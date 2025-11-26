เปิดเทคนิคลับผู้เชี่ยวชาญ วิธีไล่หนูออกจากบ้าน ง่ายแค่ 1 ครั้ง หนูไม่กล้าเข้าใกล้ 60 วัน

ผู้เชี่ยวชาญเผยเคล็ดลับ วิธีไล่หนูออกจากบ้านที่มีประสิทธิภาพ ทำง่าย ๆ เพียงครั้งเดียว หนูไม่กล้าเข้าใกล้ไป 60 วัน
หนูเป็นสัตว์รบกวนที่ไม่เพียงแค่สร้างความรำคาญให้กับหลาย ๆ บ้าน แต่ยังพาหะนำโรคอันตรายหลายชนิด รวมทั้งยังสร้างความเสียหายให้กับข้าวของต่าง ๆ ภายในบ้าน หลายคนพยายามหาวิธีไล่หนู หรือใช้กับดักมากำจัดหนูให้พ้นไปจากบ้าน แต่บางครั้งก็เหมือนว่าจะไม่ได้ผล
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดศัตรูพืชในสหรัฐอเมริกา ได้เปิดเผยเคล็ดลับการไล่หนูออกจากพื้นที่อยู่อาศัยของครอบครัวด้วยวิธีการธรรมชาติ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ แถมยังง่ายอย่างน่าประหลาดใจ โดยทำเพียงครั้งเดียว แต่ผลลัพธ์สามารถคงอยู่ไปได้นานถึง 60 วัน
จาค็อบ โคห์น (Jacob Cohn) ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดศัตรูพืช และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ Arrow Termite & Pest Control บริษัทที่ให้บริการกำจัดแมลงรบกวนในสหรัฐฯ ได้เผยกับรายงานของนิตยสารออนไลน์ The Spruce ระบุว่า "การใช้น้ำมันหอมระเหยผสม" คือวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการขับไล่หนู
น้ำมันหอมระเหยผสมไล่หนูได้อย่างไร
จาค็อบ เผยว่า สูตรน้ำมันหอมระเหยผสมที่เขาไว้วางใจได้มากที่สุด เมื่อต้องไล่หนูออกจากบ้าน คือ เปปเปอร์มินต์ โรสแมรี่ และตะไคร้ ซึ่งสำหรับหนู น้ำมันหอมระเหยผสมนี้เปรียบเสมือน "กำแพงกลิ่นไม่พึงประสงค์" ที่บังคับให้หนูเปลี่ยนทิศทางและย้ายที่ เนื่องจากหนูมีประสาทรับกลิ่นที่ไวกว่ามนุษย์เกือบ 3 เท่า
"ฉีดพ่นส่วนผสมนี้เพียงครั้งเดียว ประสิทธิภาพการไล่หนูจะคงอยู่ได้นานถึง 60 วัน กลิ่นในตอนแรกอาจแรงไปสักหน่อย แต่จะหายไปอย่างรวดเร็ว และแทบไม่มีผลต่อมนุษย์ หรือสัตว์เลี้ยงเลย" จาค็อบ กล่าว
วิธีการใช้ ต้องฉีดให้ถูกจุด
หลายคนเข้าใจว่า ควรฉีดพ่นน้ำมันหอมระเหยภายในห้อง หรือบนเฟอร์นิเจอร์ แต่จาค็อบ อธิบายว่า เพื่อไล่หนูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องฉีดน้ำมันหอมระเหยลงในจุดที่เหมาะสม
"หนูมักจะวิ่งชิดผนัง โดยหนวดจะสัมผัสกับผิวผนัง และจมูกจะสัมผัสกับพื้น ดังนั้นบริเวณที่ควรฉีดพ่นน้ำมันหอมระเหยผสม คือ ตามฐานผนัง มุมที่ซ่อนอยู่หลังตู้ ช่องประตู ขอบหน้าต่าง รวมถึงบริเวณที่สังเกตเห็นขี้หนู หรือมีร่องรอยการเคลื่อนไหวของหนู"
วิธีกำจัดหนูอย่างถาวร
การไล่หนูด้วยน้ำมันหอมระเหยผสมตามวิธีดังกล่าวนี้มีประโยชน์และปลอดภัย เป็นวิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ อย่างไรก็ดี หากมีหนูจำนวนมาก หรือมีอาการดื้อ จาค็อบ ชี้ว่าหากเป็นกรณีเช่นนี้ "สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ามาในบ้านตั้งแต่แรก ดังนั้นการปิดช่องว่างจึงเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่สุด"
จาค็อบ เผยเทคนิคที่เขาและเพื่อนร่วมงานมักทำคือ ใช้ใยเหล็ก (เส้นใยโลหะสำหรับขัดเงาวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก แก้ว ฯลฯ) เนื่องจากหนูไม่สามารถแทะวัสดุนี้ได้ โดยนำไปอุดช่องระบายอากาศ รอยแตก ช่องว่างที่ฐานผนัง หรือช่องว่างด้านหลังตู้ และในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้บ้านไม่อับชื้นด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha