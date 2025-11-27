HILIGHT
หน่วยซีล ลงพื้นที่เขต 8 หาดใหญ่ ! ระดมกำลังชุดใหญ่ ซีล รีคอน EOD ช่วยน้ำท่วม


          เขต 8 หาดใหญ่ ที่ว่าหนัก กองทัพเรือส่งหน่วยซีล ลงพื้นที่ ระดมกำลังรบเข้าช่วยเหลือ จัดชุดใหญ่ หน่วยซีล - รีคอน - EOD ลงพื้นที่ช่วยสงขลา 24 ชม.

หน่วยซีล ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทัพเรือ Royal Thai Navy

          จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ที่หลายหน่วยงาน ตลอดจนจิตอาสากู้ภัยจากทั่วประเทศระดมกำลังเข้าช่วยเหลือ แต่ภารกิจช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่นั้นไม่ง่าย เมื่อพบว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่เขต 8 เจ็ตสกีของกู้ภัยถูกยิงปืนไล่ จนทีมกู้ภัยที่โดน ตัดสินใจถอนกำลังออกจากพื้นที่ดังกล่าว
          
          ล่าสุด (26 พฤศจิกายน 2568) เพจ กองทัพเรือ Royal Thai Navy ได้เผยแพร่ภาพของชุดปฏิบัติการพิเศษที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนแล้ว พบว่าแต่ละหน่วยที่ขนกำลังมานั้นไม่ธรรมดา มีทั้งหน่วยซีล หน่วยรีคอน ตลอดจนหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด (EOD) โดยระบุว่า... 

          "Seal – Recon – EOD เข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย"
          
          ชุดช่วยเหลือด้วยเรือยาง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน และชุดประดาน้ำ เข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมแล้ว พร้อมเริ่มภารกิจช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง

หน่วยซีล ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทัพเรือ Royal Thai Navy
          
          ขณะที่เพจ เสียงจากทหารเรือ ของกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ โพสต์ว่า "'เขต 8 หาดใหญ่' ที่ว่าหนัก ! ตอนนี้ 'หน่วยซีล' ปฏิบัติภารกิจนี้อยู่ ขอจงรู้ 
เราไม่ทอดทิ้ง'"
          
          นอกจากนี้ยังรายงานเพิ่มเติมว่า คืนนี้ทั้งคืน "หน่วยซีล หน่วยลาดตระเวน นาวิกโยธิน และหน่วย EOD" จะช่วยน้ำท่วม "หมุนเวียนกันช่วย" อย่างเต็มกำลัง โดย พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ชุดปฏิบัติการพิเศษ (ชปพ.) ของกองทัพเรือ รวม 15 ชุด จากหน่วยซีล หน่วยลาดตระเวน นาวิกโยธิน และหน่วย EOD ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืน ตลอด 24 ชั่วโมง 

หน่วยซีล ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่

หน่วยซีล ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่
          
          กองทัพเรือเริ่มดูแลพื้นที่ อ.เมือง อ.จะนะ อ.ระโนด และ อ.สิงหนคร ก่อนจะได้รับกำลังสนับสนุนจากส่วนกลางเพิ่มอีก 13 ชุด ทำให้สามารถขยายการช่วยเหลือเข้าสู่ อ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่วิกฤติ โดยจัดกำลัง 10 ชุด เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นลำดับแรก
          
          ภารกิจเร่งด่วนประกอบด้วย การอพยพผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยง และการลำเลียงอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่เข้าถึงยาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุด
          
          กองทัพเรือยืนยันว่าจะยังคงระดมกำลังทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

หน่วยซีล ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทัพเรือ Royal Thai Navy

หน่วยซีล ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่

หน่วยซีล ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่

หน่วยซีล ลงพื้นที่เขต 8 หาดใหญ่ ! ระดมกำลังชุดใหญ่ ซีล รีคอน EOD ช่วยน้ำท่วม อัปเดตล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2568
