ชายปลอมตัวเป็นแม่ เนียนรับเงินบำนาญมา 3 ปี ก่อนความแตก แม่ตัวจริงถูกซ่อนร่าง

ตำรวจอิตาลีจับชายวัย 57 ปี หลังปลอมตัวเป็นแม่ที่เสียชีวิต เนียนรับเงินบำนาญมา 3 ปี ก่อนความแตก พบแม่ตัวจริงถูกซ่อนอยู่ในบ้าน
ภาพจาก Mantova Police
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป รายงานคดีชวนช็อก ชายว่างงานชาวอิตาลีวัย 57 ปี ถูกจับได้ว่าแอบปลอมตัวเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดของเขาอย่างแนบเนียน จนสามารถรับเงินบำนาญของแม่ตนเองได้อย่างต่อเนื่องมานานถึง 3 ปี หลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิตจากไป โดยภายหลังจากความแตก เจ้าหน้าที่พบร่างของ "แม่ตัวจริง" ถูกซ่อนเอาไว้ในบ้าน
ลูกชายกลายเป็นแฝดแม่
ตามรายงานของซีเอ็นเอ็น เผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองมานโตวา แคว้นลอมบาร์เดีย ของประเทศอิตาลี เมื่อปี 2565 กราเซียลลา ดัลโลกลิโอ หญิงชราวัย 82 ปี เสียชีวิต แต่ลูกชายของเธอไม่ได้แจ้งการเสียชีวิต แต่กลับทำเรื่องที่ตรงกันข้าม เขาซ่อนศพของแม่เอาไว้ที่บ้าน หลังจากนั้นก็ปลอมตัวเป็นแม่ของเขา
จากภาพถ่ายเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า ลูกชายของดัลโลกลิโอมีใบหน้าที่คล้ายกับแม่ของเขา เขาจึงอาศัยข้อได้เปรียบตรงนี้ปลอมตัวเป็นแม่ได้อย่างแนบเนียน โดยไปตัดผมให้ดูเหมือนแม่ รวมทั้งแต่งตัวใส่กระโปรง และสวมใส่เครื่องประดับต่าง ๆ เมื่อดูเผิน ๆ จึงทำให้คนทั่วไปไม่ทันสังเกต
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ลูกชายของเธอได้รับเงินบำนาญของผู้เป็นแม่ไปได้มากถึงปีละ 53,000 ยูโร หรือราว 1.97 ล้านบาท และยังมีอสังหาริมทรัพย์เป็นบ้านอีก 3 หลัง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพบความจริง
ความผิดปกติเล็กน้อย
ในเดือนพฤศจิกายน 2568 บัตรประจำตัวประชาชนของดัลโลกลิโอหมดอายุ ลูกชายของเธอจึงปลอมตัวเช่นเดิมเพื่อไปต่ออายุบัตรประชาชนที่สำนักงานเทศบาล แต่เจ้าหน้าที่รัฐรายหนึ่งสังเกตว่า เธอมีลำคอหนา และมีเสียงที่คล้ายกับผู้ชาย ผสมปนในเสียงผู้หญิง
ทางเจ้าหน้าที่จึงนำรูปภาพของเธอมาตรวจสอบโดยละเอียด ประกอบกับตรวจเช็กภาพจากกล้องวงจรปิด จนพบความจริงว่า "เธอ" ไม่ใช่ดัลโลกลิโอ แต่เป็นลูกชายที่ปลอมตัวมา และพวกเขาทั้งหมดถูกหลอก จึงได้แจ้งความไปยังตำรวจ ลูกชายของดัลโลกลิโอจึงถูกจับกุมในที่สุด
แม่ตัวจริงอยู่ในบ้าน
ทางตำรวจได้ไปค้นบ้านของเขา ก่อนจะพบศพของดัลโลกลิโอถูกห่อด้วยถุงนอนแล้วซุกซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าของห้องซักรีดภายในบ้าน โดยศพอยู่ในลักษณะเป็นมัมมี่ จากการตรวจสอบในเบื้องต้นคาดว่า เธอเสียชีวิตด้วยสาเหตุธรรมชาติ และไม่พบร่องรอยของการฆาตกรรม
อย่างไรก็ดี ลูกชายของเธอถูกจับกุมในข้อหาปกปิดศพโดยมิชอบ ฉ้อโกงรัฐ การแอบอ้างบุคคลอื่น และปลอมแปลงเอกสารราชการ ขณะนี้เขาถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำท้องถิ่น ในระหว่างการสอบสวนตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership, CNN