กู้ภัยช็อก ถูกยิงไล่หลังเจ็ตสกี 3 นัด วอนพี่น้องหาดใหญ่ใจเย็น สุดท้ายต้องเก็บเรือกลับ

กู้ภัยเข้ามาช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ กลับถูกยิงไล่หลังเจ็ตสกี 3 นัด วอนพี่น้องใจเย็น ๆ โอดช่วยไม่ได้ ไม่ใช่ไม่อยากช่วย สุดท้ายต้องเก็บเรือกลับ คนช็อกหนักมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tee Inkjet
ท่ามกลางความพยายามของภาคส่วนต่าง ๆ ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ รวมถึงภาคประชาชนที่อาสาเข้าไปช่วยน้ำท่วม กลับเกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจขึ้นเมื่อวานนี้ (25 พฤศจิกายน 2568) โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก Tee Inkjet ได้โพสต์ภาพของเจ็ตสกี ที่นำเข้ามาช่วยน้ำท่วม พร้อมเล่าว่า...
"พี่น้องชาวหาดใหญ่ ใจเย็น ๆ หน่อยนะครับ การที่ช่วยคุณไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากช่วย ข้าวกล่อง 300 กล่อง แจก 3 บ้านก็หมดแล้ว แต่ละบ้านอยู่กัน เพียบเลย ตกใจหมด โดนยิงปืนตามหลัง"
รวมถึงโพสต์อีกข้อความว่า "มาช่วยน้ำท่วม แต่โดนยิงตามหลัง 3 นัด เก็บเรือ กลับก่อนครับ ขอโทษด้วยครับ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tee Inkjet
อย่างไรก็ตาม จากสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยากให้คนที่เข้าไปช่วย คำนึงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองด้วยเช่นกัน
ด้านเพจ บิ๊กเกรียน ได้เผยคลิปเหตุการณ์คนยิงไล่หลังเจ็ตสกีของกู้ภัย ซึ่งจะได้ยินเสียงปืน 3 นัด ซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตกใจเช่นกัน ว่าใครเป็นคนยิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน