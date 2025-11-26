HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ฟังแล้วสะดุ้ง ! สรยุทธ เปิดใจตรง ๆ ทำไมรอบนี้ไม่ลงพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่

          ท่ามกลางเสียงสงสัยว่าทำไมครั้งนี้ไม่เห็น สรยุทธ สุทัศนะจินดา ลงพื้นที่ช่วยเหตุการณ์น้ำท่วม ผู้ประกาศข่าวคนดังเปิดใจแบบตรงไปตรงมา พร้อมเหตุผลที่ทำให้หลายคนต้องสะอึก

สรยุทธ สุทัศนะจินดา เปิดใจ เหตุไม่ลงพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก คลิปสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

          วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้และน้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้รุนแรงต่อเนื่อง หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ท่ามกลางความเคลื่อนไหวของภาครัฐและอาสาสมัคร กลับมีเสียงถามหาว่าทำไมไม่เห็น สรยุทธ สุทัศนะจินดา ลงพื้นที่เหมือนที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเฉลยด้วยตัวเอง

สรยุทธ สุทัศนะจินดา เปิดใจ เหตุไม่ลงพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก คลิปสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว 

          ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 สรยุทธ สุทัศนะจินดา ตอบคำถามแฟนข่าวที่สงสัยว่าทำไมรอบนี้ถึงไม่เห็นลงพื้นที่ เจ้าตัวเผยว่าแอบรู้สึกเซ็งเล็กน้อย เพราะทุกครั้งที่ลงพื้นที่มักถูกโยงเข้าประเด็นการเมืองจนกลายเป็นแรงเสียดทานตามมาเสมอ

          สรยุทธ สุทัศนะจินดา ยอมรับว่า ในอดีต การลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยของเขามักถูกตีความว่า ชิงตัดหน้าการทำงานฝ่ายการเมือง ทำให้ต้องคอยย้ำอยู่ตลอดเวลาว่ารัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดปัญหาเพิ่มเติม

          นอกจากนี้ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ยังเล่าว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน เขาไม่สามารถลงพื้นที่ได้เหมือนเดิม เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยดูแลเหมือนเมื่อก่อน จึงเลือกที่จะทำหน้าที่อยู่หน้าจอ พูดทุกอย่างอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดแรงกระแทกที่อาจไปซ้ำเติมความเดือดร้อนของชาวบ้าน

สรยุทธ สุทัศนะจินดา เปิดใจ เหตุไม่ลงพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก คลิปสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

          "ความจริงคือผมลงเองไม่ได้หรอก เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วย สมัยก่อนมีตำรวจน้ำคู่กัน แต่รอบนี้เลือกอยู่ตรงนี้เพื่อพูดให้ถนัด ๆ ดีกว่า เพราะถ้าลงไปแล้วเกิดแรงกระแทกอีก การบริหารจัดการที่ชาวบ้านเดือดร้อนอยู่แล้วอาจจะยิ่งยุ่งยาก" 

          ระหว่างอธิบายถึงการตัดสินใจครั้งนี้ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ยังเปรียบเทียบภาพการทำงานของรัฐบาล โดยพูดถึงคำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี และการลงพื้นที่ของ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายฝ่ายกำลังติดตาม

สรยุทธ สุทัศนะจินดา เปิดใจ เหตุไม่ลงพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก คลิปสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว 

          โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ย้ำว่า รัฐบาลไม่ได้ล่าช้าในการรับมือสถานการณ์ ยืนยันช่วยเหลือเต็มที่ โดยมีการตั้งศูนย์บัญชาการและระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างเต็มกำลัง พร้อมยืนยันว่าปัญหาหน้างานมีการแก้ไขตามลำดับ และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการ แต่ภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่กลับต่างออกไป เมื่อ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ต้องนั่งซ้อนเจ็ตสกีฝ่าน้ำเชี่ยวเข้าไปยังจุดที่ถูกระบุว่า "เข้าไม่ได้" เพื่อช่วยชาวบ้านกว่า 200 คนที่ยังติดค้างอยู่

สรยุทธ สุทัศนะจินดา เปิดใจ เหตุไม่ลงพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก คลิปสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว 

          ขณะเดียวกัน คลิปเหตุการณ์ในพื้นที่เผยให้เห็นช่วงเวลาที่ ร.อ. ธรรมนัส ตะโกนสั่งการด้วยอารมณ์โกรธ หลังพบเรือท้องแบนของ ปภ. จอดอยู่แต่ไม่เข้าไปรับผู้ประสบภัย โดยอ้างว่าพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้เขาสวนกลับทันทีว่า ผมเอาเจ็ตสกีเข้าไปรับได้ แล้วเรือท้องแบนทำไมจะเข้าไม่ได้ นี่คือคนไทยที่ถูกทอดทิ้ง พร้อมชี้ไปที่เรือจำนวนมากที่จอดนิ่งไม่มีคนขับ ก่อนสั่งการเสียงดังว่า ไปช่วยชาวบ้านได้ ชาวบ้านอีก 200 กว่าชีวิต เข้าได้ ผมยืนยันว่าเข้าได้ ปัดความรับผิดชอบไม่ได้

          เหตุการณ์ตึงเครียดครั้งนี้จบลงด้วยการสามารถลำเลียงความช่วยเหลือเข้าไปได้สำเร็จ และยังสะท้อนความโกลาหลของสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็บ่งชี้ให้เห็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้คนข่าวอย่าง สรยุทธ เลือกถอยออกมา เพื่อหลีกเลี่ยงดราม่าทางการเมือง ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามยังต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนแข่งกับเวลาอย่างต่อเนื่อง

สรยุทธ สุทัศนะจินดา เปิดใจ เหตุไม่ลงพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก คลิปสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว 






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฟังแล้วสะดุ้ง ! สรยุทธ เปิดใจตรง ๆ ทำไมรอบนี้ไม่ลงพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ โพสต์เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:36:54 6,135 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย