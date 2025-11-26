ใจหาย ! สภาพคาเฟ่สตูล ก่อน-หลังน้ำท่วม แค่ 3 วัน ไม่เหลืออะไร หนักสุดใน 50 ปี

ร้านคาเฟ่เปิดภาพใจหาย เทียบก่อน-หลังน้ำท่วมสตูล ห่างกันแค่ 3 วัน ไม่เหลืออะไรแล้ว ลั่นหนักสุดในรอบ 50 ปี ทุกอย่างลอยไปกับน้ำ
ภาพจากเฟซบุ๊ก นากา บลูคาเฟ่สตูล
เป็นวิกฤตหนักที่นำมาซึ่งความสูญเสียจำนวนมาก กับสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่หลายจังหวัด รวมถึงที่ จ.สตูล ซึ่งล่าสุด (26 พฤศจิกายน 2568) ทางเพจ นากา บลูคาเฟ่สตูล ของร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ใน จ.สตูล ได้ออกมาเปิดคลิปเทียบภาพ ก่อน-หลังน้ำท่วมสตูล สะท้อนให้เห็นความสูญเสียอันน่าใจหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี
โดยก่อนน้ำท่วมสตูล ในวันที่ 21 พฤศจิกายน ภายในคาเฟ่ ซึ่งมีสระน้ำสีฟ้าตั้งอยู่กลางร้าน ยังมีบรรยากาศที่ดูสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ แต่เพียงแค่ 3 วันต่อมา ทุกอย่างกลับจมบาดาล ซุ้มที่เคยตั้งอยู่ข้างสระน้ำสีฟ้าสดใส ถูกล้อมรอบไปด้วยน้ำสีน้ำตาลขุ่น บรรยากาศสุดหดหู่ใจ
ทางร้านระบุว่า "หลังน้ำท่วม ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว"
โดยน้ำเริ่มท่วมที่ร้านตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน และในวันที่ 23 พฤศจิกายนก็หนักขึ้น มองไปในมุมกว้างเห็นเพียงผืนน้ำที่สูงถึงยอดไม้ สถานการณ์ยังคงแย่ และในวันที่ 25 พฤศจิกายน ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
ทางคาเฟ่ระบุว่า นี่เป็นสถานการณ์หนักสุดในรอบ 50 ปี ทุกอย่างลอยไปกับน้ำ น่ากลัวมาก ๆ
