ซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตกใจเช่นกัน ว่าใครเป็นคนยิง 

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน


