หญิงซื้อหมอนออนไลน์ เจอความสยองบนที่นอน สงสัยเปิดดูข้างในขนลุกแทบช็อก !

          ประสบการณ์ซื้อหมอนออนไลน์ หลังใช้เจอความสยองโผล่บนที่นอน สงสัยเปิดดูข้างในหมอน สุดสะพรึงขนลุก แต่ร้านปฏิเสธ 

ซื้อหมอนออนไลน์ หญิงเจอความสยองบนที่นอน
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยเรื่องราวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีหญิงรายหนึ่ง ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มร้องเรียนผู้บริโภคในประเทศจีน ภายหลังจากเธอได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน เมื่อสงสัยว่าหมอนของเธอที่ซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์น่าจะมี "สิ่งแปลกปลอม" ที่ด้านใน แต่ปรากฏว่าเมื่อเปิดออกมาดูจริง ๆ กลับต้องสะพรึงเหนือกว่าที่จินตนาการ 

ซื้อหมอนออนไลน์ หญิงเจอความสยองบนที่นอน
ภาพจาก Weibo

          หญิงรายนี้อาศัยในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เธอเผยว่า ได้สั่งซื้อหมอนรองคอสำหรับหนุนนอนใบหนึ่งมาจากร้านค้าออนไลน์ ในราคา 239 หยวน (ราว 1,000 บาท) ซึ่งทางร้านโฆษณาว่า "เป็นหมอนรองคอเทคโนโลยีจากเยอรมัน" ในตอนแรกเธอก็ใช้หมอนใบนี้ตามปกติ จนกระทั่งผ่านไปสักระยะหนึ่ง เธอพบว่ามีแมลงตัวเล็ก ๆ คลานอยู่บนผ้าปูที่นอน และผ้าห่ม 

          หญิงรายนี้พยายามหาที่มาของแมลงเหล่านี้แต่ก็ไม่พบ แม้ว่าจะกำจัดพวกมันไปแล้วหลายรอบ แต่พวกมันก็ไม่ยอมหมดไปง่าย ๆ จนเธอสงสัยว่าต้นตออาจจะมาจากหมอนใบใหม่ที่เธอเพิ่งซื้อมานี้ เธอจึงตัดสินใจเปิดด้านดูในเพื่อตรวจสอบ แต่กลับต้องช็อกอย่างไม่คาดคิด เมื่อพบว่ามีแมลงอยู่หลายร้อยชีวิต รวมทั้งไข่แมลงจำนวนมาก 

ซื้อหมอนออนไลน์ หญิงเจอความสยองบนที่นอน
ภาพจาก Weibo

          ในข้อความที่ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค เธอยืนยันว่า แมลงที่อยู่ในหมอนใบนี้ ไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอย่างแน่นอน เนื่องจากเธอรักความสะอาด มักจะนำหมอนไปตาก และเปลี่ยนปลอกหมอนเป็นประจำ เชื่อว่าพวกมันน่าจะวางไข่อยู่ในหมอนมาตั้งแต่ที่ร้านแล้ว 

ซื้อหมอนออนไลน์ หญิงเจอความสยองบนที่นอน
ภาพจาก Weibo

          อย่างไรก็ดี ทางร้านค้าดังกล่าวได้ยืนยันเช่นกันว่า "สินค้าไม่มีปัญหาใด ๆ และปฏิเสธที่จะคืนเงิน" โดยอธิบายว่า "สินค้าผ่านการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงก่อนออกจากโรงงาน และหากดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอจะไม่มีแมลงรบกวน"  ทั้งนี้ ทางร้านยังได้แนะนำว่า "หมอนบัควีท" เป็นวัสดุจากธรรมชาติ หากสัมผัสความชื้น หรือโดนเส้นผมที่เปียกบ่อยครั้ง อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ 

          หลังจากภาพเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ไปบนโซเชียลมีเดีย ผู้คนต่างพากันตกตะลึงและสยดสยอง หลายคนพากันแสดงความคิดเห็นว่า "มันน่าขยะแขยงมาก" ในขณะที่บางรายก็เข้าไปแชร์ประสบการณ์ที่คล้ายกันโดยเชื่อว่า "หมอนที่ทำขึ้นจากธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะมีไข่แมลงแฝงตัวอยู่ด้วย" 

          ชาวเน็ตรายหนึ่งตั้งข้อสงเกตว่า "ถ้าฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูง ไข่แมลงคงไม่ฟักออกมาหรอก เป็นปัญหาเรื่องคุณภาพ"

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01


