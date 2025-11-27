HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชายปลอมตัวเป็นแม่ เนียนรับเงินบำนาญมา 3 ปี ก่อนความแตก แม่ตัวจริงถูกซ่อนร่าง

 
           ตำรวจอิตาลีจับชายวัย 57 ปี หลังปลอมตัวเป็นแม่ที่เสียชีวิต เนียนรับเงินบำนาญมา 3 ปี ก่อนความแตก พบแม่ตัวจริงถูกซ่อนอยู่ในบ้าน 

ชายปลอมตัวเป็นแม่ เนียนรับเงินบำนาญมา 3 ปี
ภาพจาก Mantova Police

             วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป รายงานคดีชวนช็อก ชายว่างงานชาวอิตาลีวัย 57 ปี ถูกจับได้ว่าแอบปลอมตัวเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดของเขาอย่างแนบเนียน จนสามารถรับเงินบำนาญของแม่ตนเองได้อย่างต่อเนื่องมานานถึง 3 ปี หลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิตจากไป โดยภายหลังจากความแตก เจ้าหน้าที่พบร่างของ "แม่ตัวจริง" ถูกซ่อนเอาไว้ในบ้าน 

ลูกชายกลายเป็นแฝดแม่


             ตามรายงานของซีเอ็นเอ็น เผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองมานโตวา แคว้นลอมบาร์เดีย ของประเทศอิตาลี เมื่อปี 2565 กราเซียลลา ดัลโลกลิโอ หญิงชราวัย 82 ปี เสียชีวิต แต่ลูกชายของเธอไม่ได้แจ้งการเสียชีวิต แต่กลับทำเรื่องที่ตรงกันข้าม เขาซ่อนศพของแม่เอาไว้ที่บ้าน หลังจากนั้นก็ปลอมตัวเป็นแม่ของเขา 

             จากภาพถ่ายเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า ลูกชายของดัลโลกลิโอมีใบหน้าที่คล้ายกับแม่ของเขา เขาจึงอาศัยข้อได้เปรียบตรงนี้ปลอมตัวเป็นแม่ได้อย่างแนบเนียน โดยไปตัดผมให้ดูเหมือนแม่ รวมทั้งแต่งตัวใส่กระโปรง และสวมใส่เครื่องประดับต่าง ๆ เมื่อดูเผิน ๆ จึงทำให้คนทั่วไปไม่ทันสังเกต 

             ตลอดระยะเวลา 3 ปี ลูกชายของเธอได้รับเงินบำนาญของผู้เป็นแม่ไปได้มากถึงปีละ 53,000 ยูโร หรือราว 1.97 ล้านบาท และยังมีอสังหาริมทรัพย์เป็นบ้านอีก 3 หลัง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพบความจริง 



ความผิดปกติเล็กน้อย 


             ในเดือนพฤศจิกายน 2568 บัตรประจำตัวประชาชนของดัลโลกลิโอหมดอายุ ลูกชายของเธอจึงปลอมตัวเช่นเดิมเพื่อไปต่ออายุบัตรประชาชนที่สำนักงานเทศบาล แต่เจ้าหน้าที่รัฐรายหนึ่งสังเกตว่า เธอมีลำคอหนา และมีเสียงที่คล้ายกับผู้ชาย ผสมปนในเสียงผู้หญิง 

             ทางเจ้าหน้าที่จึงนำรูปภาพของเธอมาตรวจสอบโดยละเอียด ประกอบกับตรวจเช็กภาพจากกล้องวงจรปิด จนพบความจริงว่า "เธอ" ไม่ใช่ดัลโลกลิโอ แต่เป็นลูกชายที่ปลอมตัวมา และพวกเขาทั้งหมดถูกหลอก จึงได้แจ้งความไปยังตำรวจ ลูกชายของดัลโลกลิโอจึงถูกจับกุมในที่สุด

แม่ตัวจริงอยู่ในบ้าน 


             ทางตำรวจได้ไปค้นบ้านของเขา ก่อนจะพบศพของดัลโลกลิโอถูกห่อด้วยถุงนอนแล้วซุกซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าของห้องซักรีดภายในบ้าน โดยศพอยู่ในลักษณะเป็นมัมมี่ จากการตรวจสอบในเบื้องต้นคาดว่า เธอเสียชีวิตด้วยสาเหตุธรรมชาติ และไม่พบร่องรอยของการฆาตกรรม 

             อย่างไรก็ดี ลูกชายของเธอถูกจับกุมในข้อหาปกปิดศพโดยมิชอบ ฉ้อโกงรัฐ การแอบอ้างบุคคลอื่น และปลอมแปลงเอกสารราชการ ขณะนี้เขาถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำท้องถิ่น ในระหว่างการสอบสวนตามขั้นตอนทางกฎหมาย 


ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership, CNN



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชายปลอมตัวเป็นแม่ เนียนรับเงินบำนาญมา 3 ปี ก่อนความแตก แม่ตัวจริงถูกซ่อนร่าง โพสต์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:49:14 1,020 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย